English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • ठाणे
  • इतिहासाचं ओझं घेऊन उल्हासनगर शहर, महापालिका निवडणुकीला जातंय सामोरं; काही वर्षांपासून हाती सत्ता नाही!

इतिहासाचं ओझं घेऊन उल्हासनगर शहर, महापालिका निवडणुकीला जातंय सामोरं; काही वर्षांपासून हाती सत्ता नाही!

Ulhasnagar Mahapalika Election : ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून कोणत्याही पक्षाची एका हाती सत्ता आलेली नाहीये. कायम आघाड्या करून मिळवलेली सत्ता त्यामुळे महापालिकेचे राजकारण कायम अस्थिर आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 30, 2025, 02:37 PM IST
इतिहासाचं ओझं घेऊन उल्हासनगर शहर, महापालिका निवडणुकीला जातंय सामोरं; काही वर्षांपासून हाती सत्ता नाही!

Ulhasnagar city History: उल्हासनगर...पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्या सिंधी बांधवांसाठी वसवलेलं हे शहर. स्थानिकांसोबत एकजीव झालेल्या या उल्हासनगर शहराला उद्यमशीलतेचा मोठा वारसा लाभलाय. असं असलं तरी कायम राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या हे शहर अशांत राहिलं. या शहरानं पप्पू कलानीची गुन्हेगारी पाहिली. त्याचंच राजकीयीकरणही पाहिलं. इतिहासाचं ओझं घेऊन उल्हासनगर शहर, महापालिका निवडणुकीला सामोरं जातेय. उल्हासनगरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळं कायम महापालिकेत आघाड्यांची सरकारं राहिली. आठ वर्षापर्वी म्हणजे २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप हे दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढले होते. त्यावेळी कलानी गट भाजपमध्ये गेल्यामुळे पहिली अडीच वर्ष महापालिकेत भाजपचा महापौर होता, मात्र त्यानंतर कलानी गट भाजपला सोडून शिवसेने सोबत गेल्याने पुढील अडीच वर्ष कलानी आणि शिवसेनेची महापालिकेत सत्ता होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

उल्हासनगर महापालिकेत 78 नगरसेवक असून त्यात भाजपचे ३२ नगरसेवक निवडून आले होते. विरोधात असलेल्या शिवसेनेचे २५ नगरसेवक, साईपक्षाचे ११ नगरसेवक , आरपीआयचे ३ नगरसेवक, कॉग्रिसचा १ नगरसेवक , राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे ४ नगरसेवक, भारिप बहुजन महासघाचा १ आणि पीआरपीचा १ नगरसेवक निवडून आला होता .पहिल्या अडीच वर्षातील सव्वा वर्ष मीना आयलानी या भाजपकडून महापौर झाल्या , तर उवरित सव्वा वर्षासाठी पप्पू कलानी यांच्या सृनबाई पंचम कालानी या महापौर झाल्या होत्या. २०१९ च्या विधानसभा निवडणकीत पंचम कलानी किंवा तत्कालीन राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या आमदार ज्योती कलानी यांना आमदारकीचे तिकीट भाजपकडून मिळेल असा कलानींचा विश्वास होता. मात्र ऐन वेळेला तत्कालीन पराभृत आमदार कुमार आयलानी यांनाच भाजपने पुन्हा तिकीट दिल्याने कलानी गटाचा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळ २०१९ला 'झालेल्या महापौरनिबडणुकीत कलानी यांच्या नऊ नगसेवकांनी भाजपला धडा शिकवत शिवसेनेच्या लीलाबाई आशान याना महापौर बनवले

तेव्हापासन कलानी आणि शिवसेना यांचे दोस्तीचे गटबंधन नावारूपास आले. या दोस्तीच्या गटबंधनात आता साई पक्ष हा देखील त्यांच्यात सामील झाला आहे. त्यामुळे शिवसेना, कलानी ,आणि साई पक्ष आणि इतर असा जवळपास ५० माजी नगरसेवकांचा गट कल्याण लोकसभेचे खासदार श्रीकांत शिदे यांनी एकत्र केला आहे. या विरोधात भाजपकडे २० ते २५ नगरसेवक आहेत. विधानसभा निवडणूक एकमेकांविरोधात लढवल्याने कलानी आणि भाजप यांचा सौख्य नाही शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी महायुती करण्याच्या सूचना स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत मात्र आमची युती ही शिवसेनेसोबत आहे. शिवसेनेने कोणासोबत युती करावी हा त्यांचा प्रश्न आहे .आम्ही 40 जागांची मागणी शिवसेनेकडे केली असून आंम्हाला 40 जागा मिळाल्या तर शिवसेनेने कोणाशीही युती केली तरी आमची काही हरकत नाही असं टीम ओमी कलानी गटाचे प्रवक्ते म्हणाले. 

तर दुसरी कडे भाजपनेही याबाबत सावध प्रतिक्रिया दिली आहे आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवणार आहोत शिवसेनेकडून युतीचा प्रस्ताव आला तर आम्ही युती करायला तयार आहोत मात्र कलानी अथवा साई पक्षासोबत आम्ही युती करणार नाही आमची नैसर्गिक युती ही शिवसेने सोबत आहेत शिवसेना सोबतच आम्ही युती करून नाही झाली तर आम्ही सोबत निवडणूक लढवण्यास तयार असल्याचं   भाजपचं  जिल्हा अध्यक्ष राजेश वधारीया यांनी सांगितल. 

भाजप कडून औपचारिक रित्या अजून आम्हाला युतीच्या वाटाघाटी साठी स्थानिक पातळीवर बोलवलं नाहीये मात्र शिवसेना निवडणूक लढण्यासाठी तयार आहे युती झाली तर युतीतून नाहीतर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढण्यास तयार आहे वरिष्ठ पातळीवर युतीची चर्चा सुरू आहे .वरून जो आदेशील त्या आदेशाच आम्ही पालन करू असं शिवसेना महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी सांगितलं. 

जर उल्हासनगर महापालिकेत  सेना-भाजप , कलानी आणि साई पक्ष हे सर्व महायुतीत महापालिका निवडणुकीत एकत्र लढल्यास ७० पेक्षा अधिक अनुभवी माजी नगरसेवक हे एका बाजूला होतील. यांच्या विरोधात मजबूत असा विरोधी पक्ष नसल्यामुळे निवडणूक हा फक्त दिखावा असेल. जर महायुती झाली नाही तर भाजपचा निवडणूक जड जेल असं स्थानिक पत्रकारांचे म्हणणं आहे. 

तर 1995 सालापासून भाजप ,  शिवसेना  , कलानी यांचीच या शहरावर सत्ता राहिली आहे, मात्र तरीही अजूनही या शहराला मूलभूत सोयी सुविधा ते देऊ शकले नाहीयेत त्यामुळे या प्रचारात आमचे हेच मुद्दे असतील असं मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी सांगितलं. 

सध्या विरोधी पक्षातील म्हणजे मनसे आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील सर्वच महत्त्वाचे नेते भाजप आणि सेनेमध्ये गेल्याने विरोधी पक्षात ताकद उरली नाहीये. 

उल्हासनगरच्या राजकारणात अजूनही राजकीय थिरता आली नाहीये कायम आघाड्यांच्या राजकारणामुळे उल्हासनगर महापालिकेचा विकास हा कायम कागदावरच राहिला आहे. व्यावसायिक शहर असूनही अजूनही या शहराला मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. राजकारणांच्या सत्तापीपासू पणा मुळे सामान्य नागरिक मात्र भरडले जात आहेत .त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत जनता कोणाच्या बाजूने कौल देते हे मात्र निवडणूक निवडणुकीनंतरच समोर येईल. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Ulhasnagar Cityhistory

इतर बातम्या

महायुतीला मुंबईत मोठा धक्का! मित्रपक्षाने सोडली फडणवीस-शिंद...

महाराष्ट्र बातम्या