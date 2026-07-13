/केतन अग्रवालपेक्षाही नवी मुंबईमध्ये धक्कादायक मर्डर मिस्ट्री; रिक्षावाल्याच्या प्रेमात पतीची हत्या, 11 महिन्यानंतर असा झाला थरारक हत्याकांडाचा पर्दाफाश

महाराष्ट्रात गेल्या एक महिन्यापासून पुण्यातील प्रसिद्ध तरुण व्यापारी केतन अग्रवाल याच्या हत्येमुळे खळबळ माजली आहे. अशातच नवी मुंबईतील एक धक्कादायक मर्डर मिस्ट्री समोर आल्यामुळे पोलीसही हादरले आहेत. अंगावर काटा आणणारी ही घटना तब्बल 11 महिन्यांनंतर समोर आली आहे. त्या एका चुकीमुळे ही घटना उघड झाली आहे. रिक्षाचालक प्रियकरासोबत मिळून पतीची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली आहे. या दोघांनी मिळून फक्त हत्या नाही केली या हत्येला लपवण्यासाठी मृतदेह तीन तुकडे करुन वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकण्यात आला होता.
असा रचला कट
मिळालेल्या माहितीनुसार ऐरोलीमधील यादव नगरमध्ये बलीराम कुशवाह (50) आपल्या पत्नी आणि दोन मुलांसह राहत होते. पण त्यांच्या पत्नी सुनिता कुशवाह (40) हिचं घणसोलीमधील राहुल दशरथ प्रजापती या रिक्षाचालकासोबत विवाहबाह्य संबंध होते. या अफेयरची कुणकुण बलीराम यांना झाली होती. यावरून घरात त्यांचे कायम वाद व्हायचे. त्यामुळे आपल्या प्रेमातील काटा काढण्याचा निर्यण या दोघांनी घेतला.
सियापेक्षा सुनिता जास्त डेंजर!
प्लॅलनुसार सुनिताने दोन्ही मुलांना दोन दिवसांसाठी मावशीच्या घरी रवाना केलं. त्यानंतर 9 ऑगस्ट 2025 ला मध्यरात्री बलीरामला गाढ झोपेत असताना सुनिताचा बॉयफ्रेंड आणि रिक्षाचालक राहुलने गळा आवळला. त्यानंतर धारदार चाकूने त्यांच्यावर सपासर वार केले. आता या हत्येनंतर ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी मृतदेहाचे मुंडके, धड आणि पाय असं तीन तुकडे केले. या तुकड्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे म्हणजे गोण्या आणि चादरीत गुंडाळलं. त्यानंतर रिक्षातून रात्रीच्या अंधारात गवळी देव परिसरातील घनदाट जंगलात वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकून दिलं.