बाबू छत्रीच्या नावावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. नागराज मंजुळे दिग्दर्शित अमिताभ बच्चन यांची प्रमुख भूमिका असलेला झुंड चित्रपटात प्रियांशी क्षत्रिय हा बाबू नावाचे पात्र साकारले होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 8, 2025, 04:36 PM IST
महाराष्ट्रात खळबळ! अमिताभ बच्चन यांच्या 'झुंड' चित्रपटात काम करणाऱ्या खरा खुरा गुन्हेगार बाबू छत्रीची हत्या

Maharashtra Crime: तीन वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या 'झुंड' या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम करणारा अभिनेता प्रियांशू क्षत्रिय याची नागपुरात हत्या करण्यात आली. या चित्रपटात प्रियांशूची महत्त्वाची भूमिका होती. वैयक्तिक वैमनस्यातून आरोपीने प्रियांशूचा गळा वायरने चिरून निर्घृणपणे हत्या केल्याचे वृत्त आहे. नागपूरच्या जरीपटका पोलीस स्टेशन परिसरातील नारा परिसरात ही घटना घडली.  प्रियांशू क्षत्रिय खरा खुरा गुन्हेगार होता. 

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी पहाटे 1:30 च्या सुमारास प्रियांशू क्षत्रिय जखमी अवस्थेत आणि वायरने बांधलेला आढळला. स्थानिकांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली, त्यानंतर जरीपटका पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांना मेयो रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. बाबू छेत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रियांशूवर यापूर्वीही गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. त्याची बहीण शिल्पा छेत्री यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि ध्रुव शाहू नावाच्या आरोपीला अटक केली आहे. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की हत्येमागे वैयक्तिक वैमनस्य हे कारण होते. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि एका आरोपीला अटक केली आहे.

अमिताभ बच्चन सोबत काम केले

प्रियांशू, ज्याला बाबू क्षत्रिय म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने झुंड चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम केले होते. हा चित्रपट देखील खूप खास होता, कारण त्यात झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या मुलांबद्दल आणि त्यांच्या गुन्हेगारीशी ओळख करून देण्याबद्दल बोलले होते. चित्रपटाची कथा निवृत्त फुटबॉल प्रशिक्षक अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल होती. एके दिवशी, तो झोपडपट्ट्यांमध्ये जातो आणि मुलांना फुटबॉल खेळण्यास प्रेरित करतो. यासाठी सुरुवातीला त्याला त्याच्या खिशातून 500 रुपये द्यावे लागतात. पण त्यानंतर, कथा पुढे सरकते आणि या झोपडपट्ट्यातील मुलांचे जीवन बदलू लागते. हळूहळू, गुन्हेगारीच्या जगात बुडालेली ही मुले फुटबॉलवर प्रेम करू लागतात. 
प्रियांशूने दमदार भूमिका केली. या चित्रपटात प्रियांशूनेही उल्लेखनीय भूमिका साकारली. बाबूच्या भूमिकेत तो खूपच प्रभावी होता आणि त्याने त्याच्या संवादकौशल्याने प्रेक्षकांचे मन जिंकले. तथापि, प्रियांशूचे खरे आयुष्य नागपूरच्या रस्त्यांवर घडले, जिथे तो द्वेषाचा बळी ठरला. पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि लवकरच सत्य समोर येईल.

FAQ

1 प्रियांशू क्षत्रिय कोण होते आणि त्याची हत्या कशी झाली?
प्रियांशू क्षत्रिय (बाबू छेत्री म्हणूनही ओळखले जाणारे) हे अभिनेते होते, ज्यांनी तीन वर्षांपूर्वी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत 'झुंड' चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. नागपुरातील जरीपटका पोलीस स्टेशन परिसरातील नारा भागात वैयक्तिक वैमनस्यामुळे त्याचा गळा वायरने चिरून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. तो खरा गुन्हेगार होता आणि यापूर्वी त्याच्यावर गुन्हे दाखल होते.

2 हत्याकांड कधी आणि कुठे घडले?
 ही घटना बुधवारी पहाटे १:३० च्या सुमारास घडली. प्रियांशू जखमी अवस्थेत आणि वायरने बांधलेला नारा परिसरात आढळला. स्थानिकांनी पोलिसांना सूचित केले आणि जरीपटका पोलीसांनी त्याला मेयो रुग्णालयात दाखल केले, पण डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

3 हत्येची तक्रार कोणी केली आणि आरोपी कोण आहे?
 प्रियांशूची बहीण शिल्पा छेत्री यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. प्राथमिक तपासात वैयक्तिक वैमनस्य हे कारण समोर आले असून, ध्रुव शाहू नावाच्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

