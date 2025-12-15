English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

100 उठाबशांमुळे सहावीतल्या मुलीचा मृत्यू; सरकारने थेट त्या शाळेचा...; शिक्षकांसाठी नवे नियम जारी

Vasai School Recognition Cancelled By State: राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेतानाच शिक्षकांसाठी नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांशी कसं वागावं हे सांगण्यात आलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 15, 2025, 11:43 AM IST
100 उठाबशांमुळे सहावीतल्या मुलीचा मृत्यू; सरकारने थेट त्या शाळेचा...; शिक्षकांसाठी नवे नियम जारी
राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Vasai School Recognition Cancelled By State: वसईच्या एका शाळेतील सहावीच्या विद्यार्थ्याला उशिरा आल्याबद्दल शिक्षा म्हणून 100 उठाबशा काढण्याच्या शिक्षेनंतर मृत्यू झाल्यानंतर जवळजवळ एक महिना उलटल्यावर, महाराष्ट्र सरकारने शाळेचा परवाना रद्द केला आहे. शाळेची नोंदणी रद्द झाली आहे. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अहवालात काय?

शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्याअंतर्गत बंदी असूनही, सखी सावित्री समिती (एसएससी) आणि पालक शिक्षक संघटना (पीटीए) सारख्या संस्थांची अनुपस्थिती, पायाभूत सुविधांमधील कमतरता आणि विहित शैक्षणिक पात्रता नसलेले शिक्षक असतानाही शाळेने विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा देण्याचे अनेक उल्लंघन केल्याचे समितीच्या चौकशीत उघड झाले.

शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास मनाई

शनिवारी या संदर्भात मंजूर झालेल्या सरकारी ठरावात (जीआर) असे म्हटले आहे की, "मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्क कायद्याच्या कलम 17 नुसार, विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास सक्त मनाई आहे. या बंदी असूनही, शाळेतील एका शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा दिली, ज्यामुळे एका विद्यार्थ्याला आपला जीव गमवावा लागला." जीआरमध्ये असेही अधोरेखित केले आहे की शाळेच्या इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमाच्या दोन्ही शाखा सरकारी मान्यता न घेता इयत्ता नववी आणि दहावीसाठी वर्ग चालवत होत्या.

नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी; विद्यार्थ्यांसोबत हे करता येणार नाही

दरम्यान, एका वेगळ्या जीआरमध्ये, राज्य सरकारने विद्यार्थी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक नवीन संच देखील जारी केला आहे.विद्यार्थ्यांना शिक्षा, हात, काठ्या, रुलर इत्यादींनी मारहाण करणे; कान किंवा केस ओढणे, विद्यार्थ्यांना उठ बसण्यास भाग पाडणे, ढकलणे, उन्हात किंवा पावसात बाहेर उभे करणे; त्यांना गुडघे टेकणे; त्यांना उपाशी ठेवणे किंवा त्यांना पाणी पिण्यास नकार देणे; त्यांना तोंडी किंवा मानसिक छळ करून अपमानित करणे: वारंवार त्यांना नावे ठेवणे: त्यांना मारहाण करणे; किंवा जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक किंवा आर्थिक स्थिती, अपंगत्व किंवा शैक्षणिक कामगिरीवर आधारित भेदभाव करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांशी आदरपूर्वक आणि सौम्य भाषेत संवाद साधला पाहिजे.

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई

अपंग मुलांसाठी आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पायाभूत सुविधा पुरवण्यात; चांगल्या दर्जाचे, पौष्टिक अन्न सुनिश्चित करण्यात; स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवण्यात, वेळेवर वैद्यकीय मदतीची व्यवस्था करण्यात आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई करण्यात कोणतीही निष्काळजीपणा दाखवला जाणार नाही. शाळेच्या आवारात धमकावणे, भेदभाव करणाऱ्या पद्धती आणि विषारी पदार्थांचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे आणि अशा कोणत्याही घटना घडू नयेत याची काळजी घेतली जाईल. पालक आणि संस्था किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे, वापरणे किंवा वापरण्यास मदत करणे सक्त मनाई आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
vasaischoolClass 6student deathpunishment

इतर बातम्या

राहुल गांधी 'धुरंधर'चे निर्माते? थिएरमध्ये सगळेच...

मनोरंजन