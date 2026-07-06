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अरे वसई नव्हे हे तर व्हेनिस! पहिल्याच पावसात वसईला तलावाचे रूप, Video Viral

वसई-विरारला पुराचा वेढा बसला आहे. त्यामुळं जनजीवन विस्कळित झालं आहे. पहिल्याच पावसात ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 06, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:19 PM IST
अरे वसई नव्हे हे तर व्हेनिस! पहिल्याच पावसात वसईला तलावाचे रूप, Video Viral
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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अरे वसई नव्हे हे तर व्हेनिस! पहिल्याच पावसात वसईला तलावाचे रूप, Video Viral
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