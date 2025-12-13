English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात जगातील सर्वात लांब काचेचा पुल, सफर करताना पर्यटकांचे पाय थरथरतील! चीन आणि स्वित्झर्लंडचा रेकॉर्ड मोडला

जगातील सर्वात लांब काचेचा स्काय वॉक आपल्या महाराष्ट्रात उभारला जात आहे. हा आशिया आणि भारतातील पहिला काचेचा स्कायवॉक असेल.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 13, 2025, 08:56 PM IST
महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात जगातील सर्वात लांब काचेचा पुल, सफर करताना पर्यटकांचे पाय थरथरतील! चीन आणि स्वित्झर्लंडचा रेकॉर्ड मोडला

Amravati Glass Sky Walk : जगातील सर्वात लांब काचेचा पुल आपल्या महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे. विदर्भात निर्माण झालेला हा पुल  चीन आणि स्वित्झर्लंडचा रेकॉर्ड मोडणार आहे. या काचेच्या पुलावकुन सफर करताना प्रवाशांना अत्यंत थरराक अनुभव येणार आहे.   या पुलावरुन चालताना पर्यटकांचे पाय थरथरतील. 

अमरावती जिल्ह्यातील "विदर्भाचे नंदनवन" म्हणून ओळखले जाणारे पर्यटन स्थळ चिखलदरा येथे लवकरच जगातील सर्वात लांब स्कायवॉक बांधला जात आहे. हा भव्य प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रासाठीच नाही तर संपूर्ण भारतासाठी एक मोठे यश ठरेल. चिखलदरा येथील स्कायवॉक ४०७ मीटर लांबीचा असेल, ज्यामुळे तो जगातील सर्वात लांब स्कायवॉक ठरेल. हा आशिया आणि भारतातील पहिला काचेचा स्कायवॉक असेल. यापूर्वी, जगातील दोन सर्वात मोठे स्कायवॉक स्वित्झर्लंड आणि चीनमध्ये होते.

चिखलदरा स्कायवॉक 407 मीटर लांब असेल. चीन आणि स्वित्झर्लंडमधील स्कायवॉकपेक्षा जास्त लांब आहे. स्वित्झर्लंडमधील स्कायवॉकची लांबी अंदाजे 397 मीटर आहे, तर चीनमध्ये स्कायवॉकची लांबी 307 मीटर ते 360 मीटर पर्यंत आहे.  अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा येथील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प परिसरात हा स्कायवॉक बांधला जात आहे.  हा पूर्णपणे काचेचा स्कायवॉक असेल, ज्यामुळे पर्यटकांना दरीचे मनमोहक दृश्ये आणि नैसर्गिक सौंदर्य अनुभवता येईल.

हा स्कायवॉक चिखलदरा येथील गोराघाट पॉइंटपासून हरिकेन पॉइंटपर्यंतच्या दोन्ही दऱ्यांना जोडेल. या प्रकल्पामुळे चिखलदरा आणि मेळघाट भागातील पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळेल आणि त्यामुळे भारत आणि परदेशातील पर्यटकांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. चिखलदरा येथील या स्कायवॉक प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर महाराष्ट्राला एक नवीन मान मिळेल आणि विदर्भाचे सौंदर्य जगाच्या नकाशावर ठळकपणे दिसून येईल.

सिक्कीममध्येही काचेचा स्कायवॉक 

सिक्कीमच्या ग्यालशिंग जिल्ह्यातील डेंटम येथील सिंगशोर सस्पेंशन ब्रिजचे काचेच्या डेकच्या स्कायवॉक ब्रिजमध्ये रूपांतर केले जात आहे. 100 मीटरपेक्षा जास्त उंची आणि 240 मीटर लांबीचा, सिंगशोर सस्पेंशन ब्रिज हा सिक्कीममधील सर्वात उंच आणि आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पूल आहे. सिंगशोर ब्रिजचे काचेच्या डेकच्या स्कायवॉक ब्रिजमध्ये रूपांतर केल्याने या प्रदेशातील पर्यटनाला चालना मिळेल आणि पर्यटकांना आजूबाजूच्या भूदृश्याचे विहंगम दृश्य दिसेल. सिक्कीम सरकारच्या पर्यटन आणि नागरी विमान वाहतूक विभागाच्या देखरेखीखाली असलेल्या या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट पुलाचे एका प्रमुख पर्यटन आकर्षणात रूपांतर करणे आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

