  अखेर तो क्षण आला! ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू, किती स्थानकं अन् किती असेल तिकीट दर?

अखेर तो क्षण आला! ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू, किती स्थानकं अन् किती असेल तिकीट दर?

Thane metro 2 b Mumbai:  मेट्रो लाईन 9 (दहिसर पूर्व काशिगाव) आणि मेट्रो लाईन 2 ब (मंडाळे डायमंड गार्डन, टप्पा 1) या दोन मार्गील मेट्रोचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्घाटन केलं. मेट्रो लाईन 2 ब मुळे ठाणेकरही आता मेट्रोमधून प्रवास करणार आहेत.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 7, 2026, 03:07 PM IST
अखेर तो क्षण आला! ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू, किती स्थानकं अन् किती असेल तिकीट दर?

Thane metro 2 b Mumbai: मेट्रो लाईन 2 ब (मंडाळे डायमंड गार्डन, टप्पा 1) या मेट्रोमुळे ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू झाली असून हार्बर लाईन परिसरालाही मेट्रो कनेक्टिव्हिटी मिळाली आहे. या मेट्रो 5.6 किमीच्या मार्गावर पाच मेट्रो स्थानके असणार आहे. येत्या काही महिन्यांत प्रवासी मांडळे, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवजी चौक आणि डायमंड गार्डन स्थानकांदरम्यान मेट्रोने प्रवास करणार आहेत. डीएन नगर आणि मांडळे दरम्यान 23.6 किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग तयार केला जात आहे.

ही मेट्रो लाईन इतर अनेक लाईन्सना जोडली जाईल, ज्यामुळे लोकांचा प्रवास अधिक सोपा होईल. ही लाईन वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, वेस्टर्न रेल्वे, सेंट्रल रेल्वे, मोनोरेल, मेट्रो लाईन 1 (घाटकोपर ते वर्सोवा), मेट्रो लाईन 2ए (दहिसर ते डीएन नगर), मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली) आणि मेट्रो लाईन 3 (कुलाबा ते सीप्झ) यांना जोडली जाणार आहे. तसंच मानखुर्द सबर्बन, सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरिडॉर आणि मुंबई-नवी मुंबई एअरपोर्ट फास्ट कॉरिडॉर येथेही मेट्रो इंटरचेंजेस असतील.

मेट्रो लाईन 2बी ही मेट्रो लाईन 2 चा एक भाग असून दररोज 10 लाखांहून अधिक लोक या लाईनवरून प्रवास करतील अशी आशा आहे. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. ही मेट्रो लाईन पूर्व आणि पश्चिम मुंबईला जोडली गेली असून ज्यामुळे लोकांना मुंबईच्या व्यावसायिक भागांमध्ये, सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि प्रमुख स्थळांवर पोहोचणे सोपे होणार आहे. रस्त्यांच्या परिस्थितीनुसार, मुंबई मेट्रो लाईन 2बी मुळे प्रवासाचा वेळ 50 ते 75 टक्क्यांनी कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

 

या मार्गावर नंतर 20 स्थानकं असतील. ESIC नगर, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, नानावटी हॉस्पिटल, खेरा नगर, सरस्वती नगर, नॅशनल कॉलेज, वांद्रे मेट्रो, इन्कम टॅक्स ऑफिस, ILFS, MTNL मेट्रो, SG बर्वे मार्ग, कुर्ला (E), EEH, चेंबूर, डायमंड गार्डन, शिवाजी एन.एम.ए.

मेट्रो 2बी ही मेट्रो 2ए चा विस्तार आहे. दहिसर आणि डीएन नगर दरम्यान मेट्रो 2ए मार्गावर मेट्रो सेवा आधीच सुरू झाली आहे. एकदा दोन्ही मार्गांवर मेट्रो सुरू झाल्यावर, प्रवासी दहिसर ते चिंता कॅम्प आणि आसपासच्या परिसरात जलद प्रवास होणार आहे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

