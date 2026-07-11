/मारकुट्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेचा मुलगा एक वर्षांपासून फरार, धक्कादायक माहिती समोर

नगरसेवक रमेश म्हात्रे सध्या चर्चेत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात 6 जुलै रोजी डॉक्टरांना मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणात नगरसेवक रमेश म्हात्रेला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यातच आता आणखी एक माहिती समोर येतेय. रमेश म्हात्रे यांचा मुलगा प्रवीण म्हात्रे गेल्या एक वर्षापासून फरार असल्याचं समोर येतेय.
डोंबिवलीत घरच्या घरी बोगस सातबारा तयार करून बेकायदा इमारत उभी करणारा नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांचा मुलगा प्रवीण म्हात्रे गेल्या एक वर्षापासून फरार आहे. मंडळ अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा तर दाखल झाला, पण आरोपी प्रवीण म्हात्रे गेल्या एक वर्षापासून पोलिसांना सापडत नाही का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या मुलाचा कारनामा उघडकीस येऊन आता वर्ष उलटायला आलं आहे. जुनी डोंबिवली भागात चक्क बनावट आणि घरगुती सातबारा बनवून अनधिकृत इमारत उभी करणाऱ्या प्रवीण म्हात्रेचा शोध घेण्यात विष्णूनगर पोलिसांना अजूनही यश येत नाही का? एक वर्षापासून आरोपी फरार आहे, याचाच अर्थ त्याला राजकीय वरदहस्त लाभला आहे. रमेश म्हात्रेंच्या दहशतीमुळे आणि राजकीय वजनामुळे पालिका प्रशासन इमारतीवर कारवाई करत नाहीये आणि पोलीस मुलाला अटक करत नाहीयेत," असा खळबळजनक आरोप तक्रारदार कल्पेश जोशी यांनी केला आहे.
रमेश म्हात्रे यांनी निवडणुकीच्या सत्यप्रतिज्ञापत्रात कुटुंबाकडून कोणतेही अनधिकृत बांधकाम झाले नसल्याचे लिहून दिले होते. आता रक्ताच्या नात्यातील मुलानेच थेट सरकारी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून बेकायदा इमारत उभारल्याचे उघड झाले असून तो फरारही आहे. त्यामुळे म्हात्रेंचे पद तात्काळ रद्द करावे, यासाठी कल्पेश जोशी गेल्या 7 महिन्यांपासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करत आहेत.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात 6 जुलै रोजी डॉक्टरांना मारहाण करणारा नगरसेवक रमेश म्हात्रेला 13 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आरोपी रमेश म्हात्रेला आज इतर आरोपींसह कोर्टात हजर करण्यात आलं. यादरम्यान पोलीस ठाण्यात मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. रमेश म्हात्रेसह अक्षय कारंडे, प्रमोद निकम आणि रमेश पवार यांनाही सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.