Thane News : ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! विकेंडला महत्त्वाचा परिसरात 'नो एन्ट्री'

Thane Traffic News : ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्ता आणि विकास कामं मार्गी लावण्यासाठी कामाला वेग आला आहे. ठाण्यात अनेक ठिकाणी कामं सुरु आहे. त्यामुळे मे महिन्यामध्ये अनेक ठिकाण रस्ताचा वाहतूकसंदर्भात बदल करण्यात येणार आहे. खासकरुन विकेंडला लोकांना सुट्टी असल्याने अनेक ठिकाणी कामांला वेग येणार आहे. ठाणे वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मे महिन्यात ठाणे पश्चिमेतील कासारवडवली फुट ओव्हर ब्रिजच्या गर्डर उभारण्याचे काम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यावरील वाहतूक वळवण्यात येणार आहे. तर काही रस्त्यावर तर काम सुरु असे पर्यंत नो एन्ट्री देखील असणार आहे.
ठाणे वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्रह्मांड जंक्शन, मुल्लाबाग बस डेपोजवळ, घोडबंदर रोड येथे फुट ओव्हर ब्रिजच्या गर्डर उभारण्याचे काम करण्यात येणार आहे. मे महिन्यात विकेंडला येत्या 8 मे रोजी रात्री 11.55 वाजेपासून ते 10 मे रोजी सकाळी 06.00 वाजेपर्यंत हे काम करण्यात येणार आहे. परिसरात वाहतूक कोंडी होवू नये यासाठी वाहतूक नियमात बदल करण्यात आले आहेत.
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना, कासारवडवली pic.twitter.com/vYZa4Hm1g8
— ठाणे पोलीस.. Thane Police (@ThaneCityPolice) April 24, 2026
8 मे ते 10 मे पर्यंत घोडबंदर रोडवरील वाहिनीवरून ब्रह्मांड सिग्नलकडून मानपाडा कापुरबावडीकडे जाणाऱ्या ब्रह्मांड सिग्नल जवळ सर्व प्रकारच्या वाहनांना नो एन्ट्री असणार आहे.