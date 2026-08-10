/मुलांच्या खेळण्याकडे तुमचं लक्ष आहे का? दोन वर्षांच्या मुलांसोबत घडला काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रकार

तुमच्या घरात लहान मुलं आहेत का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. दोन वर्षांच्या चिमुरड्यासोबत जे घडलं ते पालकांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना आहे. दोन वर्षांचा चिमुरडा सातत्याने पोट दुखतंय म्हणून रडायचा. काही दिवसांनी तर त्याला उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास देखील सुरू झाला. तेव्हा त्याला डॉक्टरांकडे नेल्यावर व तपासणी केल्यानंतर जे समोर आलं त्याने डॉक्टरांच्याही पायाखालची जमीन हादरली.
दोन वर्षांच्या चिमुकल्याने खेळता खेळता अत्यंत शक्तीशाली असे दोन चुंबक गिळले. हे दोन चुंबक वेगवेगळ्या वेळी गिळल्यामुळं एक चुंबक छोट्या आतड्यांत गेले यामुळं त्याच्या आतड्यांना छिद्रे पडली. रायगड जिल्ह्यातील रोह्यात ही घटना समोर आली आहे. पालकांनी तात्काळ त्याला रुग्णालयात दाखल केले. तेव्हा डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करत त्याचे प्राण वाचवले.
सुरुवातीला जेव्हा बालकाला पोटदुखीचा त्रास होत होता. तेव्हा डॉक्टरांनी गॅस्ट्रोएन्टेरायटिसचा संशय व्यक्त केला होता. मात्र गोळ्या औषधे सुरू केल्यानंतरही त्याचा त्रास कमी होत नव्हता तेव्हा सोनोग्राफी केल्यानंतर अपेंडिसायटिसची शक्यता दिसून आली. त्यासाठी डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला. शस्त्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर डॉक्टरांना मुलाच्या दोन आतड्यांमध्ये दोन चुंबक अडकल्याचे समोर आले. ही दोन चुंबके आतड्याच्या दोन वेगवेगळ्या भागांत अडकून एकमेकांकडे खेचली गेली होती.
या परिस्थितीमुळं आतड्यांवर प्रचंड दाब निर्माण होऊन लहान आतडे व सीकम भागात छिद्रे पडली होती. त्यामुळं पोटात मोठ्याप्रमाणात पू साचला होता. डॉक्टरांनी लगेचच ऑपरेशन करुन पोटातील संसर्ग स्वच्छ केला. त्यानंतर आठवडाभराच्या उपचारानंतर मुलाला घरी सोडण्यात आले आहे.
शस्त्रक्रियेनंतर पालकांना त्यांच्या घरात एका प्रकारचे खेळणे आढळले. त्यातीलच चुंबक मुलाने गिळले. ही चुंबके निओडिमियम या अत्यंत शक्तिशाली धातूपासून बनवलेली असतात. अशा चुंबकांचे अनेक तुकडे पोटात गेल्यास ते एकमेकांना आकर्षित होऊन आतड्यांना गंभीर इजा पोहोचू शकतात. त्यामुळं खेळणी खरेदी करताना त्यांची सुरक्षितता तपासणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असं अवाहन डॉक्टरांनी केलं आहे.
लहान मुलांच्या खेळण्यातील छोटे भाग किंवा चुंबक निघालेले नाहीत ना याची पालकांनी काळजी घ्यावी. तसंच, लहान मुलांना अशा वस्तुंपासून दूर ठेवावे.