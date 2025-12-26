English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • विदर्भ
  • गाडी थांबवली, चावी खेचली अन्...; BJP आमदारासोबत भरचौकात विचित्र प्रकार! महिलांकडून शिवीगाळ

Maharashtra Local Body Elections: एखाद्या आमदाराला काही महिलांनी अचानक रस्त्यात आडवून त्याच्या गाडीची चावी काढून घेत रस्त्यातच राडा केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 26, 2025, 08:53 AM IST
भरचौकात झाला राडा

Maharashtra Local Body Elections: एकीकडे महापालिकेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजल्यापासून प्रचार, जागावाटपाला सुरुवात झाली असून त्यासंदर्भातील चर्चा, भेटीगाठी, बैठकांबद्दलच्या बातम्या समोर येत आहेत. असं असतानाच दुसरीकडे नगरपरिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणुकींच्या निकालानंतर ग्रामीण भागातील राजकीय धुरळा खाली बसत आहे. मात्र या निवडणुकींमध्ये झालेला पराभव अनेकांना जिव्हारी लागला आहे. अनेकांना आपला पराभव झालाय हे पचवणं कठीण जात आहे. अशाच काही महिलांनी एका आमदाराला भररस्त्यात आडवल्याचा प्रकार वर्ध्यात घडला आहे. 

कुठे घडला हा प्रकार?

वर्ध्यामधील भाजप आमदारला महिलांनी भर रस्त्यात घेरल्याचा प्रकार समोर आला आहे.  वर्ध्याच्या आर्वी शहरातील शिवाजी चौक येथे महिलांनी भाजपा आमदाराला घेराव घातला. महिलांनी घेराव करीत आमदारांना शिवीगाळ केल्याचा आमदारांचा आरोप आहे. विधानपरिषदेचे आमदार दादाराव केचे हॉस्पिटलमधून घरी जात असताना त्यांना या महिलांनी रस्त्यातच अडवलं आणि वाद घालण्यास सुरुवात केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. विशेष म्हणजे ही घटना आर्वी शहराच्या नगरपरिषदेसमोरच घडली. 

आमदाराच्या वाहनाची चावी काढली अन्..

आमदार केचे हे त्यांच्या दुचाकीवरुन घरी जात असताना अचानक या महिला त्यांच्या गाडीसमोर आल्या आणि त्यांना गाडी थांबवण्यास भाग पाडलं. काही समजण्याच्या आधीच या महिलांपैकी एकीने आमदाराच्या दुचाकीची चावी काढून ताब्यात घेतली. त्यानंतर या महिला आमदाराला शिवीगाळ करु लागल्या. या महिला नगरपरिषदेच्या निवडणुकीला उभ्या होत्या आणि त्यांचा दारुण पराभव झाल्याने त्या नाराज होत्या अशी माहिती समोर येत आहे. या चार महिलांनी आमदार केचे यांनी पराभवासंदर्भात काही प्रश्न केले. 

दोन्हीकडून मांडण्यात आली भूमिका

आंदोलन करणाऱ्या पराभूत महिलांनी आमदार केचे यांना घेरुन विरोधी पक्षासाठी तुम्ही काम केलं असा आरोप करत होते. यावेळी आमदार केचे यांनी महिलांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या महिला काही ऐकून घेण्यास तयार नव्हत्या. काही काळ दोन्ही बाजूने आपआपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न झाला. अखेर या महिलांनी आपला निषेध नोंदवल्यानंतर काही काळाने आमदाराची वाट मोकळी करुन दिली. एका आमदारासोबत असं घडू शकतं तर सर्वासामान्य माणसांचं काय होणार? असा सवाल आता या प्रकारानंतर उपस्थति केला जात आहे.

निकाल काय लागला?

आर्वी नगरपरिषदेत भाजपच्या उमेदवार स्वाती गुल्हाने यांनी काँग्रेसच्या अंजली जगताप यांचा 2483 मतांनी पराभूत करत विजय मिळवला. भाजपने नगराध्यक्षपदासह बहुमत मिळवले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील एकूण 6 नगरपरिषदांपैकी भाजपने 3 जिंकल्या, तर काँग्रेसने 2 जिंकल्या. भाजपाचा विजय झाला असला तरी या आंदोलन करणाऱ्या महिलांचा पराभव झाल्याने तो त्यांच्या जिव्हारी लागला आणि त्यातूनच ही घटना घडल्याचं सांगितलं जात आहे.

