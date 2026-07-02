/महाराष्ट्र हादरला! नवऱ्यानेच नातेवाईकाला पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवायला भाग पाडले, अनं...

अमरावतीः महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसतेय. तसंच, घरगुती हिसांचाराच्या गुन्हेही वाढले आहेत. अलीकडेच अमरावती जिल्ह्यात एक क्रूर घटना समोर आली आहे. पतीनेच पत्नीवर अत्याचार करण्यास भाग पाडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळं परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
अमरावतीतील अंजनगाव सूर्जी तालुक्यात हा मानवतेला काळीमा फासणारा प्रकार उघडकीस आला आहे. पतीनेच त्याच्या पत्नीवर शारीरिक संबंध ठेवण्यास एका नातेवाईकाला भाग पाडले असल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला आहे. पिडीत महिलेच्या तक्रारीनुसार रहिमापूर पोलिसांनी पीडितेच्या पतीसह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 35 वर्षीय विवाहित महिलेला तिच्यात पतीने एका नातेवाईकाकडे सोपवले त्यानंतर संबंधित नातेवाईकाने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. जवळपास एक वर्षापासून हा प्रकार सुरू होता. या दरम्यान पीडित महिलेने विरोध केल्यानंतर तिला आरोपींनी मारहाण देखील केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. आरोपींचा शारिरीक आणि मानसिक छळ असह्य झाल्यानंतर पीडितेने पोलिसांत धाव घेतली. या प्रकरणी रहिमापूर पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. आरोपींना अद्याप अटक करण्यात आलेली नसून नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत हा प्रकार घडला याचा शोध पोलिस घेत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत एका युवकाने लग्नाचे आमिष दाखवत युवतीवर वारंवार अत्याचार केल्याची घटना जानेवारी ते जून 2026 या कालावधीत नाशिक येथे घडली आहे. या प्रकरणी 41 वर्षीय पीडित महिलेने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अंबडमधील संशयित रियाज शेख याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित शेख व पीडिता महिला एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत. संशयिताने महिलेला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड व बँकेचे पासबूक घेतले. तसंच, संशयिताने वेळोवेळी अत्याचारदेखील केला, असा महिलेचा आरोप आहे.