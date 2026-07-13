/झोपेतून उठण्यावरुन मारलेल्या टोमण्यामुळे संतापलेल्या सुनेकडून सासुला बेदम मारहाण; रत्नागिरीतील विचित्र घटना

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यामध्ये एक अत्यंत विचित्र घटना समोर आली आहे. या ठिकाणी एका महिलेने आपल्या सासुला बेदम मारहाण केल्याचं समोर आलं असून या मारणाही मागील कारणही अत्यंत विचित्र आहे. कौटुंबिक वादाला कारणीभूत ठरला सासुने मारलेला एक टोमणा!
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सारा प्रकार चिपळूमधील रेहेळ-गावणवाडीमध्ये घडला आहे. लवकर उठा सध्या शेतात लावणीचे दिवस सुरु आहेत. अजून सुद्धा झोपून राहिलात तर शेतीची कामं कशी होणार? असा खोचक टोमणा सासुने मारला. मात्र हा टोमणा ऐकून सुनेला प्रचंड राग आला. तिने हाच राग मनात ठेऊन आपल्या 71 वर्षीय सासुला बेदम मारहाण केली. घरातच झालेल्या या प्रकारामध्ये सासू जखमी झाली असून तिच्यावर उपचार करण्यात आले आहेत. या प्रकरणामध्ये चिपळूण पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास चिपळूण पोलीस करत असून नेमकं त्या दिवशी सकाळी घरात काय घडलं? यापूर्वीही सासूने अशाप्रकारे काही टोमणे मारले होते का? दोघींमधील नातं कसं आहे? या आणि इतर प्रश्नांची उत्तर पोलीस शोधत आहेत.
सुनेनं सासूला मारहाण केल्याची ही महाराष्ट्रातील पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही असे प्रकार घडले आहेत. 2025 साली महाडमधील अशाच एका विचित्र घटनेमध्ये मोबाइलवरून भांडणात सुनेने सासूचा कान ओरबाडला होता. याच वर्षी जून महिन्यात मुंबईतील साकीनाका येथे सुनेनं तिच्या आईच्या मदतीने 65 वर्षीय सासुला बेदम मारहाण केली होती. सुनेनं सासुला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करताना, “आज तुला सोडणार नाही, तुझ्या फोटोवर हार घालूनच राहणार” अशी धमकी दिली होती. या मारहाणीनंतर सासुला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या प्रकरणी साकीनाका पोलिसांनी सून आणि तिच्या आईविरुद्ध जबरदस्ती प्रवेश, मारहाण, धमकी, चोरी आणि मालमत्ता नुकसान या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
लातूरमधील सुमठाणा येथे 2025 साली सुनेनं 70 वर्षीय सासुला बेदम मारहाण केली होती. शेतीच्या वादातून सुनेनं सासुला अमानुष मारहाण केली होती. या मारहाणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सर्वच स्तरातून संतापाची लाट उसळली होती.
मुंबईतील खार परिसरामध्ये 2023 मध्ये 72 वर्षीय वेणूबाई वाटे यांना सुनेने प्लास्टिक स्टिकने मारहाण केली होती. या प्रकारानंतर मदतीसाठी पोहोचलेल्या महिला पोलीसाने चौथ्या मजल्यावरून सासूला कडेवर घेऊन खाली आणले आणि रुग्णालयात दाखल केले. या प्रकरणात सुनेला अटक करण्यात आलेली. याच वर्षी ठाण्यामधूनही सुनेने सासूला बेदम मारहाण करतानाचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ व्हायरल झाला होता.