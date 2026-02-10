परीक्षेला जातानाच बारावीच्या विद्यार्थ्यावर काळाचा घाला, मुंब्र्यात लोकलमधून पडून मृत्यू

Mumbai HSC Student Train Accident: बारावीच्या पहिल्या पेपरसाठी घरातून निघालेल्या सोहम सचिन कटरेचा लोकल रेल्वेमधून पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना इतकी वेदनादायी आहे की, कुटुंबाकडून शोक व्यक्त केला जात आहे. सोहम सचिन कटरे डोंबिवलीला राहणारा होता. कळवा–मुंब्रा रेल्वे स्थानकांच्या दरम्यान प्रचंड गर्दीमुळे तोल जाऊन सोहम खाली पडला असून जागीच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. सोहम डोंबिवली येथे राहत होता आणि कळव्यातील मनिषा विद्यालय येथे त्याचे परीक्षा केंद्र होते. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.