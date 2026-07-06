/वसई-विरारकरांसाठी महत्त्वाची बातमी!या मार्गावरील रेल्वे सेवा तात्पुरती स्थगित

राज्यासह मुंबईलाही पावसाने झोडपलंय. पुणे - मुंबईमधील कनेक्शन तुटलं आहे. रेल्वे असो रस्ते वाहतुकीवरही परिणाम झाला. सलग पाच दिवसांपासून सुरु असलेल्या पावसामुळे वसई-विरार शहरात हाहाकार माजवला आहे. शाळा, महाविद्यालयाला सुट्टी दिल्यामुळे अनेक लोक घरात आहेत. तर नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. दुसरीकडे वसई रोड आणि विरार स्थानकांदरम्यान पाणी साचल्यामुळे या मार्गावरील रेल्वे सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. शहरात कंबरेपेक्षाही जास्त पाणी साचल्याने नागरिकांचे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालंय. परिसरातील अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने घरगुती साहित्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय.
तर वसई रोड आणि चर्चगेट दरम्यान धावणाऱ्या उपनगरीय (लोकल) रेल्वे सेवांना सुमारे १५-२० मिनिटांचा विलंब होण्याची शक्यता आहे, असं रेल्वे विभागाने सांगितलं आहे. वसई रोड, नालासोपारा, सफाळे आणि केळवे रोड स्थानकांदरम्यान पाणी साचल्यामुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
परिणामी, आज, ०६.०७.२०२६ रोजी खालील मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आहे.
१२४७१ बांद्रा टर्मिनस – श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्स्प्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: ११:०० वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १२:०० वाजता
२२४५१ बांद्रा टर्मिनस – चंदीगड एक्स्प्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: १२:०० वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १३:०० वाजता
२२९१५ बांद्रा टर्मिनस – हिसार एक्स्प्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: १२:१५ वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १३:१५ वाजता
१२९२५ बांद्रा टर्मिनस – अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: ११:३० वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १२:४५ वाजता
१९२१७ वांद्रे टर्मिनस – वेरावळ एक्सप्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: १३:३५ वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १६:३५ वाजता
१२९५३ मुंबई सेंट्रल – हजरत निजामुद्दीन ऑगस्ट क्रांती राजधानी एक्सप्रेस
नियोजित सुटण्याची वेळ: १७:१० वाजता
सुधारित सुटण्याची वेळ: १९:२५ वाजता
प्रवाशांना विनंती आहे की, त्यांनी प्रवास सुरू करण्यापूर्वी ट्रेनची नवीनतम स्थिती तपासावी आणि प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा. पश्चिम रेल्वेचे कर्मचारी लवकरात लवकर रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी अविरतपणे काम करत आहेत.