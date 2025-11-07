'बच्चू कडू अभ्यास करून...', हायकोर्टाने सुनावलं! संताप व्यक्त करत म्हणाले, 'निराधार व मनमानी...'

High Court Warning To Bachchu Kadu: नागपूर-वर्धा रोडवरून शेतकरी आंदोलकांना हटविण्याचा आदेश दिल्यामुळे हायकोर्ट शेतकरीविरोधी आहे, अशी बोचरी टीका करणारे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्यावर वरिष्ठ न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी गुरुवारी कडक ताशेरे ओढले.
कडू यांनी हायकोर्टावर निराधार व मनमानी आरोप करू नये. त्यांनी असे आरोप करण्यापूर्वी हायकोर्टाविषयी सखोल अभ्यास करावा, असे न्या. किलोर म्हणाले. गेल्या 28 व 29 ऑक्टोबर रोजी कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी नागपूर-वर्धा रोड बंद करून हजारो निरपराध नागरिकांना वेठीस धरले होते.
29 ऑक्टोबर 2025 रोजी हजारो शेतकरी बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखाली जामथा जवळ नागपूर-वर्धा रोडवर बसले, ज्यामुळे रस्ता पूर्णपणे बंद झाला. यामुळे दक्षिण नागपूरमध्ये वाहतुकीची मोठी अडचण निर्माण झाली, ट्रक आणि वाहनांची लांबलांब रांग लागली, आणि टोल प्लाझाला सुमारे 50 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी योग्य किंमती आणि अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी होते.
या असंवैधानिक आंदोलनामुळे हा रोड सुमारे 35 तास बंद होता. परिणामी, रुग्ण, लहान मुले व महिलांचे हाल-बेहाल झाले. व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. आंदोलकांनी स्वतःच्या अधिकारांसाठी लढताना इतर नागरिकांच्यामूलभूत अधिकारांची तमा बाळगली नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून शेतकरी आंदोलकांना नागपूर-वर्धा रोडवरून हटविण्याचे व रोड वाहतुकीसाठी मोकळा करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने आदेश न पाळल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला. त्यानंतर सरकारनेही शेतकरी कर्जमाफीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले, आणि बच्चू कडूंनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यासाठी आंदोलन स्थगित करण्याची तयारी दाखवली.
पावसामुळे आणि पोलिसांच्या कारवाईमुळे आंदोलन संपले, आणि रस्ता मोकळा झाला. बच्चू कडू आणि सुमारे 2 हजार आंदोलकांवर भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे आंदोलन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेनंतर स्थगित करण्यात आले, पण पूर्णपणे संपलेले नाही. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे, पण त्याची अंमलबजावणी जून 2026 पर्यंत लांबणीवर आहे.