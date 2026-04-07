अखेर तो क्षण आला! ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू, किती स्थानकं अन् किती असेल तिकीट दर?

Thane metro 2 b Mumbai: मेट्रो लाईन 2 ब (मंडाळे डायमंड गार्डन, टप्पा 1) या मेट्रोमुळे ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू झाली असून हार्बर लाईन परिसरालाही मेट्रो कनेक्टिव्हिटी मिळाली आहे. या मेट्रो 5.6 किमीच्या मार्गावर पाच मेट्रो स्थानके असणार आहे. येत्या काही महिन्यांत प्रवासी मांडळे, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवजी चौक आणि डायमंड गार्डन स्थानकांदरम्यान मेट्रोने प्रवास करणार आहेत. डीएन नगर आणि मांडळे दरम्यान 23.6 किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग तयार केला जात आहे.
ही मेट्रो लाईन इतर अनेक लाईन्सना जोडली जाईल, ज्यामुळे लोकांचा प्रवास अधिक सोपा होईल. ही लाईन वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, वेस्टर्न रेल्वे, सेंट्रल रेल्वे, मोनोरेल, मेट्रो लाईन 1 (घाटकोपर ते वर्सोवा), मेट्रो लाईन 2ए (दहिसर ते डीएन नगर), मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली) आणि मेट्रो लाईन 3 (कुलाबा ते सीप्झ) यांना जोडली जाणार आहे. तसंच मानखुर्द सबर्बन, सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरिडॉर आणि मुंबई-नवी मुंबई एअरपोर्ट फास्ट कॉरिडॉर येथेही मेट्रो इंटरचेंजेस असतील.
मेट्रो लाईन 2बी ही मेट्रो लाईन 2 चा एक भाग असून दररोज 10 लाखांहून अधिक लोक या लाईनवरून प्रवास करतील अशी आशा आहे. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. ही मेट्रो लाईन पूर्व आणि पश्चिम मुंबईला जोडली गेली असून ज्यामुळे लोकांना मुंबईच्या व्यावसायिक भागांमध्ये, सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि प्रमुख स्थळांवर पोहोचणे सोपे होणार आहे. रस्त्यांच्या परिस्थितीनुसार, मुंबई मेट्रो लाईन 2बी मुळे प्रवासाचा वेळ 50 ते 75 टक्क्यांनी कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
या मार्गावर नंतर 20 स्थानकं असतील. ESIC नगर, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, नानावटी हॉस्पिटल, खेरा नगर, सरस्वती नगर, नॅशनल कॉलेज, वांद्रे मेट्रो, इन्कम टॅक्स ऑफिस, ILFS, MTNL मेट्रो, SG बर्वे मार्ग, कुर्ला (E), EEH, चेंबूर, डायमंड गार्डन, शिवाजी एन.एम.ए.
मेट्रो 2बी ही मेट्रो 2ए चा विस्तार आहे. दहिसर आणि डीएन नगर दरम्यान मेट्रो 2ए मार्गावर मेट्रो सेवा आधीच सुरू झाली आहे. एकदा दोन्ही मार्गांवर मेट्रो सुरू झाल्यावर, प्रवासी दहिसर ते चिंता कॅम्प आणि आसपासच्या परिसरात जलद प्रवास होणार आहे.