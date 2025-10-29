English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर 20 KM लांब पर्यंत तब्बल 21 तासांचा भयानक ट्रॅफिक जॅम! महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन

दिल्लीत झाले तसेच मोठे  मोठे शेतकरी आंदोलन महाराष्ट्रातही झाले. मात्र, या आंदोलनामुळे नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर 20 KM लांब पर्यंत तब्बल 21 तासांचा भयानक ट्राफिक जॅम झाला. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 29, 2025, 09:06 PM IST
 Massive Traffic Jams In Nagpur  : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नागपूरमध्ये मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. माजी मंत्री बच्चू कडू हे नागपूर शहरापासून 16 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत, परंतु नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर (एनएच-44) 20 किलोमीटर अंतरावर वाहनांची लांब रांग लागली. तब्बल 21 तासांचा भयानक ट्राफिक जॅम झाला. महाराष्ट्रातील हे सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन मानले जात आहे. या आंदोलनाची तुलना दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनासह होत आहे. 

नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर चारही लेनवर ट्रॅक्टर आणि बैलगाड्यांच्या रांगा लागल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. शेतकरी नेते बच्चू कडू पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई आणि कर्जमाफीची मागणी करत निदर्शने करत आहेत. माजी आमदार बच्चू कडू यांनीही बुधवारी सरकारशी चर्चेसाठी मुंबईला जाण्यास नकार दिला आहे. सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत नागपूर-वर्धा महामार्गावरील आंदोलन सुरूच राहील, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, रात्री उशीरा आंदोलक महामार्गावरु बाजूला हटले. 

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे मंगळवार आणि बुधवारी नागपूर-हैदराबाद (एनएच-44) महामार्गावर 20 किलोमीटर पर्यंत मोठी वाहतूक कोंडी झाली.  शहरापासून सुमारे 16 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका महत्त्वाच्या चौकात निदर्शकांनी अडथळा निर्माण केला, जिथे हा रस्ता समृद्धी एक्सप्रेसवे आणि मिहान-बुटीबोरी कॉरिडॉरकडे जातो. चारही लेनमध्ये ट्रॅक्टर आणि बैलगाड्या उभ्या राहिल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली. नागपूरमधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाची आठवण करून दिली. "महा एल्गार रॅली" च्या बॅनरखाली हजारो शेतकरी संपूर्ण कर्जमाफी आणि पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी अशी मागणी करत आहेत. दुष्काळ आणि पूर मदत नियम पुनर्संचयित करण्याचीही मागणी ते करत आहेत.

आंदोलकांनी रस्ता अडवल्यामुळे प्रवाशांचा अनेक खोळंबा झाला. पोलिसांनी हिंगणा आणि आउटर रिंग रोडवरून वाहतूक वळवण्याचा प्रयत्न केला. एका वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, "आम्ही अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी डायव्हर्शन तयार केले होते, परंतु निदर्शकांनी तिथेही ट्रॅक्टर पार्क केले, ज्यामुळे सर्व वाहनांची वाहतूक रोखली गेली." परिस्थिती हाताळण्यासाठी आरटीओ पथके देखील तैनात करण्यात आली होती आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्याही सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या.

1  नागपूरमध्ये वाहतूक कोंडी का आणि कुठे झाली आहे?
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर (एनएच-४४) २० किलोमीटर अंतरापर्यंत मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. शहरापासून १६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका महत्त्वाच्या चौकात निदर्शकांनी अडथळा निर्माण केला असून, हा रस्ता समृद्धी एक्सप्रेसवे आणि मिहान-बुटीबोरी कॉरिडॉरकडे जातो.

2 वाहतूक कोंडी किती वेळ चालली आणि किती तीव्र होती?
मंगळवार आणि बुधवारी तब्बल २१ तासांचा भयानक ट्राफिक जॅम झाला. चारही लेनमध्ये ट्रॅक्टर आणि बैलगाड्यांच्या रांगा लागल्याने परिस्थिती बिकट झाली असून, वाहनांची लांब रांग लागली होती.

3 आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत आहे आणि त्यांची मुख्य मागण्या काय आहेत?
 माजी मंत्री आणि आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात "महा एल्गार रॅली" अंतर्गत हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मुख्य मागण्या: पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई, संपूर्ण कर्जमाफी, दुष्काळ आणि पूर मदत नियमांचे पुनर्संचयन.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Nagpur Hyderabad highway terrible traffic jam21 hours of terrible traffic jam on Nagpur Hyderabad highwayBiggest farmers movement in Maharashtraनागपूर-हैदराबाद महामार्गावर ट्रॅ्फिक जामशेतकरी आंदोलन

