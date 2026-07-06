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'ब्रिज कोसळला समजा तर तुम्ही...', 'मिसिंग लिंक'वरुन अमित ठाकरेंचा फडणवीसांना सवाल; साटमांना म्हणाले, 'लोकांच्या मृत्यूवर...', शिंदेंवरही निशाणा

मुंबईतील पावसाच्या मुद्द्यावरुन अमित ठाकरेंनी कठोर शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसोबतच मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांच्यावर टीका केली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 06, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:08 PM IST
'ब्रिज कोसळला समजा तर तुम्ही...', 'मिसिंग लिंक'वरुन अमित ठाकरेंचा फडणवीसांना सवाल; साटमांना म्हणाले, 'लोकांच्या मृत्यूवर...', शिंदेंवरही निशाणा
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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