कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, एकाच कुटुंबातील तीन उमेदवार विजयी; पाहा त्यांची नावे

महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणुकीचे निकाल यायला सुरुवात झाली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत एकूण 122 जागा आहेत. मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर एकाच कुटुंबातील तीन उमेदवार विजयी झाले आहेत. हे तिन्ही उमेदवार वेगवेगळ्या पक्षांचे होते. त्यांच्या विजयानंतर कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 21 (अ) मधून शिवसेनेच्या उमेदवार रेखा जनार्दन म्हात्रे विजयी झाल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक (ब) मधून डॉ. रविना राहुल म्हात्रे विजयी झाल्या आहेत. रविना भाजपच्या उमेदवार आहेत. प्रभाग क्रमांक 21 (अ) मधून मनसेचे उमेदवार प्रल्हाद म्हात्रे देखील विजयी झाले आहेत. तिघेही एकाच कुटुंबातील असल्याचे वृत्त आहे.
महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणुकीत २९ महानगरपालिकांचे निकाल जाहीर होत आहेत. अनेक प्रमुख नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांचे भाऊ कप्तान मलिक हे निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. त्यांचा काँग्रेसच्या उमेदवाराने पराभव केला.
यामुळे मुंबई महानगरपालिकेत मोठा गोंधळ उडाला आहे. भाजप 30 वर्षांनंतर तेथे सत्ता काबीज करण्याच्या तयारीत आहे. मुंबई महानगरपालिका ही आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे. पुणे, नागपूर आणि ठाणे येथेही भाजप युती बहुमताच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 29 पैकी 27 महानगरपालिकांमध्ये भाजप आघाडीवर आहे, तर दोन महानगरपालिकांमध्ये काँग्रेस आघाडीवर आहे. या महानगरपालिका निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या सेमीफायनल म्हणून वर्णन केल्या जात आहेत.