करोडोंची रक्कम अन् ढीगभर सोनं, अकोल्यातील 'त्या' अधिकाऱ्याच्या घरात सापडलं मोठं घबाड!

अकोल्यातील दहा हजार रुपयांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणाने आता मोठे वळण घेतले आहे. दहा हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक झालेले मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण चौधरी यांच्या जळगाव येथील घरावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या 'इन-कॅमेरा' झडतीत तब्बल जवळपास तीन कोटी रुपयांची रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने, मालमत्तेची कागदपत्रे आणि इतर मौल्यवान वस्तू आढळून आल्या आहेत. दहा हजारांच्या लाचेपासून सुरू झालेल्या या प्रकरणाने आता कथित बेहिशेबी संपत्तीचा मोठा मुद्दा समोर आणला आहे.
अकोला एमआयडीसी परिसरातील एका भूखंडाच्या थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी करून देण्यासाठी तक्रारदाराकडे 10 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचत मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण चौधरी यांना दहा हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात अटक केली. त्यानंतर तपासाची व्याप्ती वाढविण्यात आली. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी आरोपीच्या जळगाव येथील निवासस्थानी सील तोडून काही कागदपत्रे, रोख रक्कम व मौल्यवान वस्तू हटविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता मात्र पोलिसांनी घरात शिरलेल्या व्यक्तींना रंगेहात अटक केली होती. यानंतर घरात मोठ्या प्रमाणात रोकड आणि मौल्यवान वस्तू असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आणि या पार्श्वभूमीवर नाशिक आणि जळगाव एसीबीच्या पथकाने पुन्हा घराची 'इन-कॅमेरा' झडती घेतली आणि या ठिकाणी करोडो रुपयांची मालमत्ता मिळून आली.
काल रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या या झडतीत एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला. तपासादरम्यान 1 कोटी 53 लाख 84 हजार 630 रुपयांची रोख रक्कम, 422 ग्रॅमपेक्षा अधिक सोन्याचे दागिने, चांदीचे दागिने, सोने खरेदीच्या पावत्या, घरातील मौल्यवान वस्तू तसेच आरोपी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावरील विविध मालमत्तांची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. या सर्व मुद्देमालाची एकूण किंमत 2 कोटी 94 लाख 64 हजार 847 रुपये इतकी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या कारवाईनंतर या प्रकरणात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केवळ दहा हजार रुपयांच्या लाचेच्या मोहाने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची कारकीर्द पणाला लागली. पण त्यानंतर उघडकीस आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित संपत्तीमुळे हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा अधिकच गंभीर बनला आहे. आता या प्रकरणात पुढील तपासातून आणखी काय उघड होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.