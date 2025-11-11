बनावट कॅश वाऊचकर अन् घसघशीत पगार...कर्मचारीच कंपनीला चुना लावत होते; कसं फुटलं बिंग?

Thane News : नोकरी (Job News) 21 व्या शतकात अनेकांनाच या नोकरीचं महत्त्वं पटलं असून, काही मंडळी मात्र या साचेबद्ध जगण्याला कंटाळले आहेत. पण, नोकरपकपतीचं सावट आणि कर्जाचं ओझं पाहता अनेकांसाठीच नोकरी प्रचंड महत्त्वाची असते. पण, जी नोकरी आर्थिक सुबत्ता देते त्याच नोकरीच्या ठिकाणी एका कर्मचाऱ्यानं चक्क कोट्यवधींचा चुना लावल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
ठाण्यातील शीतल परिवहन नावाच्या एका कंपनीत काम करणाऱ्या राजेंद्र मिश्रा आणि धीरेंद्र मिश्रा यांच्यासह पाचजणांनी मिळून कंपनीकडून 1 कोटी 55 लाख 71 हजार रुपये इतकी मोठी रक्कम लुबाडली. सदर प्रकरण उघडकीस येताच कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात त्यासंदर्भातील गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली.
प्राथमिक माहितीनुसार 1990 पासून प्रवीण खुराणा शीतल परिवहन नावाचा खासही ट्रान्सपोर्ट कंपनीचा व्यवसाय करत असून, त्यांच्या व्यवसायाची व्याप्ती मोठी आहे. इतकंच नव्हे, तर संपत्तीचा आकडाही मोठा आहे. मात्र याच कंपनीत मोठ्या विश्वासानं त्यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली, त्यांनील मालकाची फसवणूक केली.
तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार चालक, क्लीनर मिळून साधारण 800 कर्मचारी असणाऱ्या या कंपनीत राजेंद्र ऑपरेशन मॅनेजर आणि धीरेंद्र लोडिंग मॅनेजर म्हणून सेवेत होते. क्लीनरपासून चालकापर्यंतच्या वेतन, व्यवसायाची बिलं देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. तिथं कौटुंबीक कारणास्तव मालकाची व्यवसायावर असणारी पकल सैल पडली आणि इथं या दोघांनी ही संधी साधत मालकाची आर्थिक फसवणूक केली. चौकशीदरम्यान ही बाब समोर आली.
2021 ते 2024 या कालाधीत राजेंद्रकुमार, धीरेंद्र, शुभम दुबे आणि इतरांनी एकमतानं चालकांच्या वेतनात 35 लाख 71 हजारांहून अधिकची फेकफर केली. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या खात्यावर वळवण्यात आली. ट्रक पार्किंगच्या बनावट कॅश वाऊचरच्या माधघ्यमातून कंपनीची तब्बल 1 कोटी 20 लाखांहून अधिक रकमेची फसवणूक करण्यात आली आणि हे प्रकरण उघडकीस येताच मालकाच्या पायाखालची जमीन सरकली.
