काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहासंदर्भात मोठी बातमी; ठाणेकरांनो हे वाचाच

Kashinath Ghanekar Natyagruha: ठाण्याचा संस्कृतिक इतिहासाचा भाग असलेल्या गडकरी रंगायतनपाठोपाठ पोखरण रोड येथील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या डागडुजीचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणासाठी राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त झाला असून लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. एकीकडे नाट्यप्रेमींसाठी ही आनंदाची बातमी असतानाच दुसरीकडे या कामानिमित्त ठाणेकरांना या नाट्यगृहापासून काही महिने दूरच रहावं लागणार आहे.
पुढील महिन्यात डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आल्यानंतर ठाण्यातील घाणेकर नाट्यगृहाची तिसरी घंटा तब्बल तीन महिने बंद राहणार आहे. डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम करताना कलाकार व रसिकांच्या सुविधांना प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. यासाठी नाट्य कलावंतांशी चर्चा करून त्यांना आवश्यक असलेल्या सुविधांचा समावेश करावा, तसेच प्रेक्षकांच्या सोयीसुविधांचाही विचार करून कार्यवाही करावी असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाला असून या निधीअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा मंगळवारी आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतला.
नाट्यगृहाच्या मुख्य प्रेक्षागृहातील तातडीच्या दुरुस्ती कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. वॉटरप्रूफिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कामे, प्रेक्षागृहातील लाईट फिटिंग, साऊंड सिस्टीम, एअर कर्टन, वातानुकूलन व्यवस्था, स्टेज दुरुस्ती, रूफ गार्डन, व्हीआयपी कक्षातील पडदे बदलण्याची कामं केली जाणार आङेत. तसेच स्वच्छतागृहांच्या सुधारणांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच प्राप्त झालेला निधी नाट्यगृहाच्या दुरुस्ती व सुधारणा कामांसाठीच वापरण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मानपाड्यातील हिरानंदानी मेडोज-2 येथे असलेल्या डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाची क्षमता 900 ते 1000 आसनांची आहे. नाट्यगृहात मुख्य सभागृह आणि मिनी थिएटर आहे. हे नाट्यगृह 60 कोटी रुपये खर्च करुन उभारण्यात आलं असून 2010 च्या दशकामध्ये उभारण्यात आलं. येथे मराठी नाटके, संगीत कार्यक्रम, नृत्य प्रदर्शन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमितपणे होतात. घोडबंदर रोड आणि नव्या ठाण्यातील नाट्यप्रेमींसाठी हे ठिकाण गडकरीपेक्षा अधिक सोयीस्कर आहे. ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन नूतनीकरणात असताना येथे अनेक नाटकं आणि कार्यक्रम झाले. काही महिन्यांपूर्वीच गडकरी रंगायतनच्या नूतणीकराचं काम करण्यात आलं. त्यानंतर आता हे नाट्यगृह प्रेक्षकांसाठी खुलं करण्यात आल्यानंतर काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाची डागडुजी केली जाणार आहे.