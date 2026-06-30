/बापरे... तब्बल 24 कोटी रुपयांचा मोबदला आणि तो ही भाजपा आमदाराला! मेट्रोच्या कामाला विरोध केला अन्...

मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील स्थानकाच्या जिन्यांच्या उभारणीसाठी आवश्यक भूसंपादनास विरोध करत, काही वर्ष या प्रकल्पात आडकाठी करणारे भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांना कोट्यवधींचा मोबदला महापालिकेकडून मिळणार आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी तातडीने पत्र पाठवून शिफारस केल्यानंतर भाजपा आमदाराला 30 टक्के म्हणजेच 7 कोटी 7 लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम देण्याची कमालीची घाई पालिकेने दाखवल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
काशीगाव मेट्रो स्थानकाचे जिने उभारणीसाठी लागणाऱ्या जागेवरून झालेल्या वादंगानंतर मेहता यांच्या कंपनीच्या मालकीची जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. त्यासाठी 24 कोटी 24 लाख 33 हजार 330 रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. मात्र हा मोबदला मिळत असतानाच आता काशीगाव मेट्रो स्थानकाचा जिना बांधण्यासाठी अवघ्या 133 चौ. मीटर (1431.6 स्वेअर फूट) जागा हवी असताना, नरेंद्र मेहता यांच्या 'सेव्हन इलेव्हन' कंपनीने ती तब्बल तीन वर्षे अडवून ठेवली, असा आरोप करण्यात येत आहे. काशीमीरा नाका ते भाईंदर हा 45 मीटरचा रस्ता गेल्या 25 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. तिथे पालिकेने आधीच सरकारी खर्चाने रस्ता आणि गटार बांधले आहे. वर्षानुवर्षे लोक तिथून ये-जा करत असताना, आता पुन्हा एकदा त्याला 'नियोजित रस्ता' दाखवून मेहता यांच्या कंपनीला 24 कोटी दिले जाणार आहेत.
काशीगाव मेट्रो स्थानकासाठी लागणारी जागा 'सेव्हन इलेव्हन' या नरेंद्र मेहता यांच्या कंपनीच्या मालकीची आहे. ती महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सेवा रस्त्यासाठी आरक्षित आहे. सुरुवातीला 2022 मध्ये महापालिकेने विकास हक्क प्रमाणपत्र (टीडीआर) देऊन ही जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, कंपनीने त्यास नकार देत बाजारभावानुसार रोख नुकसानभरपाईची मागणी केली स्थानकाच्या होती. त्यानंतर एमएमआरडीएने आराखड्यात बदल करून काम नाल्याच्या बाजूस नेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्या भागातील जिन्याच्या जागेवरही कंपनीने दावा केल्याने जिन्याचे काम दोन वर्षे रखडले होते.
पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. पण जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र येताच मेहता यांच्या कंपनीला 30 टक्के म्हणजेच 7 कोटी 7 लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम देण्याची कमालीची घाई पालिकेने दाखवली आहे. शहरातील गरीब आदिवासी, आगरी आणि कोळी बांधवांच्या जमिनी पालिकेने घेतल्या तेव्हा त्यांना असा रोख मोबदला का दिला नाही? सामान्य भूमिपुत्रांना एक न्याय आणि सत्ताधारी नेत्याला दुसरा न्याय का? असा संतप्त सवाल विचारत नागरिकांनी नरेंद्र मेहता आणि पालिकेच्या या संगनमताचा तीव्र निषेध केला आहे.