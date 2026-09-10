/बापरे! ठाण्यात 91 कोटी भाडे, एवढे पैसे मोजणाऱ्या टाटा ग्रुपचा नेमका प्लान काय?

टाटा एआयए लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने मुंबईजवळील ठाणे येथे 98,671.09 चौरस फूट इतकी मोठी जागा कार्यालयासाठी घेतली आहे. तब्बल 9 वर्षे आणि 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी एकूण 91 कोटींचा भाडेकरार झाला आहे. मुंबईलगतच्या शहरात टाटाने कार्यलयीन जागा घेतल्याने ठाणे नवीन बिझनेस हब होतंय का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सीआरई मॅट्रिक्स' (CRE Matrix) ने मिळवलेल्या मालमत्ता नोंदणी दस्तऐवजांनुसार ही माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, घोडबंदर रोडवर असलेल्या हिरांनदानी इस्टेटमधील सेंटॉरस (Centaurus) या इमारतीतील जागा भाडेतत्वावर घेण्यात आली आहे. हा व्यवहार 31 जुलै 2026 मध्ये करण्यात आला असून जागेचे मालक रोमा बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे आहेत. कागदपत्रांनुसार, टाटा एआयए (Tata AIA) या कार्यालयीन जागेसाठी दरमहा 67.1लाख रुपये भाडे देणार आहे. दिवसाच्या हिशोबाने प्रति चौरस फूट 68 रुपये भाडे होते. कंपनीने ही मालमत्ता नऊ वर्षे आणि 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेतली असून या कराराती अंमलबजावणी 1 मार्च 2026 पासून सुरू होणार आहे.
करारानुसार ऑफिससाठी रिकामी जागा पुरवण्यात आली असून यावेळी कार्यालयासाठी आवश्यक असणारे बदल आणि इंटेरियरसाठी 8 महिन्यांचा फिट आउट कालावधी देण्यात आला आहे. या आठ महिन्यात टाटाला कार्यालयाचे स्वरुप ठरवायचे असून त्यानुसार काम करुन घ्यायचे आहे. हा फिट-आउट कालावधी 1 मार्च 2026 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या दरम्यान असेल.
या करारानुसार भाड्यात दरवर्षी 5% वाढ केली जाईल. नोंदणीकृत मासिक भाडे आणि भाडेवाढीची निश्चित केलेली रचना विचारात घेता, तसेच संपूर्ण 119 महिन्यांच्या भाडेकराराच्या कालावधीत दरवर्षी 5% वाढ लागू होईल असे गृहीत धरल्यास, एकूण मूळ भाडे (base rent) अंदाजे ₹100.23 कोटी इतके होईल.
टाटाने भाड्याने घेतलेली ही जागा ठाणे पश्चिम येथील घोडबंदर रोडवरील 'हिरानंदानी इस्टेट'मधील 'सेंटॉरस' (Centaurus) या इमारतीच्या 15 व्या मजल्यावर आहे. या व्यवहारानुसार 100 कार पार्किंगच्या जागांचाही समावेश आहे, ज्यावरून कार्यालयाच्या जागेची आवश्यकता किती मोठी आहे हे दिसून येते.
'नाइट फ्रँक इंडिया'ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत (H1 2026) 1,00,000 चौरस फूट आणि त्याहून अधिक क्षेत्राच्या मोठ्या कार्यालयीन जागांच्या व्यवहारांनी भारतातील व्यावसायिक कार्यालयीन बाजारपेठेला चालना दिली आहे. या काळात देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये म्हणजेच बेंगळुरू, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई आणि अहमदाबादमध्ये एकूण 28.2 दशलक्ष चौरस फूट जागेचे भाडेपट्ट्यावर व्यवहार झाले. या अहवालात नमूद केले आहे की, 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स' (GCCs) द्वारे करण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्यांच्या व्यवहारामुळे भारतातील या आठ शहरांपैकी बेंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये सर्वाधिक भाडेपट्टा व्यवहार नोंदवले गेले.