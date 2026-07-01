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उद्धव ठाकरेंना आठ दिवसात शिंदेंकडून दोनदा 'ऑपरेशन टायगर'चा फटका; वादात राज ठाकरे घेणार उडी?

उद्धव ठाकरेंना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सहा खासदार फोडल्यानंतर मंगळवारी विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी थेट सचिन अहिर यांना उमेदवारी अर्ज देत आठ दिवसात दुसरा धक्का दिला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 01, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:06 AM IST
उद्धव ठाकरेंना आठ दिवसात शिंदेंकडून दोनदा 'ऑपरेशन टायगर'चा फटका; वादात राज ठाकरे घेणार उडी?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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