'ब्रिज कोसळला समजा तर तुम्ही...', 'मिसिंग लिंक'वरुन अमित ठाकरेंचा फडणवीसांना सवाल; साटमांना म्हणाले, 'लोकांच्या मृत्यूवर...', शिंदेंवरही निशाणा

नवी मुंबईमध्ये घर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील जखमींची आज मनसे नेते अमित ठाकरेंनी भेट घेतली. यावेळेस बोलताना अमित ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. कनेक्टींग लिंकवर पडलेल्या दरडीच्या मुद्द्यापासून अमित साटम यांनी विधानसभेच्या प्रवेशद्वाराजवळ हसत हसत केलेल्या विधानापर्यंत अनेक विषयांवरुन अमित ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपासून ते ऑपरेशन टायगरपर्यंत अनेक विषयांवर अमित ठाकरे बोलले.
"संपूर्ण राज्यात भीषण परिस्थिती आहे. मला अशा ठिकाणी आल्यावर काय बोलायचं हे कळत नाहीये, असं मनसेचे नेते अमित ठाकरेंनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटलं आहे. "शॉक लागून दोन मुली रुणालयात आहेत मुंबईला झाड कोसळून माणसं मरत आहेत. भाजपचा शहराध्यक्ष साटम... लोकांच्या मृत्यूवर हसतोय हा माणूस? नीचपणा चालू आहे. एक माणूस लोकांच्या मृत्यूवर हसतो याच्यापेक्षा घाण काय असू शकतं? सगळ्यात जास्त नगरसेवक तुमचे, सगळ्यात जास्त आमदार तुमचे, मग का हसत आहेत? कारण तीन वर्षे निवडणुका नाहीत. हा असा निर्लज्जपणा मी आधी कधीच बघितला नाही," असं म्हणत अमित ठाकरेंनी अमित साटम यांच्यावर निशाणा साधला.
रस्त्यावर उतरुन काम करतोय या दाव्याचाही समाचार अमित ठाकरेंनी घेतला. "संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना शिव्या घातल्या त्यावेळी तुम्ही त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्सवर बहिष्कार टाकला हे बघून मला आवडलं. म्हणजे पत्रकारांमध्ये धमक आहे माझी हीच विनंती आहे की ही हिंमत महाराष्ट्रासाठीसुद्धा दाखवा. अशा आधीच लोकांच्या नादी लागू नका जाऊच नका त्यांच्याकडे. हे जे रस्त्यावर उतरून काम करत आहेत. तुम्ही नाही गेलात तर बघूया किती दिवस काम करतात. तुम्ही दाखवत आहात म्हणून ते करत आहेत. त्यांना लाजा नाही वाटत आहे ज्यांनी आपल्याला निवडून दिलं त्यांच्यासाठी आपण काम केलं पाहिजे मनापासून. तो व्हिडिओ बघून तुम्हाला राग नाही आला का एक माणूस लोकांच्या मृत्यूवर हसतोय," असं अमित ठाकरे म्हणाले. "तुम्ही म्हणता शिवसेना सत्तेत होती महानगरपालिकेमध्ये आता आमची सत्ता आले. वेळ लागणार काम करायला. तर तुम्ही त्यांच्यासोबत नव्हता का सत्तेत 25 वर्ष तुम्ही त्यांच्यासोबत नव्हता का," असा सवाल अमित ठाकरेंनी विचारला.
"मिसिंग लिंकवर मुख्यमंत्री म्हणतात हे ट्रायल एरर आहे. पहिल्या पावसात ट्रायल असतो. ब्रिज कोसळला समजा तर तुम्ही हे सांगणार का की हे आमचं ट्रायल आहे. आता आम्ही नवीन ब्रिज बांधू आता आम्हाला आमच्या चुका कळल्या," असा टोला अमित ठाकरेंनी लगावला.
"काय ऑपरेशन टायगर लावलाय तुम्ही? तुम्हाला लाजा नाही वाटत? लोक मरत आहेत आणि आपण पैसे घेऊन आमदार खासदार फोडतोय? निर्लज्जपणे सगळं चालू आहे," असं म्हणत अमित ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला. "जिथे राज ठाकरे यांना संधी मिळाली नाशिकमध्ये तिथे करप्शनचा आरोप नाही. रस्त्यावर खड्डे नाही. नाशिक तुंबलं नाही. लोकं मेली नाहीत. आपण या प्रश्नावर कधी बोलणार आहोत? की आपण फक्त ऑपरेशन टायगर करत राहणार आहोत. नीच प्रकारचx राजकारण चालू आहे मी एवढंच सांगतो तुम्हाला," असं अमित ठाकरे म्हणाले.