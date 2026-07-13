मुलाचं नपुंसकत्व लपवण्यासाठी विनायक राऊतांनी घेतली 'फिरोज बाबा'ची मदत? अटकेनंतर नातेवाईक म्हणाले, 'येथे कोणाचे...'

माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सुनेने केलेल्या जादूटोणा आणि कथित अघोरी प्रथांच्या गंभीर आरोपांनंतर या प्रकरणातील तपासाला वेग आला आहे. या प्रकरणात नाव आलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील कोलगाव येथील फिरोज बाबा याला ठाणे पोलिसांनी शनिवारी दुपारी सावंतवाडी पोलिसांच्या मदतीने ताब्यात घेतले आहे.
विनायक राऊत, त्यांचा मुलगा गितेश राऊत यांच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध दाखल गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. फिरोज बाबा याच्यावर तक्रारदार महिलेने तिच्यावर कथित जादूटोणा आणि अघोरी विधी केल्याचा आरोप आपल्या फिर्यादीत केला आहे. त्यानंतर ठाणे पोलिसांचे पथक सावंतवाडीत दाखल झाले आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने कोलगाव येथून फिरोज बाबाला ताब्यात घेण्यात आले.
या कारवाईनंतर फिरोज आदम शेख यांचे मेहुणे अन्वर खाजा बाऊददीन यांनी माध्यमांशी बोलताना गिरीजा राऊत यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. गिरीजा यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये विनायक राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबाने गितेश राऊतांचं नपुसंकत्व लपवण्यासाठी बाबा-बुवांची आणि जादूटोण्याची मदत घेतल्याचं तक्रारीत म्हटलं होतं. मात्र अन्वर खाजा बाऊददीन यांनी आमच्याकडे अशा कोणत्याही प्रथा केल्या जात नाही असं म्हटलं आहे. "आमच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे अघोरी कृत्य केले जात नाही. येथे कोणाचे केस काढणे किंवा अशा प्रकारचे विधी होत नाहीत. फिर्यादी आणि संबंधित कुटुंबामधील वैयक्तिक वाद काय आहेत, याची आम्हाला कोणतीही माहिती नाही. काल अचानक पोलीस आले आणि फिरोज आदम शेख यांना ताब्यात घेऊन गेले. ही कारवाई अन्यायकारक आहे," असा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास ठाणे पोलीस करत आहेत.
"दिनांक 25 सप्टेंबर 2018 रोजी मला मासिक पाळी आल्याने माझे पती मला त्यांच्या रुनवालच्या फ्लॅटमध्ये नेत असताना रस्त्यामध्ये पडलेला अर्धा फुटलेला नारळ, हळद, कुंकू पाहून मी खूप घाबरले. सदरची बाब शामल राऊतांनी माझ्या सास-यांना सांगितली. माझा ईलाज करण्यासाठी, सास-यांनी सर्वप्रथम एक मुस्लिम बाबा कुर्ला येथून बोलावला होता. रुणवालच्या फ्लॅटमध्ये मी, माझे पती, माझे सासू सासरे आणि माझ्या पालकांच्या उपस्थितीत त्या मुस्लिम बाबाने तंत्रमंत्र फुकून सांगितले की राऊतांच्या देवावर बंधन आहे. आबा राऊत (पूर्ण नाव माहीत नाही) गितेशचे चुलत काका, (रा.भांडुप, मुंबई) हे माझे सासरे, विनायक राऊत, ह्यांच्या सांगण्यावरून रुचीच्या रुनवालच्या फ्लॅट मध्ये आले होते. त्यावेळी सुद्धा माझे पती, सासू सासरे आणि माझ्या पालकांच्या उपस्थितीत आबांच्या अंगात वारं (देवीचा संचार) येऊन त्यांनी असे सांगितले की, गिरीजाची बाधा पूर्णपणे बरी होईपर्यंत, गितेश आणि गिरीजामध्ये अजिबात शारीरिक संबंध येता कामा नयेत. त्यावेळी आबांना सदर बाधा कधी पूर्णपणे बरी होणार असे विचारल्यास त्यांनी काहीएक समर्पक सांगितले नाही," असा आरोप गिरीजा यांनी ठाण्यातील कापूरबावडी पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या तक्रारीत केला आहे.
"या प्रकारानंतर माझे सासरे विनायक राऊतांच्या सांगण्याप्रमाणे त्यांचे कार्यकर्ते तसेच गितेश राऊत यांनी मला फिरोज बाबा कोलगाव, ता. सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग यांच्याकडे नेले त्यावेळी त्या बाबाने माझे डोक्यावर कुठले तरी पाणी टाकून हाताला सुगंधी द्रव्य लावून मला डोळे झाकून शांत बसायला सांगून माझे डोक्यावर लिंबू कापून माझ्यावर अघोरी उपचार केले होते. काझी बाबा करूड घाट, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी याने माझे अंगाभोवती कात्रीने (कैचीने) कापल्यागत आवाज करत फिरवली. हरीशचंद्र घाडी नानेली गाव ता. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग याने काळया कणकेच्या बाहुल्या, लिंबु, टाचणी, अंगारे धुपारे, कच्च्या मांसाचे तुकडे, जिवंत कोंबडा, माझे डोक्याचे केस उपटणे, मला गोमुत्र प्यायला देणे, विभुतीची पडलेली राख पाण्यामध्ये टाकून प्यायला देणे याद्वारे माझेवर आघोरी प्रकार करून, सप्टेंबर 2018 पासून ऑगस्ट 2022 चे दरम्यान माझ्यावर सातत्याने केले गेले," असं गिरीजा यांनी म्हटलं आहे.
सुनेने केलेल्या आरोपानंतर ठाण्यातील पोलिस स्टेशनमध्ये विनायक राऊत चौकशीसाठी बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे. विनायक राऊत यांनी हे आरोप पैशांसाठी करण्यात आल्याचा दावा केला असला तरी गिरीजा यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. या प्रकरणामध्ये आता 23 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.