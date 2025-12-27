English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिवसेनेपेक्षा अर्ध्याहूनही कमी जागा जिंकलेल्या शहरात भाजपाकडून शिंदेसेनेलाच डेडलाईन

Seat Sharing Deadline from BJP To Eknath Shinde Shivsena: थेट उपमुख्यमंत्री आणि भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी या जागावाटपामध्ये लक्ष घातलं असलं तरी तोडगा मात्र निघालेला नाही.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 27, 2025, 09:14 AM IST
भाजपाकडून शिंदेंना डेडलाईन

Seat Sharing Deadline from BJP To Eknath Shinde Shivsena: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे शहरातील महानगरपालिकेची निवडणुकीतील युतीसाठी शिंदेसेना-भाजप आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या आहेत. मात्र या बैठकींमधून फारसे काहीही हाती पडलेलं नाही. दोन्ही बैठकांमध्ये चर्चा झाली असली तरी निष्पन्न काहीच झालेलं नाही. विशेष म्हणजे शिंदेंच्या सेनेला युतीबाबत निर्णयासाठी आजची अंतिम डेडलाइन भाजपाकडून देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील माहित भाजपाचे आमदार संजय केळकर यांनीच दिली आहे. भाजपाने दोन्ही शक्यता लक्षात घेत तयारी ठेवल्याचंही नमूद करायला ते विसरले नाहीत. 

दोन्ही पद्धतीने लढण्याची तयारी

ठाण्यात युती झाली किंवा युती न होता निवडणूक लढावी लागली तरी अशा दोन्ही परिस्थितींसाठी भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे तयार आहे, असे केळकर यांनी युतीच्या चर्चांसंदर्भात बोलताना स्पष्ट केले. ठाण्यात युती किंवा स्वतंत्र लढ्याबाबत नागरिकांना सवय असल्याचे ते म्हणाले.

शनिवारची डेडलाईन

भाजपचा फॉर्म्युला पक्षश्रेष्ठींना सादर केला असून, प्रदेशाध्यक्षांकडे युतीसंदर्भातील सर्व तपशील देण्यात आला आहे. शुक्रवारी यासंदर्भात बैठक झाली असून, शनिवारपर्यंत निर्णय घ्यावा अशी भूमिका आम्ही मांडली असल्याचं संजय केळकर म्हणाले. दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ठाण्यातील पहिली भेट असल्याच्या चर्चाबाबत विचारले असता, ती भेट कल्याणसंदर्भात असल्याचे केळकर यांनी स्पष्ट केले. 

ठाण्यात सध्याची स्थिती काय?

ठाणे महापालिकेत एकूण 131 नगरसेवक आहेत. ठाणे हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असल्याने जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याचा शिंदेंच्या शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. गेल्या निवडणुकांमध्ये (2017 मध्ये) संयुक्त शिवसेनेने 67 जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपाला 23 जागांवर विजय मिळवता आला होता. म्हणजेच भाजपाने शिवसेनेपेक्षा अर्ध्याहून कमी जागा जिंकल्या होत्या. मात्र मागील आठ वर्षात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं असून भाजपाची शहरातील ताकद चांगलीच वाढली आहे. ठाण्यात शिंदे गटाला 81 जागा, भाजपाला 45 जागा आणि उर्वरित काही छोट्या मित्रपक्षांना देण्याची चर्चा आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानी दोनच दिवसांपूर्वी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि इतर प्रमुख नेत्यांमध्ये पहाटे 4 वाजेपर्यंत चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीत जागावाटापाचा हा फॉर्म्युला ठरल्याचं सांगितलं जात आहे.

लवकरच शिवसेना-भाजपा युतीचा आदरपूर्ण करार होईल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एके ठिकाणी बोलताना व्यक्त केलेला.  पुढील दोन दिवसांत वार्ड स्तरावर उमेदवार निश्चित होणार आहेत. 

...म्हणून जागावाटपात ताण?

मुंबई महापालिकेत भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये जागा वाटपावरून मोठा वाद आहे. शिंदे गटाकडून 100 हून अधिक जागांची मागणी होत असताना भाजपाकडून केवळ 75 ते 90 जागा सोडण्याची तयारी आहे. त्यामुळे या जागावाटपाचा परिणाम ठाण्यातही जाणवत असून भाजपा आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. पुरेशा जागा मिळाल्या नसल्याने ठाण्यात अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीने स्वतंत्र लढण्याची घोषणा केली आहे. 

