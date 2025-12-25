'मविआ'ला मनसेची साथ! 31-50-25-5.. जागावाटपाचा फॉर्म्युलाही ठरला? शिंदेच जास्त टेन्शनमध्ये? कारण..

Maharashtra Municipal Corporation Election: मुंबईमध्ये उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं युतीची घोषणा केली आहे. मात्र या युतीमध्ये काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा सध्या तरी समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मुंबईत दोन्ही काँग्रेस एकत्र लढणार का याबद्दलचा संभ्रम कायम आहे. काँग्रेसने राज ठाकरेंना असलेला विरोध कायम ठेवल्याने मुंबईत जरी महाविकास आघाडी संपुष्टात आलेली असली तरी मुंबईच्या बाजूला असलेल्या ठाण्यामध्ये महानगरपालिकेत मात्र महाविकास आघाडी एकत्र लढणार आहे. या निर्णयामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं टेन्शन वाढणार आहे. त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बातमी म्हणजे ठाण्यात शिंदेंची शिवसेना भाजपासोबत युतीमध्ये लढणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. त्यामुळे मुंबईला लागून असलेल्या ठाणे शहरामध्ये मिनी विधानसभा खऱ्या अर्थाने पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी महाविकास आघाडीमध्ये राज ठाकरेंची मनसेही सहभागी होणार असून जागावाटपाचा फॉर्म्युलाही ठरला आहे.
ठाणे महानगर पालिकेसाठी महाविकास आघाडी एकत्र लढणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यासाठी काही बैठका देखील पार पाडल्या आहेत. यावरून जागा वाटपाचा संभावित फॉर्म्युला 'झी 24 तास'च्या हाती आलेला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यात मनसे 31 ते 32 जागांवर लढणार आहे तर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना 50 ते 55, शरद पवारांची राष्ट्रवादी 35 ते 40, काँग्रेस 5 ते 10 जागांवर निवडणूक लढणार आहे.
यामध्ये अंतिम जागा वाटप आज किंवा उद्या निश्चित होणार आहे. जागावाटपामध्ये सध्या शेवटच्या 5 ते 6 जागांवर बोलणी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. मुख्यतः काँग्रेसला देखील सामावून घेण्याचे दोन्ही सेनांचे प्रयत्न आहेत. काँग्रेसही सोबत असेल तर एकत्र लढून महायुतीला आव्हान देण्याचे ठाकरे बंधूंबरोबरच आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे प्रयत्न आहेत. जिथे शक्य होईल तिथे मनसेचा उमेदवार उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या चिन्हावर आणि उद्धव ठाकरेंचा उमेदवार मनसेच्या चिन्हावर लढेल अशीही तजवीज करण्यात आलेली आहे.
शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे महानगरपालिकेमध्ये जागा वाटपात शिंदेंना झुकते माप देण्याची भाजपाची तयारी आहे. शिंदे गटाच्या शिवसेनेला 81 जागा मिळतील. भाजपाला 45 जागा देण्याची तयारी असून आनंदराज अंबेडकर आणि रामदास आठवले यांच्या सारख्या इतर मित्रपक्षांना 5 जागा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
ठाणे महानगरपालिकेत एकूण 131 जागा म्हणजेच नगरसेवक संख्या आहे. प्रभागनिहाय सदस्यांबद्दल बोलायचं झालं तर 32 प्रभागांमध्ये प्रत्येकी चार नगरसेवक असणार आहेत. एका प्रभागात तीन नगरसेवक अशी रचना आहे.