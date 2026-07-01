/तुकाराम मुंढेंकडून प्रेरणा घेऊन महापालिकेचा छापा! पाणीपुरी-शेवपुरी कारखाना पाहून तुम्ही चाट खाणं सोडाल; कारखाना सील

राज्यभरात अन्न सुरक्षेबाबत अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कठोर कारवाईचे सत्र सुरू केलं असून अनेकांचं धाबं दणाणलं आहे. असं असताना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने देखील मोठी कारवाई करत काटेमानिवली परिसरातील शेवपुरी-पाणीपुरीच्या पुऱ्या तयार करणाऱ्या कारखान्यावर छापा टाकून तो करखाना सील केला आहे.
काटेमानवली स्टेट बँक ऑफ इंडियामागील परिसरात सुरू असलेल्या या कारखान्यात शेवपुरी व पाणीपुरीसाठी लागणाऱ्या पुऱ्यांचे उत्पादन केले जात होते. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांच्या आदेशानुसार सहाय्यक आयुक्त सविता हिले यांच्या पथकाने या कारखान्यावर छापा टाकला. कारखान्याची पाहणी करताना धक्कादायक प्रकार समोर आले. उत्पादनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आणि घाण साचलेली होती.
अन्नपदार्थ तयार करताना कामगारांकडून आवश्यक स्वच्छता व सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचेही निदर्शनास आले.याशिवाय, कारखान्यात बेकायदेशीर भट्टी सुरू असून त्यामध्ये लाकडाचा वापर केला जात असल्याचे आढळले. खाद्यपदार्थ तळण्यासाठी निकृष्ट व खराब तेलाचा वापर होत असल्याचेही पथकाच्या तपासात स्पष्ट झाले. अनियमितता लक्षात घेऊन महापालिकेने संबंधित कारखाना तात्काळ सील केला असून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात भविष्यातही अशाच धडक कारवाया सुरू राहणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
मुलुंडमध्ये साधारण चार आठवड्यांपूर्वी 9 जून रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई केलेली. मुलुंडमधील 'गुप्ता चणा भंडार' येथे एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी छापेमारी करुन या ठिकाणी अनेक नियमबाह्य गोष्टी दिसून आल्यानंतर या दुकानाचा सील ठोकण्यात आलेलं. त्यामुळे बुधवारपासून 'गुप्ता चणा भंडार'चा व्यवसाय बंद केला होता. मुलुंड पश्चिम येथील डम्पिंग रोड, गौतम नगर परिसरातील 'गुप्ता चणा भंडार' या दुकानात एफडीएने 9 जून रोजी मंगळवारी रात्री पावणे दहाच्या सुमारास धडक कारवाई केली. या ठिकाणी धाड टाकण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी दिले होते. एफडीएच्या या तपासणीदरम्यान दुकानात अत्यंत अस्वच्छ व आरोग्याला घातक परिस्थिती आढळून आली. विक्रीसाठी ठेवलेल्या अन्नपदार्थांच्या पाकिटांवर उत्पादकाचे नाव, उत्पादन दिनांक आणि मुदत संपण्याची तारीख नमूद नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळेच एफडीएने जप्तीची कारवाई केली. या ठिकाणाहून एकूण 114.2 किलो अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. जप्त करण्यात आलेल्या अन्नसाठ्याची अंदाजे किंमत रु. 8,290 इतकी आहे. जप्त करण्यात आलेल्या पदार्थांमध्ये 68 किलो भाजलेला चणा, 19.5 किलो बारीक शेव, 18 किलो मुरमुरे, 5.2 किलो पाणीपुरीची पुरी आणि 3 किलो शेवपुरीच्या पुरीचा समावेश असल्याची माहिती एफडीएने दिलेली.