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बापरे! ठाण्यात 91 कोटी भाडे, एवढे पैसे मोजणाऱ्या टाटा ग्रुपचा नेमका प्लान काय?

मुंबईनंतर आता ठाण्यातही जागेच्या व्यवहारांनी उच्चांक गाठला आहे. टाटाने ठाण्यात तब्बल 9 वर्षांसाठी 91 कोटींचा भाडेकरार केला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 10, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:26 AM IST
बापरे! ठाण्यात 91 कोटी भाडे, एवढे पैसे मोजणाऱ्या टाटा ग्रुपचा नेमका प्लान काय?
Image Credit: hiranandani thane

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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