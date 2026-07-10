/मारकुट्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेला 13 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी; कोर्टात नेमकं काय घडलं?

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात 6 जुलै रोजी डॉक्टरांना मारहाण करणारा नगरसेवक रमेश म्हात्रेला 13 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आरोपी रमेश म्हात्रेला आज इतर आरोपींसह कोर्टात हजर करण्यात आलं. यादरम्यान पोलीस ठाण्यात मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. रमेश म्हात्रेसह अक्षय कारंडे, प्रमोद निकम आणि रमेश पवार यांनाही सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.
रमेश म्हात्रेचे वकील पत्की यांनी सांगितलं की, एक दिवसाची पोलीस कोठडी मागितली होती मात्र न्यायाधीशांनी 13 तारखेपर्यंतची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तब्बेत खराब असल्याने त्यांना दर सहा तासांनी त्यांची वैयकीय तपासणी करा अशा सूचना कोर्टाने पोलिसांना दिल्या आहेत.
डोंबिवलीमध्ये डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेच्या अटकेनंतर आता नवा वाद निर्माण झाला होता. अटकेनंतर लगेचच रुग्णालयात दाखल झाल्याने म्हात्रेला व्हीआयपी ट्रिटमेंट दिली जात आहे? असा प्रश्न विचारला जात होता एकीकडे डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना तर दुसरीकडे मेडिकल कारणांमुळे उपचार सुरू असल्याचं सांगण्यात आलं.
गुरुवारी नगरसेवक रमेश म्हात्रे याच्या सुनावणीदरम्यान कल्याण सत्र न्यायालयात मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळाला. ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली. मात्र न्यायालयाने आरोपीला प्रत्यक्ष समोर हजर करण्याचे निर्देश देत, त्याशिवाय कस्टडी आदेश देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याने रमेश म्हात्रेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठी त्याच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आला. आरोपीचे वकील अॅड. अजित पथकी यांनी म्हात्रे यांचे वय 73 वर्षे असून ते आजारी असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग तथा सरन्यायाधीश श्रीमती के. एस. कातकडे यांनी कठोर भूमिका घेत आरोपीला प्रत्यक्ष न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश दिले. "जोपर्यंत आरोपी माझ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर होत नाही, तोपर्यंत कस्टडी आदेश देणार नाही," असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
6 जुलै रोजी डोंबिवलीतील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात हा सर्व प्रकार घडला. रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा एका पुरुष आणि महिला डॉक्टरने नवजात बाळाच्या नातेवाईकांना बाळाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला. रुग्णालयातील नवजात बालकांसाठीचा अतिदक्षता विभाग (NICU) पूर्णपणे भरलेला असल्याने त्यांनी दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्यास सांगितलं. नवजात बाळाला योग्य वैद्यकीय काळजी मिळणं आवश्यक असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर नातेवाईकांनी रमेश म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधला आणि ते आपल्या सहकाऱ्यांसह रुग्णालयात पोहोचले.
एका व्हिडिओमध्ये नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांचे समर्थक सुरुवातीला डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांशी वाद घालताना दिसत आहेत. त्यानंतर, एका महिला डॉक्टरच्या हातात मोबाईल असताना नगरसेवक मागून त्यांच्याजवळ गेले आणि त्यांनी हातावर मारुन मोबाईल खाली पडला. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांकडे वळून त्यांच्यावरही हल्ला केला. यामध्ये एक डॉक्टर जखमी झाला.