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करोडोंची रक्कम अन् ढीगभर सोनं, अकोल्यातील 'त्या' अधिकाऱ्याच्या घरात सापडलं मोठं घबाड!

अकोल्यातील लाचखोर प्रकरणात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दहा हजारांची लाच घेताला अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याच्या घरात आता कोट्यवधींचे घबाड सापडले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 04, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:09 PM IST
करोडोंची रक्कम अन् ढीगभर सोनं, अकोल्यातील 'त्या' अधिकाऱ्याच्या घरात सापडलं मोठं घबाड!

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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करोडोंची रक्कम अन् ढीगभर सोनं, अकोल्यातील 'त्या' अधिकाऱ्याच्या घरात सापडलं मोठं घबाड!
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