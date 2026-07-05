/मुंबई गोवा महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प, काय आहे कारण?

राज्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरु आहे. अनेक ठिकाणी पावसामुळे सखल भागात पाणी साचलंय. मुसळधार पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. नागोठणेजवळ सुकेळी खिंडीत महामार्गावर पाणीच पाणी साचलं आहे. कोकणात येणारी आणि मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. दोन्ही बाजूला वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. या भागात रस्त्यावर दीड ते दोन फूट पाणी साचल्यामुळे वाहतूक काही काळासाठी रोखण्यात आली आहे.
महामार्ग विभागाच्या रस्ते कामाची आणि नालेसफाईची पोलखोल पहिलाच पावसामुळे झाली आहे. पण याचा सर्वात मोठा फटका वाहनधारकांना बसला आहे. वाहनधारकांना पाणी कमी होईपर्यंत वाट पाहण्याची वेळ आली आहे.
काल अशाच प्रकारे कर्नाळा खिंडीत बांधणवाडी इथ रस्त्याला नदीचे स्वरूप येऊन महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. आज सुकेळी खिंडीत पाणी रस्त्यावरून वाहू लागल्याने महामार्ग विभागाच्या कामाची पोलखोल झाली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आलेत. माणगाव तालुक्यातील देवकुंड धबधबा, सिक्रेट पॉईंट आणि ताम्हाणी घाट परिसरात निर्बंध लावण्यात आलेत. खोल, धोकादायक पाण्यात उतरणं, धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढण्यावर निर्बंध लावण्यात आलेत. 30 सप्टेंबर पर्यंत हे नियम लागू राहणार आहेत.
मुसळधार पावसामुळे अंबरनाथमधील वालधुनी नदी दुथडी भरून वाहत आहे. नदीच्या पाण्याची पातळी कमालीची वाढलीये. धोकादायक परिस्थितीतही चिमुकले जीवाची पर्वा न करता स्टंट करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वालधुनी नदीत लहान मुले उंच कठड्यांवरून आणि पुलावरून उड्या मारत असल्याचं पाहायला मिळतंय.
मुंबई गोवा महामार्गावरील खेडची जगबुडी नदी इशारा पातळीवर आहे. गेल्या दोन तासांपासून जिल्ह्यात मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. पावसामुळे शहरातील अंतर्गत रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत तर नदी,नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला असून गरज असल्यास घराबाहेर पडण्याचं आवाहन केलं आहे.