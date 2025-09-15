English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील इंजिनीयरसमोर चायना पण फेल! घराच्या बाल्कनीतून उड्डाणपूल काढला

नागपूरचा एक उड्डाणपूल चर्चेत आला आहे. कारण हा उड्डाणपूल घराच्या बाल्कनीतून उड्डाणपूल काढण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 15, 2025, 06:21 PM IST
महाराष्ट्रातील इंजिनीयरसमोर चायना पण फेल! घराच्या बाल्कनीतून उड्डाणपूल काढला

Nagpur Flyover Passing Through House Balcony : इंजिनीयरींगचे अजब गजब नमुने चायनामध्ये पहायला मिळतात. पण, आता महाराष्ट्रातील इंजिनीयरसमोर चायना पण फेल ठरेल. नागपूरचा एक उड्डाणपूल चर्चेत आला आहे. नागपूरमध्ये चक्क   घराच्या बाल्कनीतून उड्डाणपूल काढण्यात आला आहे. या उड्डाणपूलाचे बांधकाम पाहून सगळेच आश्चर्यचकित झाले आहेत. 

मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील एक विचित्र उड्डाणपूल अलीकडेच व्हायरल झाला होता. या उड्डाणपुलाला 90 अंशांचे वळण होते.  उड्डाणपुलाचे बांधकाम करणाऱ्यांवर चांगलीच टीका झाली. आता पुन्हा एकदा असाच एक उड्डाणपूल चर्चेत आहे. हा महाराष्ट्रातील नागपूरचा उड्डाणपूल आहे. लोक या पुलाला अद्भुत अभियांत्रिकीचा प्रकल्प म्हणत आहेत. हा उड्डाणपूल अशोक चौकाजवळील एका घराच्या बाल्कनीच्या एका भागातून जात आहे. स्थानिक लोक आठवे आश्चर्य म्हणत खिल्ली उडवत आहेत. या उड्डाणपूलाच्या बांधकामाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.  हा पूल एखाद्याच्या घरातून जात असताना  परवानगी देण्यापूर्वी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि नागपूर महानगरपालिकेने कोणतीही कारवाई का केली नाही?

सोशल मीडियावर चर्चा

या उड्डाणपूलाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. या उड्डाणपूलाबाबत अनेक प्रश्न देखील उपस्थित केले जात आहे.  हे घर अधिकृत आहे का?  उड्डाणपूल बांधताना भरपाई देऊन हे घर विकत का घेतले नाही आणि जर ते अनधिकृत असेल तर ते का पाडले नाही? काही लोकांनी सोशल मीडियावर चीनमधील एका इमारतीचा फोटोही शेअर केला, ज्याच्या वरच्या मजल्यावरून मेट्रो जाते. लोकांनी म्हटले की हे चीन आहे आणि हे भारत आहे. एका वापरकर्त्याने विचारले की, ही अद्भुत रचना बनवणारा तो महान अभियंता कोण आहे?

घरमालकाने काय म्हटले?

ज्या घराच्या बाल्कनीतून उड्डाणपूल गेला त्या घराचे मालक प्रवीण पात्रे आहेत. भाजप आमदार मोहन मते यांनी कुटुंबाची भेट घेतली. पात्रे म्हणाले की त्यांचे कुटुंब सहा पिढ्यांपासून या घरात राहत आहे आणि ही मालमत्ता सुमारे 150 वर्षे जुनी आहे. 25 वर्षांपूर्वी या घराचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या बाल्कनीतून उड्डाणपूल जाण्यास त्यांना कोणताही आक्षेप नाही.  बाल्कनी अधिकृत आहे का आणि घराचा नकाशा मंजूर आहे का असे विचारले असता त्यांनी टाळाटाळ करणारी उत्तरे दिली.

998 कोटी रुपयांचा घोटाळा?

9.2 किमी लांबीचा हा उड्डाणपूल एनएचएआयच्या देखरेखीखाली 998 कोटी रुपये खर्चून बांधला जात आहे. अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, या समस्येबद्दल महानगरपालिकेला आधीच माहिती देण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी नागपूर महानगरपालिकेची आहे, परंतु तेथील अधिकारी त्याबाबत काहीही करत नाहीत.
आमदारांनी केली कारवाईची मागणी
दक्षिण नागपूरचे आमदार मोहन मते म्हणाले की, महानगरपालिका, एनआयटी किंवा एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही याचे त्यांनाही आश्चर्य वाटले. संबंधितांना तात्काळ निलंबित करावे अशी मागणी त्यांनी केली. मते पुढे म्हणाले की, नागपुरात विकास कामे सुरू आहेत, परंतु अशा त्रुटींमुळे शहराची प्रतिष्ठा खराब होते. उड्डाणपूल बाल्कनीत पोहोचण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून ही रचना काढून टाकायला हवी होती, असे ते म्हणाले.

FAQ

1. नागपूरमधील हा उड्डाणपूल कोठे आहे आणि त्याची खासियत काय आहे?
हा उड्डाणपूल नागपूरमधील अशोक चौकाजवळ आहे. याची खासियत म्हणजे हा पूल थेट एका घराच्या बाल्कनीच्या एका भागातून जात आहे, ज्यामुळे तो सोशल मीडियावर आणि स्थानिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

2. हा उड्डाणपूल कोणत्या प्राधिकरणाने बांधला आहे?
हा 9.2 किमी लांबीचा उड्डाणपूल भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या देखरेखीखाली बांधला जात आहे.

3. या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचा खर्च किती आहे?
या उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी 998 कोटी रुपये खर्च होत आहे.

 

