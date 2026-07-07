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पालघरला आजही रेड अलर्ट! सूर्य नदीला पूर, मात्र जिल्ह्यात यावर्षी एवढा पाऊस का पडतोय? कारण अखेर समोर

पालघर तालुक्यात काल सायंकाळपासून मुसळधार पावसाने जोर धरला असून कालच्या दिवसभरात ९८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. मात्र पालघर शहरात तब्बल ३०५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 07, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:52 AM IST
पालघरला आजही रेड अलर्ट! सूर्य नदीला पूर, मात्र जिल्ह्यात यावर्षी एवढा पाऊस का पडतोय? कारण अखेर समोर
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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पालघरला आजही रेड अलर्ट! सूर्य नदीला पूर, मात्र जिल्ह्यात यावर्षी एवढा पाऊस का पडतोय? कारण अखेर समोर
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