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मारकुट्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेचा मुलगा एक वर्षांपासून फरार, धक्कादायक माहिती समोर

नगरसेवक रमेश म्हात्रेला कोर्टाने पोलीस 13 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्यानंतर आता त्याचा मुलाबाबतही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. खळबळजनक आरोप करण्यात येत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 11, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:18 PM IST
मारकुट्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेचा मुलगा एक वर्षांपासून फरार, धक्कादायक माहिती समोर
Image Credit: kalyan dombivali news Ramesh Mhatres son absconding for a yearSource: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मारकुट्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेचा मुलगा एक वर्षांपासून फरार, धक्कादायक माहिती समोर
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