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महाराष्ट्र हादरला! नवऱ्यानेच नातेवाईकाला पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवायला भाग पाडले, अनं...

अमरावती येथे एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. विवाहितेला नातेवाईकाच्या हवाली करुन तिच्यावर अत्याचार करून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे,

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 02, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:10 PM IST
महाराष्ट्र हादरला! नवऱ्यानेच नातेवाईकाला पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवायला भाग पाडले, अनं...
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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महाराष्ट्र हादरला! नवऱ्यानेच नातेवाईकाला पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवायला भाग पाडले, अनं...
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