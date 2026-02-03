पाण्याच्या टाकीत सापडले मानवी खोपडीसह 150 हून अधिक हाडे

जिल्ह्याच्या नौपाडा परिसरातील एका पाण्याच्या टाकीत मानवी अवशेष आढळले. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली. पाण्याची टाकी बऱ्याच काळापासून बंद होती असे वृत्त आहे. परिसरात इमारतीचे नूतनीकरण सुरू होते. पाडकाम सुरू असताना टाकीच्या आत मानवी सांगाडा सापडला. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळावरून पुरावेही गोळा केले आहेत. सांगाड्याचे मूळ शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.
खरं तर, वसईतील बंद पाण्याच्या टाकीत मानवी अवशेष सापडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना वसईच्या नौपाडा परिसरात घडली. या चाळीला "बरकुल्या" म्हणून ओळखले जाते आणि त्यात सुमारे दहा ते पंधरा कुटुंबे राहतात. ही चाळ सुमारे तीस वर्षे जुनी आहे आणि पाण्याची टाकी बऱ्याच काळापासून वापरात नव्हती. नूतनीकरणाचे काम सुरू होते आणि आज सकाळी टाकी पाडली तेव्हा एक मानवी कवटी आणि काही हाताची हाडे सापडली.
पाण्याच्या टाकीत मानवी सांगाडा आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली. स्थानिक रहिवाशांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली, त्यानंतर माणिकपूर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. फॉरेन्सिक टीम देखील रवाना करण्यात आली. पोलिस आता या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. पोलिस इतर शरीराच्या अवयवांचा शोध घेत आहेत. काहींचा असा अंदाज आहे की ही घटना काही अंधश्रद्धेमुळे घडली असावी. असाही संशय आहे की एखाद्याची हत्या करून मृतदेह येथे फेकून देण्यात आला असावा.