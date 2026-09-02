/कल्याणकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार, महत्त्वाची मेट्रो मार्गिका आता उल्हासनगरपर्यंत धावणार

मुंबईत विविध ठिकाणी मेट्रोचे काम वेगाने सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने मेट्रो 5 च्या विस्तारीत आराखड्याला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता याच मेट्रोबाबत आणखी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. मेट्रो 5चा विस्तार आता थेट उल्हासनगरपर्यंत होणार आहे. केंद्र सरकारने या नवीन अराखड्यालादेखील मंजुरी दिली आहे.एमएमआरडीएमार्फत विस्तारित मार्गिकेच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या मेट्रो मार्गिकेचा हजारो प्रवाशांना फायदा होणार असून ठाणे व उल्हासनगरवासियंचा प्रवास सोप्पा होणार आहे.
मेट्रो 5 मार्गिकचा विस्तारित टप्पा दोन हा धामणकर नाका ते दुर्गाडी तर टप्पा क्रमांक तीन दुर्गाडी ते कल्याण आहे. तसेच टप्पा क्रमांक 5 'अ' भोईवाडी ते उल्हासनगरदरम्यानचा असून त्याचे संरेखन करण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे. एमएमआरडीएकडून ठाणे-भिवंडी-कल्याण अशा 24.9 किमीच्या आणि 8 हजार 400 कोटी रुपयांच्या मेट्रो 4 मार्गिकेचे काम दोन टप्प्यांत हाती घेण्यात आले
कापूरबावडी ते घामणकर नाका या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू असून आतापर्यंत ९८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. येत्या काही महिन्यांत हा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
काही कारणाने विस्तारित मेट्रो 5 मार्गिकेच्या संरेखनात राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार एमएमआरडीएने पुन्हा सुधारणा केली. त्यानुसार मेट्रो 5 मार्गिकेचा विस्तार टप्पा 2 अंतर्गत धामणकर नाका ते दुर्गाडीपर्यंत, टप्पा ३ अंतर्गत दुर्गाडी ते कल्याणपर्यंत आणि 5 अ अंतर्गत भोईरवाडी ते उल्हासनगरपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला.
धामणकर नाका ते दुर्गाडी टप्पा 10.48 किमीचा असून यात 6 स्थानकांचा समावेश आहे. या टप्प्याच्या कामासाठी 7 हजार 326 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर टप्पा 3 दुर्गाडी ते कल्याण 11.82 किमीचा असून यात सात स्थानकांचा समावेश आहे. या टप्प्याच्या कामासाठी 4 हजार 63 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर भोईरवाडी ते उल्हासनगर 5 अ टप्पा 527 किमीचा असणार आहे.
या विस्तारित मार्गिकेमुळे ठाणे, कल्याण आणि उल्हासनगरमधील रहिवाशांना भविष्यात मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसंच, नागरिकांची गर्दीतून सुटका होणार आहे.