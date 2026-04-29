Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत 174 धोकादायक इमारती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 April 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा दुसरा टप्पा आज, 29 एप्रिल रोजी पार पडणार आहे. या टप्प्यात एकूण 142 मतदारसंघांमध्ये मतदान होणार असून, राज्यातील सात जिल्ह्यांमधील 40 हजारांहून अधिक मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया राबवली जाईल. या टप्प्यात एकूण 1448 उमेदवार रिंगणात आहेत, त्यापैकी 220 महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. मतदान सकाळी 7 वाजता सुरू होऊन सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत चालणार आहे. सर्व मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंगची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. मस्साजोग ग्रामपंचायत सरपंच पदाच्या पोटनिवडणुकीसाठी काल मतदान प्रक्रिया पार पडली.. आज सकाळी दहा वाजता केज तहसील कार्यालयात मतमोजणी होणार आहे... या पोटनिवडणुकीत दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांची पत्नी अश्विनी देशमुख निवडणुकीच्या रिंगणात उभ्या होत्या.. तर त्यांच्याच भावकीतील स्वरूपानंद देशमुख हे देखील निवडणूक रिंगणात उभे होते.. मतदार राजा उद्या कोणाला कोल देईल. आणि गुलाल कोणाच्या माथ्याला लावेल... हे चित्र आज स्पष्ट होणार असून या निवडणुकीच्या निकालाकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे...
29 Apr 2026, 08:40 वाजता
सिंहस्थासाठी डिजिटल सुरक्षा कवच
सिंहस्थासाठी डिजिटल सुरक्षा कवच, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर ऑप्टिकल फायबर प्रकल्पाचे ४४ टक्के काम पूर्ण. कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या 147 कोटींच्या प्रकल्पांतर्गत 385 किमी फायबर नेटवर्कपैकी 171 किमी डक्टिंग पूर्ण. गर्दी व्यवस्थापन, सुरक्षा, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि संप्रेषणासाठी डिसेंबर 2026 पर्यंत संपूर्ण काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये 4011 सीसीटीव्ही कॅमेरे व एआय आधारित गर्दी विश्लेषण प्रणाली कार्यान्वित होणार
29 Apr 2026, 08:28 वाजता
मुंबईत 174 धोकादायक इमारती
मुंबईत तब्बल 174 इमारती धोकादायक असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. यामध्ये 141 खासगी इमारतींचा समावेश आहे. या सर्व धोकादायक इमारतींना पालिकेने 'अतिधोकादायक व मोडकळीस' घोषित करून नोटीस बजावल्या आहेत. या इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याचे आवाहनही पालिकेने संबंधित रहिवाशांना केले आहे. यामध्ये शहर विभागात 32, पश्चिम उपनगरात 80 आणि पूर्व उपनगरातील 29 इमारतींचा समावेश आहे.
29 Apr 2026, 07:55 वाजता
नाकेबंदीमुळे होर्मुझमध्ये 20 हजार खलाशी फसले
जगाच्या तेलाचा मुख्य मार्ग मानल्या जाणाऱ्या 'हॉर्मुझ सामुद्रधनी'त इराणने केलेल्या कडक नाकेबंदीमुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इराणच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सुमारे 20000 खलाशी गेल्या अनेक दिवसांपासून भर समुद्रात अडकून पडले असून, त्यांच्या जिवाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालानुसार, शेकडो मालवाहू जहाजे आणि तेलाचे महाकाय टँकर या सामुद्रधुनीत अडकले आहेत. इराणने गेल्या आठवड्यात दोन व्यापारी जहाजे बळजबरीने जप्त केली असून, काही जहाजांवर थेट गोळीबारही केला आहे.
29 Apr 2026, 07:47 वाजता
एअर इंडिया इमारत लवकरच सरकारच्या ताब्यात
दिल्लीतील सेंट्रल विस्टाच्या धर्तीवर मुंबईतील मंत्रालय, विधानभवन आणि मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांच्या जागी उभारण्यात येणारा 'महाविस्टा' हा साडेसात हजार कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प अडगळीत पडला आहे. तर मरिन ड्राईव्ह मार्गावरील एअर इंडियाची इमारत विकत घेण्यासाठी लागणारे 1600 कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाल्याने या इमारतीचा करारनामा आठवडाभरात होणार आहे.
29 Apr 2026, 07:41 वाजता
मुंबईत 15 मे पासून 10% पाणीकपात
कडक उन्हामुळे धरणांतील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले बाष्पीभवन आणि मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांत सध्या उपलब्ध असलेला २८.३५ टक्के पाणीसाठा लक्षात घेता अखेर मुंबई महापालिकेने 15 मे पासून 10 टक्के पाणीकपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे सातही धरणांतील पाणीसाठ्यामुळे 17 ऑगस्टपर्यंत मुंबईची तहान भागेल. मात्र, भातसा आणि अप्पर वैतरणा धरणातील राखीव पाणीसाठाही 6 जुलैपर्यंत पुरेल इतकाच आहे. त्यातही 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहणार आहे. त्यामुळे मुंबईत 10 टक्के पाणी कपात लागू करण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली.
29 Apr 2026, 07:35 वाजता
आजपासून कोल्हापूर शहरात एक दिवस अड पाणी
कमी पावसाच्या शक्यतेने कोल्हापूर महानगरपालिकेने आजपासून एक दिवस आड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीव्र उन्हाळा आणि आगामी काळातील पावसाची संभाव्य घट या दुहेरी संकटामुळे नागरिकांनी काटकसरणीने पाण्याचा वापर करावा असं आवाहन केलं आहे. धरणातील पाणी पातळी खालावत चालली असल्यामुळे जलसंपदा विभागाने पत्र पाठवून महापालिकेला भविष्यातील पावसाची स्थिती लक्षात घेऊन पाण्याची नियोजन करा असे कळवले होते. त्यानुसार कोल्हापूर शहराला एक दिवस आड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केल असल्याचं महापौर रूपाराणी निकम यांनी स्पष्ट केले आहे.
29 Apr 2026, 07:33 वाजता
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सहायक सचीवावर निलंबनाची कारवाई
हिंगोलीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सहायक सचिव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे, नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट शैक्षणिक कागदपत्रे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यालयात सादर करून फसवणूक केल्याचं चौकशीत उघड झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासक सुरेखा फुफाटे यांनी सहाय्यक सचिव श्रीमती जे.आर.भंडारी यांचे निलंबन करून खातेनिहाय चौकशी देखील करण्याचे आदेश दिले.
29 Apr 2026, 07:12 वाजता
देहूरोड मध्ये भाजप कार्यकर्त्यावर गोळीबार
देहूरोडमध्ये गोळीबार चा थरार पहायला मिळाला. भाजपचे सक्रिय कार्यकर्त्य असलेलं रमेश रेड्डी यांच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला असून यात नऊ राऊंड फायर केले. यातील एक गोळी रमेश रेड्डी यांच्या मस्तकाला भेदून गेल्याने त्याना जखमी अवस्थेत देहूरोडच्या आधार हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केलं असता उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केल्याने परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. तर रमेश रेड्डी चे नातेवाईक मित्र परिवाराने हॉस्पिटलमध्ये आक्रोश करत जुना पुणे मुंबई महामार्ग जाम करण्याचा प्रयत्न केला.
29 Apr 2026, 06:31 वाजता
एकनाथ शिंदे यांनी बोलावली तातडीची बैठक
एकनाथ शिंदे यांनी बोलावली तातडीची बैठक. पक्षाच्या नेते, उपनेते, महत्वाचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रमुख पदाधिकारी यांची बोलावली बैठक. उद्या संध्याकाळी नंदनवन या निवासस्थानी बोलावली बैठक विधान परिषद निवडणूक या बैठकीच्या केंद्रस्थानी असेल. पक्षातील नाराजी, पक्षातील नेत्यांची वक्तव्य याबाबत एकनाथ शिंदे भूमिका स्पष्ट करणार असल्याची माहिती.
29 Apr 2026, 06:30 वाजता
