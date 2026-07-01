/‘देहविक्रीसाठी हे तयार असतील तर...’, राज ठाकरेंचा पक्षांतर करणाऱ्या सचिन अहिरांना टोला

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आज ठाण्यातील सी. के. पी. हॉलमध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यामध्ये मार्गदर्शनपर भाषण केलं. या भाषणामध्ये त्यांनी एसआयआरचा संदर्भ देत कार्यकर्त्यांना सतर्क राहण्याचं आणि मतदारांची नावं मतदान यादीतून वगळ्यासंदर्भात बोलताना थेट पश्चिम बंगालचा संदर्भ देत सावध राहा असं सांगितलं. राज यांनी या वेळी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये आठ दिवसांमध्ये दुसऱ्यांदा पडलेल्या फुटीवरुनही भाष्य केल्याचं दिसून आलं. विधान परिषदेच्या उपसभापती निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी धक्कातंत्राचा वापर करत आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय असलेल्या सचिन अहिर यांना मंगळवारी उमेदवारी जाहीर केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या उपस्थितीमध्ये सचिन अहिर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. या पक्षप्रवेशासंदर्भात राज यांनी अगदी मोजक्या शब्दांमध्ये सचिन अहिर यांच्यावर निशाणा साधला.
राज ठाकरेंनी फोडाफोडीच्या राजकारणावरुन भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधला. उद्धव ठाकरेंचा पक्ष फोडताना आणि ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष फोडताना कशाप्रकारे वेगवेगळी भूमिका घेण्यात आली याबद्दल राज यांनी भाष्य केलं. "उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना फुटली भाजपामध्ये का नाही गेले? तृणमूल काँग्रेस फुटली. वेगळा गट का नाही केला? बेधुंद सत्ता ज्यावेळे येते त्यावेळीस असे वागतात," असा टोला राज यांनी लगावला.
राज यांनी आपल्या भाषणामध्ये सचिन अहिर यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून अर्ज भरण्यावरुन आणि पक्षांतर करण्यावरुनही निशाणा साधला. "प्रश्न विकत घेणाऱ्याचा नाही. विकले जाण्याचा आहे," असं म्हणत राज यांनी सचिन अहिर यांनी घेतलेल्या राजकीय निर्णयाचा समाचार घेतला. "देहविक्रीसाठी हे तयार असतील तर ते घेणारच. हे घाणेरडे आहे," असा खास आपल्या शैलीतील टोला राज यांनी लगावला.
पावसाला झालेला उशीर आणि शहर व्यवस्थापनाचा संदर्भ देत राज यांनी सत्ताधाऱ्यांचं शहरांचा विकास कसा होतोय याकडे लक्ष नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. "हे शहर कसे उभे राहते? कसे रहायला हावे याकडे कुणाचे लक्ष नाही. फक्त बिल्डरवर लक्ष आहे. आपल्याकडे डेव्हलपमेंट प्लान येतो. मात्र होत काही नाही. कुणाचे लक्ष नाही. फोडाफोडीचे राजकारण हेच सुरू आहे. याला काही आकार उकार नाही," असं म्हणत राज यांनी शहर व्यवस्थापनासंदर्भातील त्रूटींवर बोट ठेवत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. फोडाफोडीचे गलिच्छ राजकारण सुरू आहे, असं म्हणताना राज यांनी भाजपाला भविष्यात याचा फटका बसेल असं भाकित केलं आहे.