Marathi News
बनावट कॅश वाऊचकर अन् घसघशीत पगार...कर्मचारीच कंपनीला चुना लावत होते; कसं फुटलं बिंग?

Thane News : अनेकदा एखाद्या कंपनीत काम करताना कर्मचारी त्या संस्थेप्रती समर्पित असतात. मात्र काही कर्मचारी मात्र कंपनीच्याच विरोधात खुरापती करत असतात.   

सायली पाटील | Updated: Nov 11, 2025, 11:08 AM IST
बनावट कॅश वाऊचकर अन् घसघशीत पगार...कर्मचारीच कंपनीला चुना लावत होते; कसं फुटलं बिंग?
thane news job epmloyee conned company for one and half crores with duplicate cash vouchers

Thane News : नोकरी (Job News) 21 व्या शतकात अनेकांनाच या नोकरीचं महत्त्वं पटलं असून, काही मंडळी मात्र या साचेबद्ध जगण्याला कंटाळले आहेत. पण, नोकरपकपतीचं सावट आणि कर्जाचं ओझं पाहता अनेकांसाठीच नोकरी प्रचंड महत्त्वाची असते. पण, जी नोकरी आर्थिक सुबत्ता देते त्याच नोकरीच्या ठिकाणी एका कर्मचाऱ्यानं चक्क कोट्यवधींचा चुना लावल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 

ठाण्यात घडली ही धक्कादायक घटना... 

ठाण्यातील शीतल परिवहन नावाच्या एका कंपनीत काम करणाऱ्या राजेंद्र मिश्रा आणि धीरेंद्र मिश्रा यांच्यासह पाचजणांनी मिळून कंपनीकडून 1 कोटी 55 लाख 71 हजार रुपये इतकी मोठी रक्कम लुबाडली. सदर प्रकरण उघडकीस येताच कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात त्यासंदर्भातील गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. 

प्राथमिक माहितीनुसार 1990 पासून प्रवीण खुराणा शीतल परिवहन नावाचा खासही ट्रान्सपोर्ट कंपनीचा व्यवसाय करत असून, त्यांच्या व्यवसायाची व्याप्ती मोठी आहे. इतकंच नव्हे, तर संपत्तीचा आकडाही मोठा आहे. मात्र याच कंपनीत मोठ्या विश्वासानं त्यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली, त्यांनील मालकाची फसवणूक केली. 

बिलांमध्ये फेरफार करून फसवणूक...

तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार चालक, क्लीनर मिळून साधारण 800 कर्मचारी असणाऱ्या या कंपनीत राजेंद्र ऑपरेशन मॅनेजर आणि धीरेंद्र लोडिंग मॅनेजर म्हणून सेवेत होते. क्लीनरपासून चालकापर्यंतच्या वेतन, व्यवसायाची बिलं देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. तिथं कौटुंबीक कारणास्तव मालकाची व्यवसायावर असणारी पकल सैल पडली आणि इथं या दोघांनी ही संधी साधत मालकाची आर्थिक फसवणूक केली. चौकशीदरम्यान ही बाब समोर आली. 

हेसुद्धा वाचा : बिहारच्या निकालाआधीच BJP च्या महाविजयाची नांदी; 87% जागा हिसकावत काँग्रेसला दणका, कुठे मिळालं अभूतपूर्व यश? 

कशी झाली फसवणूक? 

2021 ते 2024 या कालाधीत राजेंद्रकुमार, धीरेंद्र, शुभम दुबे आणि इतरांनी एकमतानं चालकांच्या वेतनात 35 लाख 71 हजारांहून अधिकची फेकफर केली. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या खात्यावर वळवण्यात आली. ट्रक पार्किंगच्या बनावट कॅश वाऊचरच्या माधघ्यमातून कंपनीची तब्बल 1 कोटी 20 लाखांहून अधिक रकमेची फसवणूक करण्यात आली आणि हे प्रकरण उघडकीस येताच मालकाच्या पायाखालची जमीन सरकली. 

FAQ

ठाण्यातील शीतल परिवहन कंपनीत नेमकी काय घटना घडली?
ठाण्यातील शीतल परिवहन नावाच्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीत काम करणाऱ्या पाच कर्मचाऱ्यांनी मिळून कंपनीची 1 कोटी 55 लाख 71 हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली. ही घटना उघडकीस येताच कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून, तपास सुरू आहे.

या फसवणुकीत कोणकोण आरोपी आहेत?
मुख्य आरोपी राजेंद्र मिश्रा (ऑपरेशन मॅनेजर) आणि धीरेंद्र मिश्रा (लोडिंग मॅनेजर) यांच्यासह शुभम दुबे आणि इतर दोन जणांचा समावेश आहे. हे सर्वजण कंपनीत विश्वासू पदांवर कार्यरत होते आणि त्यांनी एकमताने ही फसवणूक केली.

फसवणूक कशी आणि कधी झाली?
ही फसवणूक 2021 ते 2024 या कालावधीत झाली. आरोपींनी बिलांमध्ये फेरफार करून आणि बनावट वाऊचर्स तयार करून कंपनीची रक्कम लुबाडली. कंपनी मालकाच्या कौटुंबिक कारणांमुळे व्यवसायावरचे नियंत्रण सैल झाल्याचा फायदा आरोपींनी घेतला. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

thane newsThaneJOB Newsepmloyeecompany

