Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ठाणे
  • /कल्याणकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार, महत्त्वाची मेट्रो मार्गिका आता उल्हासनगरपर्यंत धावणार

कल्याणकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार, महत्त्वाची मेट्रो मार्गिका आता उल्हासनगरपर्यंत धावणार

ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो ५ आता थेट उल्हासनगरपर्यंत धावणार आहे.  प्रवास आता अधिक सुखकर होणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 02, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:16 AM IST
कल्याणकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार, महत्त्वाची मेट्रो मार्गिका आता उल्हासनगरपर्यंत धावणार
Image Credit: metro to Bhiwandi Kalyan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: पक्षाला शिवसेना नाव बाळासाहेबांनी नाही तर 'या' व्यक्तीने दिलंय; 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या रामायण कनेक्शनची 99% मराठी लोकांनाही कल्पना नाही
2
3
4
5