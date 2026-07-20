/24 तास काळोखाचे! घाटात चुकूनही वाहनं थांबवू नका; मुसळधार पावसासह दरडींचा धोका वाढला

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाला पुन्हा सुरुवात झाली असून, राज्यातील कोकणासह घाट क्षेत्रामध्ये पावसाचा जोरदार मारा पाहायला मिळत आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरसुद्धा इथं अपवाद ठरलेलं नाही. हवामान विभागाच्या पूर्वानुमानानुसार मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भात पावसाच्या हलक्या सरींची शक्यता आहे. तर, पुढील 48 तासांत हा जोर ओसरण्याचाही अंदाज आहे. सातारा, पुणे आणि राज्यातील घाट क्षेत्रासाठी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, मराठवाड्याला मात्र पावसाची ओढ कायम असेल.
राज्यातील घाटमाथ्यावर कोसळणाऱ्या पावसाच्या सरी, दाटून येणारं धुकं यांमुळं वाहतुकीवर परिणाम होत असतानाच दरडींचा धोकासुद्धा वाढत असल्यानं घाटवाटेत वाहनं न थांबवण्याचा इशारा प्रशासनाच्या वतीनं नागरिकांना देण्यात आला आहे.
नवी मुंबईमध्ये सोमवार 20 जुलै पहाटेपासून पावसाची रिपरिप सुरू आहे. आठवडा भराच्या विश्रातीनंतर पाऊस पडत असल्याने उकाड्या पासून हैराण झालेल्या नागरिकांना यामुळं काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतही सकाळ पासून पावसाची संततधार सुरु आहे.
गेल्या काही दिवसापासून रिमझिम पडणाऱ्या पावसाने मध्यरात्री जोरदार बॅटिंग केली, मात्र पहाटेपासून संततधार पाहायला मिळत आहे. आज मुंबईसह उपनगरात काही भागात मुसळधार तर काही ठिकाणी रिमझिम पावसाच्या सरी बरसतील असा अंदाज आहे.
लातूर जिल्ह्यात पावसाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली आहे. मोठ्या आशेने पावसाच्या भरोशावर पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आता पिकं वाचवण्याची वेळ आली आहे. पावसाने दडी मारल्याने भाजीपाला आणि इतर पिकं सुकण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी टँकरने पाणी विकत घेऊन घागरीने एक-एक रोपाला पाणी घालत आहेत. वाढता उत्पादन खर्च, पावसाची अनिश्चितता आणि पिकं वाचवण्याची धडपड अशा दुहेरी संकटात शेतकरी दिवस-रात्र मेहनत घेत आहे. चाकूर तालुक्यातील दापक्याळ येथील एका शेतकऱ्याचा हा संघर्ष आज संपूर्ण लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचं बोलकं चित्र ठरत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रात पावसाची संमिश्र स्थिती असतानाच भारतीय हवामान विभागाने उत्तर भारतासाठी अतिवृष्टीचा 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. ज्या धर्तीवर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे, तर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, मेघालय, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळं नागरिकांसह यंत्रणासुद्धा सतर्क आहेत.