English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • ठाणे
  • काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहासंदर्भात मोठी बातमी; ठाणेकरांनो हे वाचाच

काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहासंदर्भात मोठी बातमी; ठाणेकरांनो हे वाचाच

Kashinath Ghanekar Natyagruha: ठाण्यातील दुसरं सर्वात महत्त्वाचं नाट्यगृह असलेलं डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नाट्यप्रेमींसाठी अत्यंत उपयुक्त बातमी

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 22, 2026, 03:21 PM IST
काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहासंदर्भात मोठी बातमी; ठाणेकरांनो हे वाचाच
आयुक्तांनी केली पहाणी (प्रातिनिधिक फोटो)

Kashinath Ghanekar Natyagruha: ठाण्याचा संस्कृतिक इतिहासाचा भाग असलेल्या गडकरी रंगायतनपाठोपाठ पोखरण रोड येथील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या डागडुजीचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणासाठी राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त झाला असून लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. एकीकडे नाट्यप्रेमींसाठी ही आनंदाची बातमी असतानाच दुसरीकडे या कामानिमित्त ठाणेकरांना या नाट्यगृहापासून काही महिने दूरच रहावं लागणार आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

आयुक्तांनी काय निर्देश दिले?

पुढील महिन्यात डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आल्यानंतर ठाण्यातील घाणेकर नाट्यगृहाची तिसरी घंटा तब्बल तीन महिने बंद राहणार आहे. डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम करताना कलाकार व रसिकांच्या सुविधांना प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. यासाठी नाट्य कलावंतांशी चर्चा करून त्यांना आवश्यक असलेल्या सुविधांचा समावेश करावा, तसेच प्रेक्षकांच्या सोयीसुविधांचाही विचार करून कार्यवाही करावी असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाला असून या निधीअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा मंगळवारी आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतला.

या कामांचा समावेश

नाट्यगृहाच्या मुख्य प्रेक्षागृहातील तातडीच्या दुरुस्ती कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. वॉटरप्रूफिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कामे, प्रेक्षागृहातील लाईट फिटिंग, साऊंड सिस्टीम, एअर कर्टन, वातानुकूलन व्यवस्था, स्टेज दुरुस्ती, रूफ गार्डन, व्हीआयपी कक्षातील पडदे बदलण्याची कामं केली जाणार आङेत. तसेच  स्वच्छतागृहांच्या सुधारणांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच प्राप्त झालेला निधी नाट्यगृहाच्या दुरुस्ती व सुधारणा कामांसाठीच वापरण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह बांधण्यासाठी किती खर्च आला?

मानपाड्यातील हिरानंदानी मेडोज-2 येथे असलेल्या डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाची क्षमता 900 ते 1000 आसनांची आहे. नाट्यगृहात मुख्य सभागृह आणि मिनी थिएटर आहे. हे नाट्यगृह 60 कोटी रुपये खर्च करुन उभारण्यात आलं असून 2010 च्या दशकामध्ये उभारण्यात आलं. येथे मराठी नाटके, संगीत कार्यक्रम, नृत्य प्रदर्शन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमितपणे होतात. घोडबंदर रोड आणि नव्या ठाण्यातील नाट्यप्रेमींसाठी हे ठिकाण गडकरीपेक्षा अधिक सोयीस्कर आहे. ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन नूतनीकरणात असताना येथे अनेक नाटकं आणि कार्यक्रम झाले. काही महिन्यांपूर्वीच गडकरी रंगायतनच्या नूतणीकराचं काम करण्यात आलं. त्यानंतर आता हे नाट्यगृह प्रेक्षकांसाठी खुलं करण्यात आल्यानंतर काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाची डागडुजी केली जाणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Kashinath ghanekarkashinath ghanekar natyagruharenovation workknow all the detials

इतर बातम्या

Vande Bharat Sleeper च्या तिकीटांसाठी जगावेगळा नियम; प्रवाश...

भारत