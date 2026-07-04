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थेट 30 सप्टेंबरपर्यंत No Entry... मान्सून पिकनिकचा प्लॅन करणाऱ्यांचा हिरमोड; जाणून घ्या कुठे आहेत निर्बंध

राज्यात मागील काही दिवसांपासून सातत्याने पाऊस पडत असल्यानेच एकीकडे अनेकजण पर्यटनासंदर्भातील नियोजन करत असतानाच दुसरीकडे प्रशासनाने मात्र पर्यटनस्थळांवर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 04, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:54 PM IST
थेट 30 सप्टेंबरपर्यंत No Entry... मान्सून पिकनिकचा प्लॅन करणाऱ्यांचा हिरमोड; जाणून घ्या कुठे आहेत निर्बंध
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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थेट 30 सप्टेंबरपर्यंत No Entry... मान्सून पिकनिकचा प्लॅन करणाऱ्यांचा हिरमोड; जाणून घ्या कुठे आहेत निर्बंध
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