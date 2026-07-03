/भावोजींसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय; दोघांनी महिलेला घरात कोंडून केली मारहाण, कल्याणमधील धक्कादायक घटना

कल्याणमध्ये एका महिलेने तिच्यासोबत झालेल्या घटनेसंबंधात पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. कल्याणमधील खडकपाडा पोलीस ठाणे परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने पोलिसांना सांगितलं की, बहिणीचा नवरा म्हणजे भावोजींसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या संशयावरून काही लोकांनी तिला मारहाण केली आहे.
पीडित महिलेने पोलिसांना सांगितलं की, ती काही दिवसांपूर्वी कर्जासाठी अर्ज केला होता. तर तिला एका अनोळखी महिलेचा फोन आला होता. ती महिला फोनवर म्हणाली की, लोन देणारे साहेब आले आहेत, तुम्ही लवकर सदर पत्तावर भेटायला या. महिलेने विश्वास ठेवला आणि पीडित महिला त्या पत्तावर गेली. ती घरात पोहोचली आणि घरात गेल्यावर दार बंद करण्यात आला.
त्या घरात आधीपासून दोन व्यक्ती होते. एकाच नाव सुजित जाधव आणि दुसऱ्याचं नाव संकेश शिंदे हे दोघे त्या घरात होते. महिला घरात येताच त्यांनी दरवाजा बंद केला आणि तिला डांबून ठेवलं. दोन तास त्यानंतर त्या महिलेला मारहाण करण्यात आली. ते सारखं म्हणत होते, आमच्या भाऊजींसोबत संबंध आहे. तू एवढी मोठी हिंमत कशी केली. यावर तिच्यावर आरोप करण्यात आलेत.
सदर पीडित महिलेने आपला अशा कोणत्याही व्यक्तीशी संबंध नाही, असं वारंवार सांगितलं तरी तिला मारहाण करण्यात आली. त्या घरात तब्बल दोन तास तिला मारहाण करण्यात आली. तिचा विनयभंग करत गैतवर्तन केल्याचा आरोप पीडित महिलेने पोलिसांना केला आहे. त्या छळातून कशीबशी सुटका झाल्यानंतर महिलेने पोलीस स्टेशन गाठले आणि झालेला सगळा प्रकार पोलिसांना सांगितला.
दरम्यान पोलिसांनी पीडित महिलेची तक्रार नोंदवून घेतली आहे. महिलेने सांगितलं त्या व्यक्तींनी लावलेले आरोप खोटे असून माझ्या त्या व्यक्तीशी कोणताही संबंध नाही. केवळ खोट्या संशयावरून त्या व्यक्तींनी महिलेला मारहाण केल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरु केली असून आरोपींवर कडक कारवाई करण्यात येईल असं आश्वासन कल्याण विभागाचे एसीपी अशोक होनमाने यांनी दिली आहे. तर त्या दोघांचा शोधही सुरु आहे.