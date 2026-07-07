/पालघरला आजही रेड अलर्ट! सूर्य नदीला पूर, मात्र जिल्ह्यात यावर्षी एवढा पाऊस का पडतोय? कारण अखेर समोर

पालघरमध्ये गेल्या चार दिवसांपासून सातत्याने पाऊस कोसळत आहे. पावसाने पालघरला अक्षरशः झोडपून काढले आहे. जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक प्रमुख रस्ते पाण्याखाली गेले होते,त्यामुळे वाहतूक ठप्प होऊन चाकरमानी अडकून पडले होते. तर पालघर, केळवे आणि सफाळे स्थानकात रुळावर पाणी आल्याने रेल्वे सेवा कोलमडून पडली होती. पावसामुळे अनेक घरांमध्ये पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले आहे. तर जिल्ह्यातील नद्याही दुथडी भरून वाहत आहेत. त्यामुळं नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पण पालघर जिल्ह्यात इतका पाऊस का पडतोय? जाणून घेऊयात.
पालघरमध्ये इतका पाऊस का पडतोय याचे कारण हवामान विभागाने सांगितले आहे. पालघर जिल्ह्याला आजही रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळं जिल्ह्यात अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पालघरमध्ये होत असलेल्या अतिवृष्टीचे मुख्य कारण म्हणजे अरबी समुद्रावर निर्माण झालेले कमी दाबाचे पट्टे आणि मान्सूनच्या वाऱ्यांचा सक्रीय वेग या तीव्र प्रणालीमुळे ढगफुटीसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन पालघर आणि ठाणे पट्ट्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे.
पालघरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पावसाला समुद्रात निर्माण झालेला भोवरा (Vortex) हे आहे. सोमवारी या भोवऱ्यामुळं तब्बल 450 मिमि पाऊस झाला होता. हाच भोवरा नाशिकच्या दिशेने सरकणार होता. मात्र आता हा भोवरा गुजरातच्या सुरत आणि अहिल्यानगरच्या अकोलेच्या दिशेने सरकत असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.
जिल्ह्यात अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाचा अंदाज. मागील दोन दिवस पालघरच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टी भागाला पावसाने अक्षरशा झोडपून काढलं. खबरदारी म्हणून जिल्ह्यातील शाळा, विद्यालय, अंगणवाड्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून सलग दुसऱ्या दिवशी सुट्टी जाहीर. सूर्या प्रकल्पाच धामणी धरण 40% टक्क्याने भरलं. धरण क्षेत्रात आतापर्यंत 1230 mm पावसाची नोंद झाली आहे.
सूर्या नदीला पूर आल्याने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा. अत्यावश्यक असेल तरच घराबाहेर पडण्याच जिल्हा प्रशासनाच नागरिकांना आवाहन. पालघर मधील सूर्या नदीला पूर आलाय. सूर्या नदीने धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे. नदी किनाऱ्यावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुसळधार पावसाने पालघरच्या पश्चिम किनारपट्टीला झोडपलं. झांजरोळी येथील 200 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं . पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड एनडीआरएफ सह झांजरोळी मध्ये दाखल . झांजरोळीतील चार पाड्यांमधील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवल . तर मंडल पाडा येथील 45 नागरिकांना रेस्क्यू करून सुरक्षित स्थळी हलवलं . पालघरच्या पश्चिम भागात अजूनही पावसाचा जोर कायम . अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचं जिल्हा प्रशासनाच नागरिकांना आवाहन .