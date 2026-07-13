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झोपेतून उठण्यावरुन मारलेल्या टोमण्यामुळे संतापलेल्या सुनेकडून सासुला बेदम मारहाण; रत्नागिरीतील विचित्र घटना

सासू आणि सुनेच्या भांडणाच्या अनेक बातम्या तुम्ही यापूर्वी ऐकल्या किंवा वाचल्या असतील. मात्र रत्नागिरीमध्ये एक अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला असून संपूर्ण घटनाक्रम चर्चेत आहे. नेमकं झालं काय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 13, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:36 AM IST
झोपेतून उठण्यावरुन मारलेल्या टोमण्यामुळे संतापलेल्या सुनेकडून सासुला बेदम मारहाण; रत्नागिरीतील विचित्र घटना
Image Credit: या प्रकरणी पोलिसांनी दाखल गेला गुन्हा (फोटो एआयवरुन साभार)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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झोपेतून उठण्यावरुन मारलेल्या टोमण्यामुळे संतापलेल्या सुनेकडून सासुला बेदम मारहाण; रत्नागिरीतील विचित्र घटना
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