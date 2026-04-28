Thane News : ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! विकेंडला महत्त्वाचा परिसरात 'नो एन्ट्री'

Thane Traffic : ठाणेकरांसाठी वाहतुकीसंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी आहे. घोडबंदर, कोलशेत मार्गावर मे महिन्यात वाहतूक कोंडीची शक्यता आहे. कारण मानपाडा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 28, 2026, 04:21 PM IST
Thane Traffic News : ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्ता आणि विकास कामं मार्गी लावण्यासाठी कामाला वेग आला आहे. ठाण्यात अनेक ठिकाणी कामं सुरु आहे.  त्यामुळे मे महिन्यामध्ये अनेक ठिकाण रस्ताचा वाहतूकसंदर्भात बदल करण्यात येणार आहे. खासकरुन विकेंडला लोकांना सुट्टी असल्याने अनेक ठिकाणी कामांला वेग येणार आहे. ठाणे वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मे महिन्यात ठाणे पश्चिमेतील कासारवडवली फुट ओव्हर ब्रिजच्या गर्डर उभारण्याचे काम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यावरील वाहतूक वळवण्यात येणार आहे. तर काही रस्त्यावर तर काम सुरु असे पर्यंत नो एन्ट्री देखील असणार आहे. 

घोडबंदर, कोलशेत मार्गावर वाहतूक कोंडी?

ठाणे वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्रह्मांड जंक्शन, मुल्लाबाग बस डेपोजवळ, घोडबंदर रोड येथे फुट ओव्हर ब्रिजच्या गर्डर उभारण्याचे काम करण्यात येणार आहे. मे महिन्यात विकेंडला येत्या 8 मे रोजी रात्री 11.55 वाजेपासून ते 10 मे रोजी सकाळी 06.00 वाजेपर्यंत हे काम करण्यात येणार आहे. परिसरात वाहतूक कोंडी होवू नये यासाठी वाहतूक नियमात बदल करण्यात आले आहेत. 

8 मे ते 10 मे पर्यंत घोडबंदर रोडवरील वाहिनीवरून ब्रह्मांड सिग्नलकडून मानपाडा कापुरबावडीकडे जाणाऱ्या ब्रह्मांड सिग्नल जवळ सर्व प्रकारच्या वाहनांना नो एन्ट्री असणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

