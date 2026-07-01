उद्धव ठाकरेंना आठ दिवसात शिंदेंकडून दोनदा 'ऑपरेशन टायगर'चा फटका; वादात राज ठाकरे घेणार उडी?

राज्याच्या राजकारणात सध्या 'ऑपरेशन टायगर' आणि 'ऑपरेशन लोटस'च्या चर्चांनी जोर धरला असताना, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज ठाण्यात पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी सुसंवाद साधणार आहेत. सकाळी 11 वाजता खारकर आळी येथील सी.के.पी. हॉलमध्ये हा संवाद आयोजित करण्यात आला आहे. या बैठकीत ठाणे जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांशी संघटनात्मक विषयांसह सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील बदलत्या राजकीय घडामोडी पक्षांतरांच्या चर्चांमुळे निर्माण झालेले वातावरण आणि मनसेची पुढील राजकीय भूमिका याबाबत राज ठाकरे काय भूमिका मांडतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून 'ऑपरेशन टायगर' आणि 'ऑपरेशन लोटस'च्या चर्चांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांचा ठाणे दौरा आणि पदाधिकाऱ्यांशी होणारा संवाद हा केवळ संघटनात्मक कार्यक्रम न राहता राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज यांनी मंगळवारी फेसबुकवर राम मंदिरातील दानपेटीसंदर्भातील आर्थिक गोंधळासंदर्भात लिहिलेल्या पोस्टमध्येही भाजपाच्या फोडाफोडीच्या राजकारणावरुन संताप व्यक्त केला होता. "उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यावेळेस हा (राम मंदिरामधील दानपेटीसंदर्भातील आर्थिक गोंधळाचा) मुद्दा स्वपक्षातले योगींचे विरोधक नक्की उचलतील. मग यातून योगी आदित्यनाथ यांची आपोआपच कोंडी होईल, झालंच तर त्यांचं काहीसं नुकसान होईल आणि त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या महत्वकांक्षाना आपोआपच खीळ बसेल. ही एक शक्यता जरी असली तरी सध्या भारतीय जनता पक्षात 'पुढे कोण' यावरून जो सुप्त संघर्ष सुरु आहे त्याचे पडसाद कुठेही उमटताना दिसू शकतात . अगदी खासदार, आमदार फोडाफोडी पासून ते मंदिरां पर्यंत ! देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे सध्या विरोधी पक्षांची घरं कशी फोडता येतील आणि लवकरात लवकर आपल्याला पंतप्रधानाच्या खुर्चीत कसं विराजमान होता येईल याची धुरकट स्वप्न पाहत बसलेत म्हणून रामाच्या गृहात काय घडतंय याला त्यांच्या लेखी काही किंमत असण्याचे कारणच नाही," असं राज यांनी म्हटलं होतं.
20 जून रोजी मुंबईत झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यामध्ये राज यांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं होतं. सत्ताधाऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीपेक्षा राजकारणामध्ये अधिक रस असल्याचं राज यांनी म्हटलेलं "आज अजून पाऊस पडलेला नाही. महाराष्ट्रात देशात अनेक ठिकाणी पाऊस पडलेला नाहीये. महाराष्ट्रात दुष्काळ येणार. आमच्याकडे काय चाललंय खासदार, आमदार, नगरसेवक फोडणं. आमची सत्ता कशी टीकेल? वाटेल तेवढे पैसे द्यायला आम्ही तयार आहोत. माणसं विकली जात आहेत," असं राज ठाकरे 20 जूनच्या भाषणात म्हणाले होते.