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नागपुरात एन्काऊंटर करणं सोपं नाही, ते काय गुंड आहेत का? आमदार विकास ठाकरेंची प्रतिक्रिया

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 29, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:00 PM IST
नागपुरात एन्काऊंटर करणं सोपं नाही, ते काय गुंड आहेत का? आमदार विकास ठाकरेंची प्रतिक्रिया

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