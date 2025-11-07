English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'बच्चू कडू अभ्यास करून...', हायकोर्टाने सुनावलं! संताप व्यक्त करत म्हणाले, 'निराधार व मनमानी...'

High Court Warning To Bachchu Kadu: बच्चू कडू यांनी मागील महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी केलेल्या आंदोलनादरम्यान केलेल्या एका विधानामुळे कोर्टाने संताप व्यक्त केलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 7, 2025, 08:15 AM IST
'बच्चू कडू अभ्यास करून...', हायकोर्टाने सुनावलं! संताप व्यक्त करत म्हणाले, 'निराधार व मनमानी...'
न्यायालयाने व्यक्त केला संताप (प्रातिनिधिक फोटो)

High Court Warning To Bachchu Kadu: नागपूर-वर्धा रोडवरून शेतकरी आंदोलकांना हटविण्याचा आदेश दिल्यामुळे हायकोर्ट शेतकरीविरोधी आहे, अशी बोचरी टीका करणारे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्यावर वरिष्ठ न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी गुरुवारी कडक ताशेरे ओढले.

Add Zee News as a Preferred Source

मनमानी आरोप करू नये

कडू यांनी हायकोर्टावर निराधार व मनमानी आरोप करू नये. त्यांनी असे आरोप करण्यापूर्वी हायकोर्टाविषयी सखोल अभ्यास करावा, असे न्या. किलोर म्हणाले. गेल्या 28 व 29 ऑक्टोबर रोजी कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी नागपूर-वर्धा रोड बंद करून हजारो निरपराध नागरिकांना वेठीस धरले होते.

नेमकं कुठे झालं आंदोलन?

29 ऑक्टोबर 2025 रोजी हजारो शेतकरी बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखाली जामथा जवळ नागपूर-वर्धा रोडवर बसले, ज्यामुळे रस्ता पूर्णपणे बंद झाला. यामुळे दक्षिण नागपूरमध्ये वाहतुकीची मोठी अडचण निर्माण झाली, ट्रक आणि वाहनांची लांबलांब रांग लागली, आणि टोल प्लाझाला सुमारे 50 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी योग्य किंमती आणि अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी होते.

आंदोलनामुळे मार्ग होता तब्बल 35 तास ठप्प

या असंवैधानिक आंदोलनामुळे हा रोड सुमारे 35 तास बंद होता. परिणामी, रुग्ण, लहान मुले व महिलांचे हाल-बेहाल झाले. व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. आंदोलकांनी स्वतःच्या अधिकारांसाठी लढताना इतर नागरिकांच्यामूलभूत अधिकारांची तमा बाळगली नाही.

स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून शेतकरी आंदोलकांना नागपूर-वर्धा रोडवरून हटविण्याचे व रोड वाहतुकीसाठी मोकळा करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने आदेश न पाळल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला. त्यानंतर सरकारनेही शेतकरी कर्जमाफीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले, आणि बच्चू कडूंनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यासाठी आंदोलन स्थगित करण्याची तयारी दाखवली.

2 हजार आंदोलकांवर गुन्हा

पावसामुळे आणि पोलिसांच्या कारवाईमुळे आंदोलन संपले, आणि रस्ता मोकळा झाला. बच्चू कडू आणि सुमारे 2 हजार आंदोलकांवर भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.  हे आंदोलन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेनंतर स्थगित करण्यात आले, पण पूर्णपणे संपलेले नाही. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे, पण त्याची अंमलबजावणी जून 2026 पर्यंत लांबणीवर आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
high courtwarningBachchu KadunagpurWardha Road

इतर बातम्या

बॉलिवूडवर शोककळा! प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं ह्रदय बंद पडल्याने न...

मनोरंजन