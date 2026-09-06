/नवी मुंबईत पोलिसाने घेतला टोकाचा निर्णय; वरिष्ठांची नावं घेत संपवलं आयुष्य

नवी मुंबई पोलीस दलात कार्यरत असणाऱ्या एका साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकाने (एएसआय) महापे येथील लॉजमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. शनिवारी संध्याकाळी ही घटना उघडकीस आली आहे. पांडुरंग निंबा पाटील (५६) असे आत्महत्या केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आत्महत्येपूर्वी पांडुरंग पाटील यांनी व्हिडिओ तयार करून समाजमाध्यमांवर व्हायरल केला होता. ज्यामध्ये त्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. या घटनेमुळे नवी मुंबई पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. पांडुरंग पाटील हे नवी मुंबई पोलीस दलाच्या विशेष शाखेत कार्यरत होते.
शनिवारी संध्याकाळी त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी दोन वेगवेगळे व्हिडिओ तयार केले. एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांच्याकडे न्यायाची हाक मारली आहे. यामध्ये त्यांनी एका माजी पोलीस उपायुक्त (डीसीपी), एक साहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) आणि एका हेड क्लार्कच्या नावाचा थेट उल्लेख करत त्यांच्या जाचाला कंटाळून हे पाऊल उचलत असल्याचे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी आपल्या मुलींची आणि जवळच्या नातेवाईकांची माफी मागत ‘मला माफ करा’ असे भावूक आवाहन केले आहे.
पाटील यांचा हा व्हिडिओ संध्याकाळी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलीस यंत्रणा तातडीने कामाला लागली आणि त्यांचा कसून शोध सुरू करण्यात आला. शोध मोहिमेदरम्यान महापे येथील ''साची लॉज''मध्ये पाटील यांनी गळफास घेतल्याचे लॉजमधील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृतदेह ताब्यात घेतला.
या धक्कादायक घटनेबाबत बोलताना सह पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे यांनी सांगितले की, “संबंधित एएसआयने आत्महत्या केली आहे. मात्र त्यांच्या टोकाच्या निर्णयामागचे नेमके कारण काय होते. याचा तपास सुरू आहे. त्यांना नक्की काय अडचण होती किंवा कोणाचा त्रास होता, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. व्हिडिओमध्ये उल्लेख करण्यात आलेली 8 पानी तक्रार अर्ज अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. त्यांची मोटारसायकल ताब्यात घेतली असून त्यात काही संशयास्पद आढळलेले नाही.
मात्र, त्यांच्या कारची चावी पोलिसांना सापडली असून कारची कसून झडती घेतली जात आहे. रविवार संध्याकाळपर्यंत आत्महत्येचे नेमके कारण स्पष्ट होऊ शकेल. असे साकोरे यांनी सांगितले. कर्तव्यावर असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यानेच वरिष्ठांवर आरोप करून टोकाचे पाऊल उचलल्याने पोलीस प्रशासनातील अंतर्गत वातावरण आणि ताणतणाव पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.