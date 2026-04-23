  • सर्वात मोठी बातमी! ठाण्याच्या महिला व बालविकास विभागात 27 योजनांमधून ठेकेदारांचा 73 कोटींचा घोटाळा

सर्वात मोठी बातमी! ठाण्याच्या महिला व बालविकास विभागात 27 योजनांमधून ठेकेदारांचा 73 कोटींचा घोटाळा

ठाणे जिल्ह्यातल्या महिला बालविकास विभागात नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या नावाखाली कोट्यवधीचा घोटाळा झाला आहे. झी २४ तासच्या एसआयटीनं या घोटाळ्याची पाळंमुळं खणून काढली आहे. गरजूंना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल असा देखावा उभा करुन हा घोटाळा करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यात सरकारी नियमांना पायदळी तुडवण्यात आलंय. शिवाय कागदावरच्या कंत्राटांसाठी मोजक्याच कंत्राटदारांवर मेहेरबानी दाखवण्यात आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 23, 2026, 07:02 PM IST
सर्वात मोठी बातमी! ठाण्याच्या महिला व बालविकास विभागात 27 योजनांमधून ठेकेदारांचा 73 कोटींचा घोटाळा

सरकारी योजना कशा राबवल्या जातात याच्या अनेक सुरस कथा आपण ऐकल्या असतील वाचल्या असतील. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीही सांगितलं होतं, की केंद्रातून निघालेला एक रुपया शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचताना त्याचे पंधरा पैसेच शिल्लक राहतात. पण आज आम्ही तुम्हाला अशी प्रकरणं दाखवणार आहोत ज्यामध्ये योजना कागदावर दाखवल्या जातात. या योजना ऐकताना खूप छान वाटतात. आम्हालाही या योजना खूप छान वाटल्या. प्रत्यक्ष या योजना कागदावरच असल्याचं धक्कादायक सत्य समोर आलंय. तुम्हाला याचा एक नमुना दाखवण्यासाठी आम्ही ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातल्या जांभूळ या गावात नेत आहे. कल्याण जिल्ह्यातल्या जांभूळ गावात ठाणे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून दोन योजना राबवल्या गेल्या. यातली पहिली योजना होती कृषी तंत्रज्ञान केंद्र... या योजनेसाठी दीड कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचं कागदोपत्री दाखवण्यात आलं होतं.

कृषी तंत्रज्ञान केंद्रानं आमची घोर निराशा केली. इथला सांगाडा पाहून आम्ही निघालो कृषी पर्यटन केंद्र पाहायला. किमान कृषी पर्यटनकेंद्र तरी शाबूत असेल असं आम्हाला वाटलं होतं. तिथून अवघ्या शे-पाचशे मीटरवर असलेल्या कृषी पर्यटन केंद्राला भेट द्यायला गेलो तर आम्हाला 440 व्होल्टचा धक्काच बसला. कृषी पर्यटन केंद्राच्या नावाखाली तिथं फक्त काही खोल्यांचे भग्नावशेष पाहायला मिळाले. आम्ही या कृषिपर्यटन केंद्राबाबत गावक-यांना विचारल्यावर त्यांनी दिलेली माहिती चक्रावणारी होती.

(हे पण वाचा - संभाजीनगर हादरलं! 40 वर्षीय महिलेकडून प्रियकराच्या पत्नीची निर्घृण हत्या) 

 

 सरकारी योजना अंमलबजावणीच्या नावाखाली कशा राबवल्या जातात याची दोन उदाहरणं आम्ही पाहिली पण माणूस आशावादी असतो. आम्ही तिस-या प्रकल्पाला भेट देण्यासाठी तिथूनच 36 किलोमीटर अंतरावरील भिवंडी तालुक्यातील चिंबीपाडा इथं निघालो. चिंबीपाड्याला जाताना विचार केला रस्त्यात दुतर्फा नारळी पोफळीच्या बागा लागतील.  कारण काथ्या उद्योग अशा ठिकाणीच उभारला जातो असा आमचा समज होता... पण आमची निराशा झाली.... परिसरात नारळी पोफळीच्या बागा दूर राहिल्या औषधालाही नारळाचं झाड दिसलं नाही... यावरुनच काथ्या उद्योगाची अवस्था काय असेल याची कल्पना आम्हाला आली होती.

सरकारी योजनांची एवढ्या वाईट पद्धतीनं अमंलबजावणी होत असल्याचं पाहून एसआयटीच्या टीमला इतर योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शंका येऊ लागल्या. आम्ही शहापूर तालुक्यातल्या दो-याच्या पाड्यातील दाल मिलची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. समृद्धी हायवेजवळच्या दो-याच्या पाड्यात आम्ही गेलो... पूर्ण दो-याचा पाडा पालथा घातला.. आम्हाला दाल मिल काही दिसली नाही. दाल मिलचा मिस्टर इंडिया झाला होता. म्हणजे दाल मिल गायब झाली होती... स्थानिकांशी आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा आम्हाला धक्कादायक वास्तव ऐकायला मिळालं.

आपण पाहिलेल्या या चार योजना कशा राबवल्या या तुम्ही पाहिल्यातच... इतर योजनांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही... ठाण्यातील महिला व बालविकास अधिका-यानं नाविन्यपूर्ण योजनांच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचं कुरणच उघडल्याचा आरोप होऊ लागलाय. झी २४ तासच्या एसआयटीनं केलेल्या सखोल तपासात काही धक्कादायक तथ्यं समोर आली.

महत्त्वाचे मुद्दे 

महिला व बालविकास अधिका-याकडून 27 योजना राबवल्या
27 योजना एकतर अपूर्ण होत्या किंवा कागदावर होत्या
योजना राबवण्यासाठी कार्यक्षेत्र ठाणे असताना जिल्ह्याबाहेर योजना राबवण्यात आल्या
शिलाई मशीन वाटप योजनेत तर खासगी संस्थांनी केलेल्या शिलाई मशीन वाटपाचे फोटो जोडले
हिरकणी कक्ष तर ठाणे जिल्हा सोडून रायगड जिल्हा आणि मुंबई जिल्ह्यात देण्यात आले
गरज नाही तिथंही हिरकणी कक्षाचे सांगाडे ठेवून पैसे लाटण्यात आले

महिला व  बालविकास विभागाच्या या योजनांच्या अंमलबजावणीतच घोळ नाही. तर योजनांच्या वाटपातही मोठा गोलमाल असल्याचा आरोप होऊ लागलाय. एसआयटीच्या हाती लागलेली कागदपत्रं पाहता निविदा प्रक्रिया राबवताना मोठी अनियमितता असल्याचं निदर्शनास आलंय. मात्र ठाणे महिला व बालविकास विभागाला हा नियम बहुदा लागू नसावा.... कारण योजना देताना किंवा करार करताना कोणतेही नियम पाळले नाहीत.  प्रस्ताव, निविदा, कार्यादेश, काम पूर्ण करण्याचा दाखला आणि बिलं ही पद्धत अवलंबली गेली नाही... याचे काही नमुने आम्ही तुम्हाला सांगतो. जांभूळ कृषी पर्यटन केंद्र योजनेसाठी 3 कोटी 50 लाखांचं बिल काढलं 4 मार्च 2021ला योजनेची निविदा एक दिवस नंतर म्हणजे 5 मार्च 2021 ला काढण्यात आली. सर्जिकल कॉटन निर्मिती प्रकल्प भिवंडी 1 कोटी 52 लाख रुपयांचं बिल काढलं 13 जानेवारी 2022ला योजनेची निविदा काढली 21 फेब्रुवारी 2022 ला

काथ्या उद्योग चिंबीपाडा भिवंडी 1 कोटी रुपयांचं बिल काढलं 19 मार्च 2020ला योजनेची निविदा काढली 22 एप्रिल 2020ला  या सगळ्यात सगळ्यात मोठा घोळ म्हणजे ठेकेदार ठरलेला नसताना बिलं काढण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ कंत्राट कुणाला मिळणार हे आधीच ठरलं होतं का असा प्रश्न निर्माण होतो.  हा सगळा घोळ इथंच थांबत नाही. हा घोळ आणखी वाढत चालला आहे. घोळ आहे कंत्राटदारांचा. ठाण्याच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयातून 2019 ते 2025 या सहा वर्षांत जेवढ्या योजना आणि कंत्राटं निघाली. ती कंत्राटं तीनच संस्थांना मिळाली. या तीन संस्थांना 27 कंत्राटातून तब्बल 73 कोटींची खिरापत वाटण्यात आली आहे. या तीन संस्थांच्या व्यक्तिरिक्त कोणत्याही संस्थेला कंत्राट मिळालं नाही ही आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल. वास्तविक पाहता एखादी संस्था एक किंवा दोन विषयात तज्ज्ञ असते. इथं मात्र अजबच झालंय टिश्यू कल्चरपासून वेबसाईट आणि ऍन्डॉईड ऍप तयार करण्यापर्यंत या संस्थांचा अनुभव असल्याचं दिसत आहे. 

कंपन्यांची नावं आणि पत्ता आम्ही तुम्हाला सांगतो. कंत्राटदार संस्थेचा पत्ता जर तुम्ही पाहिला तर एकच असल्याचं दिसतंय. पुण्यातल्या डोणजेत तिनही कंत्राटदारांची ऑफिसेस असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. झी २४ तासनं या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केलेत.

झी २४ तासचे सवाल 

महिला व बालविकास विभागाकडून 3 ठेकेदारांनाच कामं का देण्यात आली?
योजनांचं वाटप करताना आधी निविदा, मग योजना आणि बिलं हा नियम का मोडण्यात आला?
कागदपत्रं अपूर्ण असतानाही ठेकेदार पात्र कसे झाले?
ठाणे कार्यक्षेत्र असताना ठाणे जिल्ह्याबाहेर प्रकल्प कसे देण्यात आले?
ठेकेदारांनी ई-वे बिल आणि जीएसटी बिलांमधून का सवलत देण्यात आली?

सरकारी योजना अडवा आणि सरकारी पैसा जिरवा असाच सगळा मामला या प्रकरणात पाहायला मिळतोय...सरकारमधील एका जिल्ह्यातील एका विभागातला आम्ही सावळा गोंधळ झी २४ तासत्या प्रेक्षकांसमोर मांडतोय.... राज्य सरकारच्या शेकडो विभागातून हजारो कामं दरवर्षी निघतात... त्या योजनांची अशीच अंमलबजावणी होत असेल तर कसं होणार हा मोठा प्रश्न आहे. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

इतर बातम्या

GK Story : सरकारी कार्यालयाच्या खुर्च्यावर का असतो पांढऱ्या...

Lifestyle