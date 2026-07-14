'मी FDA अधिकारी', ऐकताच दुकानदाराने 6 लाख दिलं अन् मग...वसईतला धक्कादायक प्रकार

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी तुकाराम मुंडे यांनी घेतल्यानंतर राज्यात खळबळ माजली आहे. भेसळयुक्त अन्न असो किंवा औषधं असो किंवा प्रसाधनाचे क्रीम असो, यावर कारवाई होत आहे. अशात तुकाराम मुंढे नाव घेतल्यावर दुकानदाराचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांच्या नावाचा दुकानावर काय धसका घेतला आहे, याबद्दलचे एक धक्कादायक प्रकार समोर आलंय.
वसईतील एका स्वीट्स दुकानात FDA अधिकारी आला आणि त्यानंतर जे काही घडलं ते अतिशय भयानक आहे. झालं असं की, वसईमधील व्यावसायिक रोहि सुकडिया यांचं मिठाईचे दुकानात 23 जूनला काही महिला आणि पुरुषांची टीम आली. आपण एफडीएचे उच्चपदस्थ अधिकारी असून तुमच्या दुकानात धाड मारण्यासाठी आले आहोत. त्यानंतर दुकानाची झाडाझडती करण्याचे नाटक करण्यात आलं. त्यानंतर दुकानात अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे अन्न आहे. त्यानंतर दुकानदार घाबरला आणि त्याला या तोतया अधिकाऱ्यांनी दुकान सील करण्याची धमकी दिली.
अचानक ही कारवाई आणि दुकानाची बदनामी या भीतीने दुकानदार घाबरला. याचाच फायदा घेत या अधिकाऱ्यांनी 12 लाखांची खंडणी मागितली. त्यानंतर दुकानदारे तडजोड करत त्या अधिकाऱ्यांना 6 लाख दिले. त्यानंतर ते अधिकाऱ्यांनी तिथून पळ काढला.
पण दुकानदाराला नंतर संशय आला आणि तपास केल्यावर त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली. ते एफडीआयचे अधिकारी नव्हते तर ती एक लुटारू तोतया अधिकारी होते. यानंतर मालकाने पोलिसांकडे तक्रार केली. याप्रकरणी विजय जाधव, स्वाती तुळसकर, तेजस राठोड आणि त्यांच्या एका साथीदाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे या टोळीने बोरीवलीमधील एका हॉटेल व्यावसायिकाची बनावट एफडीए अधिकारी म्हणून धाड टाकली होती.
तक्रारदार रोहित सुखडिया यांनी दिलेल्या माहितीनंतर माणिकपूर पोलीस ठाण्यात फसवणूक, खंडणी आणि बनावट सरकारी अधिकारी बनून धमकावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलंय. तर मुंबई उपनगरातील वसईमध्ये हा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ माजली आहे.