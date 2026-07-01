'एखाद्या सत्ताधाऱ्याने...', 'फोडाफोडी'चा उल्लेख करत राज ठाकरेंनी सांगितलं भाजपाचं भविष्य

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात सुरु असलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणावरुन भारतीय जनता पार्टीला सुनावलं आहे. भाजपाचा हा पत्त्यांचा बंगला कसा कोसळणार याबद्दलही राज यांनी सूचक विधान केलं आहे. राज यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करत निशाणा साधला आहे. भाजपाला परिणाम भोगावे लागतील असं राज यांनी ठाण्यातील सी. के. पी. हॉल येथे झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यामध्ये म्हटलं आहे.
एसआयआरचा संदर्भ देतही राज यांनी भाजपावर टीका केली. "आकडेवारी येते असे मनसे नेमून करत नाही. स्वत: ते काही सांगतात. सरकारी आकडे आहेत आमच्याकडे. महाराष्ट्रमध्ये निवडणुका आहेत. दरवर्षी मुले अठरा वर्षांची होत असतात. घरे सोडून जातात. ही प्रोसेस सोडून चालणार नाही. एसआयआरचा मोठा फटका पश्चिम बंगाल येथे बसला. ममता बॅनर्जी सारख्या नेत्यांचा पराभव होतो साधी गोष्ट नाही. फार घाणेरडे राजकारण चालू आहे. याचा मोठा फटका भाजपला बसणार. सत्तेचा अमर पत्ता कोणी घेऊन आला नाही.
"फोडाफोडीचे गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. भाजपला फटका बसेल. एखाद्या सत्ताधाऱ्याने विरोधक संपवले त्यावेळेस त्यांच्यातच विरोधक तयार झाले. हे भाजपमध्ये सुरू झाले आहे. यातून त्यांच्यात जो विरोध सुरू झाला आहे त्याचा तुम्हाला त्रास होईल," असं राज यांनी म्हटलं आहे.
"पत्त्यांचा बंगला आपण करायचो तसा खालचा पत्ता हा मोदींचा आहे. तो कोसळला की सर्व पडणार. जे सगळं काही टिकून आहे ते मोदींवर आहे, बाकीच्यांवर नाही. जे राजकारण खेळत आहेत अशा प्रकारचे हे त्यांचाही अंगाशी येणार," असं राज ठाकरेंनी भाषणामध्ये म्हटलं. "उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना फुटली भाजपामध्ये का नाही गेले? तृणमूल काँग्रेस फुटली. वेगळा गट का नाही केला? बेधुंद सत्ता ज्यावेळे येते त्यावेळीस असे वागतात," असा टोला राज यांनी लगावला.
पाऊस उशीरा येण्यासंदर्भातही राज यांनी भाष्य केलं. "याचे कारण मी गेले अनेक वर्ष सांगतोय. हे शहर कसे उभे राहते? कसे रहायला हावे याकडे कुणाचे लक्ष नाही. फक्त बिल्डरवर लक्ष आहे. आपल्याकडे डेव्हलपमेंट प्लान येतो. मात्र होत काही नाही. कुणाचे लक्ष नाही. फोडाफोडीचे राजकारण हेच सुरू आहे. याला काही आकार उकार नाही," असा टोला राज यांनी लगावला.