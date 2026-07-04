/थेट 30 सप्टेंबरपर्यंत No Entry... मान्सून पिकनिकचा प्लॅन करणाऱ्यांचा हिरमोड; जाणून घ्या कुठे आहेत निर्बंध

महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये खास करुन कोकण किनारपट्टीमध्ये मागील दोन दिवसांपासून मान्सूनच्या पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. असं असतानाच दुसरीकडे वर्षा पर्यटनासाठी अनेकांनी प्लॅन तयार केलेले असतानाच राज्यातील पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये पर्यटनावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. खास करुन पावसाळी पर्यटनावर निर्बंध लागू करण्यात आले असून हे निर्बंध थेट 30 सप्टेंबर पर्यंत लागू असणार आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील पावसाळी पर्यटनाच्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. माणगाव तालुक्यातील देवकुंड धबधबा, सिक्रेट पॉईंट आणि ताम्हाणी घाट, कुंभे धबधबा परिसरात निर्बंध लागू करण्यात आले असून या ठिकाणी पर्यटकांना भेट देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. खोल, धोकादायक पाण्यात उतरणं, दारू पिऊन मौजमजा करणे, धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढण्यावर निर्बंध लागू करण्यात आली आहेत. वरील सर्व ठिकाणांपासून एक किलोमीटरच्या परिसरामध्ये हे निर्बंध लागू असणार आहेत.
रायगडमधील प्रशासनाने लागू केलेले हे निर्बंध 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू असणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील या ठिकाणी वर्षा पर्यटनाला दरवर्षी मोठी गर्दी होते. त्यामुळे अतिउत्साहात दुर्घटना घडण्याची शक्यता लक्षात प्रशासनाने उपाय योजना म्हणून प्रतिबंधात्मक बंदी घातली आहे.
पर्यटन नगरी अशी ओळख असलेल्या लोणावळ्यामध्ये पावसाची दमदार बॅटिंग सुरू होताच निसर्ग पुन्हा एकदा बहरून आलाय. डोंगररांगा धुक्याच्या दुलईत हरवल्या आहेत, तर कडेकपाऱ्यांतून शुभ्र धबधबे फेसाळत कोसळू लागले आहेत. या नयनरम्य दृश्यांनी पर्यटकांना भुरळ घातली असली, तरी या सौंदर्याला धोक्याचीही किनार आहे. सहारा ब्रिज परिसरातील धबधब्यावर अनेक पर्यटक जीवाची पर्वा न करता उंच कड्यांवर चढून सेल्फी आणि रील्सच्या मोहात धोकादायक पर्यटन करताना दिसत आहेत. सततच्या पावसामुळे डोंगरावरील वाटा निसरड्या झाल्या असून, कोणतीही दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोणावळा नगर परिषद आणि पोलीस प्रशासनाकडून वारंवार आवाहन करूनही पर्यटकांकडून सूचनांकडे दुर्लक्ष होत आहे. विकेंड अद्याप सुरू झालेला नसतानाही लोणावळ्यात पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे.
रत्नागिरीतील राजापूर शहरात पर्यटन संचालनालयामार्फत एक कोटी रुपये खर्चातून उभारण्यात येत असलेल्या 'शिवसृष्टी' प्रकल्पाचा काही भाग पहिल्याच पावसात खचून कोसळला आहे. बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा ठपका ठेवत, राजापूर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा ॲड. हुस्नबानू खलीफे यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. या निष्काळजीपणाची चौकशी करून जबाबदार ठेकेदारावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाची तक्रार जिल्हाधिकारी आणि पर्यटन संचालनालयाकडे तातडीने करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.