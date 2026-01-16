English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • ठाणे
  • कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, एकाच कुटुंबातील तीन उमेदवार विजयी; पाहा त्यांची नावे

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, एकाच कुटुंबातील तीन उमेदवार विजयी; पाहा त्यांची नावे

Kalyan-Dombivli Municipal Corporation Result: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत एकाच कुटुंबातील तीन उमेदवार विजयी झाले आहेत. तिन्ही उमेदवार वेगवेगळ्या पक्षांचे होते. या महानगरपालिकेत १२२ जागा आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 16, 2026, 03:12 PM IST
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, एकाच कुटुंबातील तीन उमेदवार विजयी; पाहा त्यांची नावे

महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणुकीचे निकाल यायला सुरुवात झाली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत एकूण 122 जागा आहेत. मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर एकाच कुटुंबातील तीन उमेदवार विजयी झाले आहेत. हे तिन्ही उमेदवार वेगवेगळ्या पक्षांचे होते. त्यांच्या विजयानंतर कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

तिघेही विजयी झाले

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 21 (अ) मधून शिवसेनेच्या उमेदवार रेखा जनार्दन म्हात्रे विजयी झाल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक  (ब) मधून डॉ. रविना राहुल म्हात्रे विजयी झाल्या आहेत. रविना भाजपच्या उमेदवार आहेत. प्रभाग क्रमांक 21 (अ) मधून मनसेचे उमेदवार प्रल्हाद म्हात्रे देखील विजयी झाले आहेत. तिघेही एकाच कुटुंबातील असल्याचे वृत्त आहे.

महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणुकीत २९ महानगरपालिकांचे निकाल जाहीर होत आहेत. अनेक प्रमुख नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांचे भाऊ कप्तान मलिक हे निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. त्यांचा काँग्रेसच्या उमेदवाराने पराभव केला.

यामुळे मुंबई महानगरपालिकेत मोठा गोंधळ उडाला आहे. भाजप 30 वर्षांनंतर तेथे सत्ता काबीज करण्याच्या तयारीत आहे. मुंबई महानगरपालिका ही आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे. पुणे, नागपूर आणि ठाणे येथेही भाजप युती बहुमताच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 29 पैकी 27 महानगरपालिकांमध्ये भाजप आघाडीवर आहे, तर दोन महानगरपालिकांमध्ये काँग्रेस आघाडीवर आहे. या महानगरपालिका निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या सेमीफायनल म्हणून वर्णन केल्या जात आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
kalyan dombivli municipal corporation resultthree candidates from one family wonshiv sena bjp and manse candidatethree party candidate in one familykalyan dombivli ward number 21

इतर बातम्या

मोजून सहा शब्दात नितेश राणेंनी उडवली ठाकरेंची खिल्ली! म्हणा...

मुंबई बातम्या