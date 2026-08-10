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मुलांच्या खेळण्याकडे तुमचं लक्ष आहे का? दोन वर्षांच्या मुलांसोबत घडला काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रकार

एका दोन वर्षांच्या मुलासोबत अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळं अनेक पालकांनी मुलांच्या खेळण्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 10, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:11 AM IST
मुलांच्या खेळण्याकडे तुमचं लक्ष आहे का? दोन वर्षांच्या मुलांसोबत घडला काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रकार
Image Credit: Two year old toddler swallows toy magnet suffers severe intestinal injury

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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