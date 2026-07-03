/दीड वर्षात प्रेम विवाह करणाऱ्या जोडप्याला ग्रहण, पतीपाठोपाठ पत्नीने संपवलं जीवन, काय आहे कारण?

कल्याणमधून काळीज पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. लव्ह मॅरेज करण्यासाठी कुटुंबाचा विरोध स्वीकारला. पण त्या दोघांनी लग्न केलं आणि संसार थाटला. पण लग्नाच्या दीड वर्षात त्यांचा हा संसार उद्धवस्त झाला. अनिकेत जगताप आणि श्रुती पवार यांनी आत्महत्या करून आयु्ष्य संपवलं. धक्कादायक म्हणजे अनिकेतने काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केल्यानंतर श्रुती पवारने आपलं जीवन संपलं. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
श्रुती पवार ही कल्याणमध्ये राहत होती. तर अनिकेत जगताप हा मालेगावचा तरुण होता. या प्रेमी युगुलाने दीड वर्षांपूर्वी कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन लग्न केलं होतं. लग्नानंतरचे दोन महिने या जोडप्यासाठी स्वर्गासारखे होते. पण त्यानंतर श्रृतीचा सासू, सासरे, नणंद आणि दीर राहूल जगताप यांनी मानसिकसह शारीरिक त्रास द्यायला सुरु केली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सासरचे लोक श्रुतीला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करत होते. पती अनिकेत या सगळ्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत होता. सासरचा जाच असह्य झाल्यामुळे श्रुती कल्याण जवळच्या शहाडमधील मामाच्या घरी राहिला लागली.
या नात्यातून आणि लग्नातून बाहेर पडण्याचा निर्णय श्रुतीने घेतला. यासाठी तिने महिला तक्रार केंद्राची मदत घेतली आणि सासरच्या छळाबद्दल त्यांना सांगितलं. 25 जून रोजी या प्रकरणात सुनावणी घेण्यात आली. जिथे श्रुतीने आपल्या पती अनिकेतसोबत राहायचं नाही असं सांगितलं. त्यानंतर हताश झालेल्या अनिकेतने घरी आल्यावर आपलं जीवन संपवलं. पतीच्या मृत्यूनंतर श्रुतीवरील संकट अधिक वाढलीत.
मुलाच्या मृत्यूनंतर अनिकेतच्या कुटुंबाने श्रुतीसह तिचे आई-वडील आणि मामीवर अनिकेतला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं असा आरोप करत तक्रार दाखल केली. एवढंच नाहीतर तिच्यावर चोरीचा आरोपी केला. या तक्रारीवरून श्रुतीच्या आई वडिलांना मालेगावातून 28 जूनला अटक करण्यात आली. कोर्टाने तिच्या आई वडिलांना जेलमध्ये रवाना केलं.
तर श्रुतीने अटकपूर्व जामिनीसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोकले. मात्र वटपौर्णिमेच्या दिवशी पत्नीनेच पतीचा जीव घेतला अशा पोस्ट व्हायरल व्हायला लागला. गोष्ट इथेच थांबली नाही, दीर राहूल जगतापने श्रुतीवर वारंवार मानसिक छळ करणे सुरुच ठेवलं होतं.
या सगळ्या गोष्टीला कंटाळून राहत्या घरात श्रुतीने आपलं जीवनाचा अंत केलं. मरण्यापूर्वी श्रुतीने एक सविस्तर सुसाइट नोटही लिहिली होती जी पोलिसांच्या हाती लागली आहे. या पत्रात तिने तिच्यासोबत झालेल्या क्रूरतेबद्दल लिहिलंय. तर निर्दोष आई वडिलांना सोडा आणि दोषींना कठोर शिक्षा करुन त्यांना जेलमध्ये पाठवा, अशी मागणी केली आहे. हृदय पिळवटून टाकणारी बाब म्हणजे माझ्या अंत्यसंस्कार पती अनिकेतसोबतच करावा अशी मागणी तिने या पत्रातून केली आहे.