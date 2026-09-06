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नवी मुंबईत पोलिसाने घेतला टोकाचा निर्णय; वरिष्ठांची नावं घेत संपवलं आयुष्य

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून नवी मुंबईतील एएसआय पांडुरंग पाटील यांनी टोकाचा निर्णय घेतला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 06, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:44 PM IST
नवी मुंबईत पोलिसाने घेतला टोकाचा निर्णय; वरिष्ठांची नावं घेत संपवलं आयुष्य
Image Credit: navi mumbai police news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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