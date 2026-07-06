/अरे वसई नव्हे हे तर व्हेनिस! पहिल्याच पावसात वसईला तलावाचे रूप, Video Viral

मुंबईसह पालघरमध्ये अतिवृष्टीसह पाऊस होत आहे. मुंबई लगत असलेल्या वसई-विरारमध्ये पावसाने हाहाकार माजवला आहे. वसई-विरार, नालासोपारामध्ये रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप आले आहे. वाहनं अक्षरशः पाण्यात बुडाली आहे. पहिल्याच पावसात वसई-विरारची दुरावस्था समोर आली आहे.
वसई पूर्वेतील मधुबन येथे अक्षरशः तलावाचे स्वरुप आले होते. संपूर्ण मधुबन परिसरात छातीपर्यंत पाणी साचले होते. तर गाड्या या पाण्यात अडकल्या होत्या. तर साचलेल्या पाण्यात काही तरुण मुलं पोहताना दिसत होते. तसंच, रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यात अनेक नागरिक अडकले होते. या नागरिकांना अखेर ट्रॅक्टरच्या मदतीने सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले.
Today’s widespread flooding following continuous rainfall in Vasai-Virar, Mumbai, India. pic.twitter.com/yilDwwMLle— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026
विरार पुर्व येथेही रस्त्याच्या दुतर्फा पाणी साचले आहे. हे दृश्य पाहून जणू समुद्राचं वसई-विरारकरांच्या भेटीला आला आहे असं भासतं. संपूर्ण वसई-विरार जलमय झालं आहे. नागरिकांच्या वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे तर, दुकानांतही पाणी शिरले आहे. तर काही ठिकाणी झाडं उन्मळून पडल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. काही ठिकाणी भिंतीना तडेही गेले आहेत.
वसई-विरारमध्ये रेल्वे रुळांवरही पाणी साचले आहे. वसई रोड, नालासोपारा, सफाळे आणि केळवे रोड स्थानकांदरम्यान पाणी साचल्यामुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. मात्र रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यामुळं वसई-विरारमधील वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळं पश्चिम रेल्वेवरील वाहतूक 15 ते 20 मिनिटे उशिराने धावत आहे.
पालघर येथील मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वरई फाटा ते ढेकाळे येथे महामार्गाला नदीचे स्वरुप आले आहे. डोंगरावरुन पाणी थेट महामार्गावर उतरल्याने महामार्गावर पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीदेखील झाली आहे.
मुंबई महापालिकेकडे झाडे आणि झाडांच्या मोठ्या फांद्या कोसळण्याच्या 400 पेक्षा अधिक तक्रारी आल्या आहेत. चेंबुर; कुर्ला ; आरे कॉलनीत झाडे कोसळून बळी गेल्यानंतरही पालिकेचा भोंगळ कारभार सुरुच आहे.झाडांचे तातजीनं ऑडीट करण्याचे निर्देश असतांनाही धोकादायक झाडांची मुंबईकरांच्या डोकयावर टांगती तलवार कायम आहे.