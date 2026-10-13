/ठाण्यात हॉटेलवर छापा टाकून टीव्ही अभिनेत्रीची सुटका, मनोरंजन क्षेत्रातील महिलांना ओढायचे जाळ्यात; कसा केला पर्दाफाश?

महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यात मानवी तस्करी आणि देहविक्रीच्या कथित रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत हिंदी दूरचित्रवाणी मालिका आणि वेब मालिकांमध्ये काम केलेल्या ३५ वर्षीय अभिनेत्रीची सुटका करण्यात आली. मनोरंजन क्षेत्रात काम मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या महिलांना या जाळ्यात ओढले जात असल्याचा आरोप आहे. एका स्वयंसेवी संस्थेकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून ही कारवाई केली. या प्रकरणात एका महिलेला अटक करण्यात आली असून तिच्या पुरुष साथीदाराचा शोध सुरू आहे.
ठाणे पोलिसांना एका स्वयंसेवी संस्थेकडून कथित देहविक्रीच्या रॅकेटबाबत माहिती मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू करून मीरा-भाईंदर रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये सापळा रचला. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पोलिसांनी बनावट ग्राहकाच्या मदतीने संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान एका महिलेला पैसे स्वीकारताना पकडण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
या कारवाईत हिंदी दूरचित्रवाणी मालिका आणि वेब मालिकांमध्ये काम केलेल्या एका ३५ वर्षीय अभिनेत्रीची सुटका करण्यात आली. पोलिसांनी तिची ओळख जाहीर केलेली नाही. सुटका करण्यात आलेल्या अभिनेत्रीला पुढील संरक्षण आणि देखभालीसाठी मुंबईतील कांदिवली येथील रेस्क्यू फाउंडेशनच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. या संस्थेमार्फत तिला सुरक्षित वातावरण आणि आवश्यक मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. या प्रकरणातील पीडितेची ओळख गोपनीय ठेवणे महत्त्वाचे असून, तिच्याबाबत अनावश्यक वैयक्तिक तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, या कथित रॅकेटमध्ये दूरचित्रवाणी मालिका, वेब मालिका आणि छायाचित्रण क्षेत्राशी संबंधित महिलांना लक्ष्य केले जात होते. कामाच्या संधींच्या शोधात असलेल्या महिलांना जाळ्यात ओढून त्यांना देहविक्रीस भाग पाडले जात असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या महिलेचे नाव तबस्सुम ऊर्फ सोनिया उमर कुरेशी (वय ३९) असे सांगण्यात आले आहे. तिचा एक पुरुष साथीदारही या प्रकरणात सहभागी असल्याचा संशय असून, त्याचा शोध घेतला जात आहे. मात्र, या आरोपांची अंतिम सत्यता तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होईल.
पोलिसांनी मिळालेल्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी बनावट ग्राहक आणि साक्षीदारांच्या मदतीने नियोजन केले. संबंधित हॉटेलमध्ये व्यवहार सुरू असल्याची खात्री झाल्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकला. या वेळी कथित रॅकेटशी संबंधित महिलेला ताब्यात घेण्यात आले. तपास यंत्रणा या प्रकरणातील इतर व्यक्तींचा सहभाग, महिलांना कशा प्रकारे जाळ्यात ओढले जात होते आणि या व्यवहारांचे स्वरूप काय होते, याचा शोध घेत आहे. या टोळीचे जाळे किती व्यापक आहे, हे तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १४३ आणि अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. अटक करण्यात आलेल्या महिलेच्या पुरुष साथीदाराचा शोध सुरू असून, पोलिसांकडून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. मनोरंजन क्षेत्रात काम मिळवण्याच्या आशेने येणाऱ्या महिलांची फसवणूक होऊ नये, तसेच अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा घालता यावा, यासाठी या प्रकरणातील पुढील तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे. पीडित अभिनेत्रीच्या संरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली असून, तपासातील पुढील निष्कर्षांकडे लक्ष लागले आहे.