मीरा-भाईंदरमधील 30 टक्के जमीन 'या' एका व्यक्तीच्या मालकीची; प्रताप सरनाईकांनी नावच सांगितलं

Pratap Sarnaik To The Point Interview: भाजप आमदार नरेंद्र मेहतांवर बलात्कार, खंडणीसह 28 गुन्हे दाखल असल्याचा आरोप करत, प्रताप सरनाईकांनी नरेंद्र मेहतांवर हल्ला चढवला आहे. झी 24 तासच्या टू पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत प्रताप सरनाईकांनी नरेंद्र मेहतांवर निशाणा साधला. मीरा-भाईंदरमध्ये धमकावून मेहतांनी जमिनी बळकावल्याचा आरोपही सरनाईकांनी केला आहे. पण, मेहता सहयोगी पक्षाचे आमदार असल्यानं त्यांना सांभाळून घेतो, असं म्हणत सरनाईकांनी नरेंद्र मेहतांना डिवचल्याचं पाहायला मिळालं.
"मीरा भाईंदरमध्ये 30 टक्के जमीन त्यांची असण्याची शक्यता आहे. असं बोलल्याने त्यांना दु:ख झालं. त्यांच्यावर अनेक गुन्हे आहेत. जास्त नाही फक्त 28 गुन्हे आहेत, जे त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे. बलात्कार, खंडणी, जबरदस्तीने जमीन हडपणे असे फक्त 28 गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे कदाचित ते भडकले असतील. मी कधीकधी स्पष्ट आणि खरं बोलतो. मी काही बोलत नसून, त्याच्या प्रतिज्ञापत्रातच त्यांनी कबुली दिली आहे. आमच्या शिवसैनिकांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन यांना तडीपार करा सांगितलं ही वेगळी गोष्ट आहे. त्यामुळे भडकून ते बोलले असतील," असं प्रताप सरनाईकांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले, "शेवटी सहयोगी पक्षाचे सदस्य असल्याने त्यांना सांभाळून घ्यावं लागेल. मी तर हेदेखील म्हणालो की, मला ड्रायव्हर म्हणून ठेवण्याची त्यांची भूमिका आहे. पण ठेवलं नसतं. मी 8 वर्ष रिक्षाचालक म्हणून काम केलं असल्याने माझी तर तयारी आहे. पण सगळ्या आतल्या बाहेरच्या गोष्टी कळल्या असत्या ज्यामुळे त्यांच्या संपत्तीवर थोडाफार परिणाम झाला असता. म्हणून कदाचित त्यांनी ते वाक्य वापरलं आहे. पण शेवटी सहयोगी सदस्य आहेत, चुकीचं बोलले तरी त्यांनी सांभाळून घेणं माझं कर्तव्य समजतो".