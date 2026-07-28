हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO : खोपोलीच्या धबधब्यावर 10 ते 12 पर्यटक अडकले
VIDEO : खोपोलीच्या धबधब्यावर 10 ते 12 पर्यटक अडकले
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 28, 2026, 06:55 PM IST
|
Updated: Jul 28, 2026, 07:00 PM IST
join
share
10 to 12 tourists stranded at Khopoli waterfall
Recommended Videos
02:22
VIDEO : जंतर मंतर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कंगना रनौत बरळल्या
03:59
VIDEO : नागपूरमध्ये मुसळधार पाऊस, विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढले सुखरुप
02:37
VIDEO : खोपोलीच्या धबधब्यावर 10 ते 12 पर्यटक अडकले
01:44
विद्यार्थ्यांचा प्रवास होणार सुरक्षित, स्कुल बस आणि व्हॅनसाठी नवे नियम
04:51
...अन्यथा पुन्हा आंदोलन सुरू करु, सीजेपीचा पुन्हा सरकारला इशारा
01:04
चलनात प्लास्टिकच्या नोटा येणार; केंद्र सरकारची RBI च्या प्रस्तावाला मंजुरी
02:03
शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर, यादीत 17 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावं
01:03
'विद्यार्थी दहशतवादी आहेत का?' बिहारमध्ये आंदोलनावर AK47 ने झालेल्या गोळीबाराने संतापले केजरीवाल
01:51
रमेश म्हात्रेची कोर्टाकडून खरडपट्टी; रोहित पवार काय म्हणाले?
00:59
VIDEO | विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जचे आदेश कोणी दिले? अमित शाह यांनी निवेदन द्यावे- संजय राऊत
01:15
VIDEO | Gen-Z देशाचं भविष्य आहे- विश्वास नांगरे-पाटील
03:50
VIDEO | पेपरफुटीचे आरोप निराधार- विवेक भिमनराव
Trending
News
Photos
Videos
Amazon Great Freedom Sale 2026 ची तारीख ठरली! ग्राहकांनो मेगा शॉपिंगची करा तयारी
amazon news
2 min ago
2
Explained : परदेशात कुटुंबे असलेल्या नेत्यांना चीन 'नेकेड ऑफिशियल्स' का म्हणतो? भारताची परिस्थिती काय?
Chiana
2 min ago
3
"ते मला कुटुंबातून बाहेर काढतील...." आकांक्षा चमोलाच्या 'लॉक अप' मधल्या तिसऱ्या सीक्रेटची सगळीकडेच चर्चा
Akanksha Chamola
7 min ago
4
तुकाराम मुंडे यांची सर्वात मोठी कारवाई; FDA ने मुंबईतील 5 नामांकित क्लब्सचे FSSAI परवाने केले रद्द
tukaram munde
26 min ago
5
टीम इंडियात मोठा बदल, 'या' कोचने भारतीय संघाशी तोडले संबंध! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
Ryan ten Doeschate
1 hr ago