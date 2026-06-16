'काका तो बुडतोय', 4 वर्षीय चिमुकल्याच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला तरुणाचा जीव, कळवा खाडीजवळ नेमकं काय घडलं?

Thane News : ठाण्यातील कळवा खाडीत बुडणाऱ्या एका तरुणाचा जीव वाचविण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आलं आहे. चार वर्षांच्या चिमकुल्याच्या प्रसंगावधानामुळे आणि ठाणे वाहतूक पोलिसांच्या तत्परतेमुळे त्याचा प्राण वाचला आहे. नेमकं कळवा खाडीजवळ काय झालं याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
ठाणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वरून निकाते या चार वर्षांच्या चिमुकल्याने ठाण्यातील खाडीत बुडत असलेल्या व्यक्तीला पाहिल. त्यानंतर तो धावत वाहतूक पोलिसांच्या कार्यालयाकडे गेला. त्यानंतर वाहतूक पोलिसांना कळवा खाडीत एक व्यक्ती बुडत असल्याचे सांगितलं. त्यानंतर चिमुकल्याने दिलेल्या माहितीनंतर पोलिसांनी एक सेकंद न दवडता तात्काळ कळवा खाडीकडे धावले.
त्याच क्षणी रस्त्यावरून जाणाऱ्या अग्निशमन दलाची गाडी जात होती. पोलिसांनी ती थांबवली आणि घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांसोबत ते घटनास्थळावर गेले. अग्निशमन केंद्र अधिकारी संदीप कदम आणि चालक गणेश गवारी यांनी प्रसंगावधान राखत तात्काळ खाडीत उडी घेतली. अग्निशमन दल आणि पोलिसांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून पाण्यात बुडणाऱ्या व्यक्तीला सुरक्षितपणे बाहेर काढून त्याचा जीव वाचविण्यात आला आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला आवश्यक वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यात आली. आज सकाळी 11.30 वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. नौशाद मेहरूम (वय 30) असं त्या व्यक्तीच नाव असून तिला पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडू लागला.
अग्निशमन अधिकारी संदीप कदम आणि वाहनचालक गणेश गवारी यांच्या प्रयत्नामुळे त्या व्यक्तीचा जीव वाचला आहे. या दोघांचं महापौर शर्मिला पिंपळोलकर आणि महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी त्यांच कौतुक केलंय. या बचावकार्यात HC/2977 सोनवणे, HC/564 पाटील आणि HC/7044 पालवे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून 4 वर्षीय वरून निकाते याच्या प्रसंगावधानामुळे हे सगळं घडलं आहे.
दरम्यान ठाण्यातील मुंब्रा भागातील महल गल्लीत 2 गटात तुफान हाणामारी झाली. गल्लीत काही मुलं खेळत असताना तिथे बाहेरून आलेल्या इतर मुलांशी त्यांचा किरकोळ कारणावरून वाद झाला. या वादाचं रूपांतर गंभीर हाणामारीत झालं. ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालीय.. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून पोलिसांनी याप्रकरणी तपास सुरू केलाय.